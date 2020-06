Joe Bidenin varapresidenttiehdokkaaksi ehdolla neljä mustaa naista – IS esittelee kärkikandidaattien vahvuudet ja heikkoudet

Joku näistä kuudesta naisesta voi olla Yhdysvaltain ensimmäinen naispuolinen varapresidentti.

Demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Joe Biden on kertonut valitsevansa varapresidenttiehdokkaansa elokuun alkuun mennessä.

Biden on jo aikaisemmin luvannut, että hänen varapresidenttinsä on nainen. Mikäli Biden kukistaa republikaani Donald Trumpin marraskuun presidentinvaaleissa, saa Yhdysvallat ensimmäisen naispuolisen varapresidenttinsä.

Tällä hetkellä Biden johtaa Trumpia mielipidetiedusteluissa selvästi.

Valinnan tärkeyttä lisää se, että Biden on jo 77-vuotias. Vaalit voittaessaan hänestä tulisi USA:n historian vanhin presidentti.

Vaikka Biden pystyisi hoitamaan nelivuotisen presidenttikauden kunnialla, ei hän välttämättä hakisi jatkokautta. Hänen varapresidenttinsä olisi etulyöntiasemassa seuraavissa vaaleissa.

Tällä hetkellä Bidenin kampanja haastattelee kärkikandidaatteja. Demokraattisen puolueen sisällä on paljon painetta sille, että varapresidenttiehdokas on musta nainen. Puolueella on vankka tuki etnisten vähemmistöjen keskuudessa, ja viimeaikaiset mielenosoitukset ovat nostaneet rotukysymykset pinnalle.

Biden itse on maininnut kaksi tärkeää kriteeriä varapresidentilleen: tämän pitää olla valmis suoriutumaan työstä heti ilman minkäänlaista harjoittelua, ja tämän pitää tulla toimeen henkilökohtaisesti Bidenin kanssa.

Biden tietää tarkalleen, mitä varapresidentiltä vaaditaan. Hän oli itse kahdeksan vuoden ajan Barack Obaman oikea käsi Valkoisessa talossa.

IS arvioi kuusi kärkiehdokasta.

Kamala Harris

+ Itsekin presidenttiehdokkuutta tavoitellut senaattori on USA:n korkea-arvoisin musta nainen tällä hetkellä. Tämän hetken tilanteessa hänelle saattaa olla etua taustasta Kalifornian osavaltion oikeusministerinä.

– Harris ei innostanut äänestäjiä demokraattien esivaaleissa. Hänet muistetaan lähinnä rajusta hyökkäyksestä Bidenia kohtaan. Harrisin, 55, valinnasta ei olisi Bidenille taktista etua, sillä demokraattiehdokkaan voitto Kaliforniassa on muutenkin varma.

Kalifornian senaattori Kamala Harris.

Keisha Lance Bottoms

+ Atlantan pormestari nosti profiiliaan puheella, jolla hän rauhoitti George Floydin kuoleman aiheuttamat mellakat kaupungissaan. Hän voisi varmistaa Bidenille tärkeän Georgian osavaltion voiton.

– Onko suuren kaupungin pormestarinvirka riittävä tausta varapresidentille? Kansallisesti Bottoms, 50, on vielä suhteellisen tuntematon nimi.

Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms.

Val Demings

+ Floridan kongressiedustaja teki työuransa Orlandon poliisilaitoksessa, jonka johtoon hän lopulta nousi. Florida on huipputärkeä vaa’ankieliosavaltio, ja Demings, 63, keräisi siellä varmasti ääniä Bidenille.

– Poliisitausta voi nousta myös taakaksi nykytilanteessa. Joidenkin aktivistien mielestä Orlandon poliisi syyllistyi liialliseen voimankäyttöön Demingsin johtamana.

Floridan kongressiedustaja Val Demings.

Michelle Lujan Grisham

+ New Mexicon kuvernööri keräsi kehuja koronakriisin hoidosta. Bidenilla oli esivaaleissa vaikeuksia houkutella espanjankielisiä äänestäjiä, mutta Lujan Grisham, 60, korjaisi tämän asian.

– Valkoisessa talossa nähdään vielä latinotaustainen presidentti tai varapresidentti, mutta nyt tilausta näyttäisi olevan ennen kaikkea mustaihoiselle naiselle.

New Mexicon kuvernööri Michelle Lujan Grisham.

Elizabeth Warren

+ Kokenut Massachusettsin senaattori olisi heti valmis varapresidentiksi. Vasemman laidan demokraatilla on näkemystä talouskriisin vaatimasta elvytyksestä ja turvaverkoista.

– Edusti demokraattien esivaaleissa varsin erilaisia kantoja kuin Biden. Miten yhteistyö toimisi? On jo 70-vuotias ja valkoihoinen, joten ei toisi siltä osin monipuolisuutta tiketille.

Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren.

Susan Rice

+ Obaman kansallisen turvallisuuden neuvonantajalla on lyömättömät ulkopoliittiset kannukset. Hän oli myös USA:n YK-suurlähettiläs.

– Ricella, 55, on näyttävä rooli parissa Trumpin kannattajien vaalimassa salaliittoteoriassa Obaman ajalta. Hän ei ole osallistunut vaaleihin, joten on epäselvää miten hän kestäisi paineen.