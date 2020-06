Kim Yo-jong on noussut diktaattoriveljensä varjoista Pohjois-Korean ankaraksi, nousevaksi tähdeksi – tällainen on suljetun valtion salaperäinen kakkosnainen

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin pikkusisko Kim Yo-jong on toiminut jyrkkänä puhetorvena Koreoiden välisessä kärjistyvässä tilanteessa.

Toukokuisena yönä Etelä-Korean ja Pohjois-Korean rajan lähistöllä näkyy liikehdintää. On pimeää, mutta ajankohta ei ole valikoitunut sattumalta: pian ilmaan päästettävät 200 suurikokoista ilmapalloa halutaan saattaa matkaan mahdollisimman huomaamattomasti. Aamuun mennessä tuuli on kuljettanut osan palloista jo rajan yli. Ne pitävät sisällään muutakin kuin heliumia.

Pohjois-Koreassa ilmapallojen sisältä löytyy piilotettu viesti. Pallojen sisään on kätketty yhteensä 500 000 lentolehtistä, 500 uutisvihkosta ja 1 000 muistikorttia. Niiden kantama sisältö ei ole ennen nähnyt maassa päivänvaloa. Maan johtoa kritisoivien viestien takana on lukuisia aktivisteja ja Pohjois-Koreasta pois loikanneita. Sanoman toivotaan saavuttavan uutispimennossa ja propagandasumussa eläviä kansalaisia.

Pohjoisnaapurissa lähetys saa odotetusti hyytävän vastaanoton. Sanavapautta ei arvosteta maassa, jonka keskitysleireillä arvellaan pidettävän jopa 150 000–200 000 vankia. On nopeasti selvää, että ilmateitse leijailevat viestit uhkaavat romuttaa Koreoiden vähäisetkin poliittiset välit. Virallisesti maat ovat yhä sotatilassa.

Mutta toisin kun voisi odottaa, asiasta julkisuuteen ei jyrähdäkään Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un. Sen sijaan ankaran suutorven tehtävän saa johtajan pikkusisko Kim Yo-jong. Viime vuosina yhä enemmän julkisuudessa näkynyt Kim Yo-jong on paitsi veljensä ainoa täyssisarus myös tämän ainoa lähisukulainen, jolla on julkinen rooli valtion hallinnossa.

Tiistaina 9. kesäkuuta Kim Yo-jong julkaisee lausunnon. Siinä hän kutsuu Etelä-Koreaa pohjoisen ”viholliseksi”. Hän uhkaa katkaista kaikki välit etelään ja romuttaa maiden välisen aseleposopimuksen, joka allekirjoitettiin vuonna 2018.

Kim vaatii, että Etelä-Korean johto rankaisee viestin lähettäjiä, jotka ovat hänen mukaansa ”pettureita” ja ”ihmisroskaa”, Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA kertoo CNN:n mukaan.

Pohjois-Korea myös varoittaa olevansa valmis sotilaallisiin vastatoimiin. Jo edellisellä viikolla maa oli varoittanut seurausten olevan vakavia, mikäli etelä ei pysäyttäisi ilmateitse saapuvien lentolehtisten tulvaa.

Uhkaus otetaan etelässä vastaan vakavasti. Etelä-Korean yhdistymisministeriö kertoo nopeasti lausunnon jälleen maan hallituksen harkitsevan lakia, joka kieltäisi lentolehtiskampanjat. Suunnitelma herättää närkästystä. Kiellon nähtäisiin rajoittavan ilmaisunvapautta.

Pyongyangin lääketieteellisen yliopiston opiskelijat lukivat artikkelia, joka tuomitsi Pohjois-Koreaan ilmateitse lähetetyt, johtoa kritisoivat viestit.

Ei ole sattumaa, että Etelä-Korealle annetun uhkauksen esitti juuri veljensä oikeaksi kädeksi noussut Kim Yo-jong. 32-vuotiaaksi arvioitu, maan propagandajohtajanakin toiminut Kim on viime vuosina kiivennyt diktaattoriveljensä varjosta keskeiseen poliittiseen asemaan. Hän näyttää ottaneen johtavan roolin yhä kovemmaksi käyvässä, etelän vastaisessa painostuskampanjassa.

Reutersin kuulemien asiantuntijoiden mukaan havainto osoittaa Kimillä olevan selvä rooli politiikassa sen sijaan, että hän olisi vain veljensä avustaja.

Pikkusiskon roolin petaaminen hänen veljensä rinnalle on alkanut kuitenkin jo vuosia aiemmin.

Huhtikuussa 2018 Pohjois-Korean johtaja Kim Jong Un saapui tapaamaan Etelä-Korean presidenttiä Moon Jae-iniä siskonsa Kim Yo-jongin kanssa.

Rooli kasvoi olympiavierailusta

Kylmänä helmikuisena päivänä Kim Yo-jong ottaa ensimmäisen askeleensa kohti kansainvälisiä poliittisia parrasvaloja. On vuosi 2018 ja hän on juuri tehnyt historiaa. Pohjois-Korean edesmenneen johtajan Kim Jong-ilin nuorin tytär on perheensä ensimmäinen jäsen, joka on vieraillut Korean niemimaan eteläisellä puoliskolla.

Edellisenä iltana Kim on osallistunut Etelä-Korean Pyeongchangin olympialaisten avajaisseremoniaan. Tilaisuudessa hän istui hymyssä suin Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin takana. Hän katseli satojen urheilijoiden juhlallista marssia muun muassa Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencen ja Japanin pääministeri Shinzo Aben seurassa.

Olympialyhdyn sytytyksen seuraaminen ei kuitenkaan jää vierailun historiallisimmaksi osuudeksi. Kim ja Pohjois-Korean silloinen seremoniallinen valtionpäämies Kim Yong-nam on kutsuttu Etelä-Korean presidentin palatsiin – paikkaan, jossa kukaan pohjoisen johtajista ei ole aiemmin vieraillut. Punaisella matolla ryhdikäs Kim käyttäytyy kuin kuka tahansa kokenut ja arvokas maailmanjohtaja. Naisen tummassa jakkupuvussa huomiota herättää vain rinnassa komeileva punainen pinssi, josta katsoivat takaisin Kimin isä ja isoisä.

Vierailulla on Pohjois-Korean kannalta selvä tehtävä. Maa haluaa muuttaa julkisuuskuvaansa nurinkurisena ja militanttina takapajulana. Siinä Kim tekee hyvää työtä. Etelä-Korean presidentille työskentelevä Park Ji-won sanoo Kimin antaneen vierailulla itsestään älykkään ja rauhallisen itsevarman kuvan.

Kolmen päivän vierailun jälkeen Kim palaa kotiin. Matkan aikana hän on sopii, että hänen johtajaveljensä ja Etelä-Korean presidentti tapaavat. Muutamaa kuukautta myöhemmin historiallinen tapaaminen tapahtuu. On vääjäämättä selvää, että diktaattorin pikkusisko on juuri ansainnut avainroolin Koreoiden välisten suhteiden hoidossa.

Myöhemmin pikkusisko valokuvataan veljensä rinnalla, kun tämä tapaa myös muita maailmanjohtajia, kuten Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sekä Kiinan presidentti Xi Jingpingin.

Pikkusiskoa spekuloitu jopa johtajaksi

Toukokuussa 2020 maailmalla kohistaan. Kim Jong-unia ei ole nähty julkisuudessa viikkokausiin. Spekulaatiot sydänleikkauksesta ja jopa kuolemasta käyvät kuumana. Käynnistyy kiivas analyysi siitä, kuka voisi olla Pohjois-Korean seuraava johtaja. Monet katseet kääntyvät salaperäiseen pikkusiskoon. Vaikka Kim Jong-un palaa pian julkisuuteen, jää kysymys miehen mahdollisesta seuraajasta ilmaan.

Perinnöltään pikkusisko Kim Yo-jong olisi oikeutettu valtaan. Nuoressa naisessa katsotaan virtaavan ”vallankumouksellista verta”, sillä hän on lähes jumalan vertaisena pidetyn Pohjois-Korean entisen johtajan Kim Il-sungin lapsenlapsi. Sukulaisuussuhde on saanut on saanut Kimin ohittamaan valtahierarkiassa useita iäkkäitä kenraaleja ja puoluehahmoja.

Kim Yo-jong seisoo veljensä Kim Jong-unin rinnalla Pohjois-Korean uutistoimiston julkaisemassa kuvassa.

Ennen kaikkea Kim on myös uskottava. Pohjois-Korean johtajan täytyy laittaa kampoihin niin etelänaapurille kuin Yhdysvalloille. Pikkusisko nauttii selvästi myös veljensä luottamusta. Hän on antanut julkisuuteen lausuntoja esimerkiksi Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen väleistä. Pikkusiskon on epäilty toimineen veljensä sijaisena jo vuonna 2014 tämän sairastaessa.

Molempien sisaruksien tiedetään käyneen koulua Sveitsissä, mutta Kim Yo-jongia ei ole juuri nähty julkisuudessa ennen vuotta 2011, jolloin hän osallistui isänsä hautajaisiin. Joidenkin eteläkorealaisten asiantuntijoiden mukaan hän olisi naimisissa Choe Songin, 39, kanssa. Hänen kerrotaan työskentelevän salaperäiselle toimistolle, joka käsittelee Kim-perheen varoja.

Vaikka Kim Yo-jongin poliittinen rooli on viime vuosina kasvanut, hänen astuminen valtaan tuskin olisi silti yksinkertaista tulevaisuudessakaan. Nuori naisjohtaja kapinoisi syvästi patriarkaalisen Pohjois-Korean ydinarvoja vastaan.

Diktaattoriveljellä voi kuitenkin olla rooli arvojen muuttumisessa. Pohjois-Koreaan erikoistunut tutkija Yoo Dong-ryul arvioi New York Timesille, että Kim Jong-un auttaa siskoaan johtamaan Pohjois-Korean puolustusta niin, että valtion konservatiivisimpien jäärien mielipide siskon kyvyistä hellittäisi. Näin Pohjois-Korealla olisi olemassa hätäsuunnitelma sen varalle, että johtajaveljelle tapahtuisi jotakin. Valta pysyisi perheessä.

Kukaan Kim Jong-unin kolmesta lapsesta ei tiedetysti ole vielä tarpeeksi vanha astumaan valtionjohtajan saappaisiin. Kim-perheelle tyypillisesti johtajan lapset on pidetty poissa julkisuudesta, mutta heidän uskotaan olevan esiteini-ikäisiä.

Kim Yo-jongin on arveltu myös antavan veljelleen joustavuutta ulkopolitiikkaan, kun rajut ulostulot eivät tule suoraan johtajan suusta. The Guardian nimittää Kim Yo-jongia veljensä ”alter-egoksi”.

Kim Jong-unilla on myös isoveli Kim Jong-chol, joka ei ole koskaan esiintynyt julkisuudessa. Väitetään, että poikien edesmennyt isä ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-il piti veljeksistä vanhinta liian epämiehekkäänä maan johtajaksi.

Kim Jong-unin veli Kim Jong-chol kuvattuna Singaporessa.

Muita mahdollisia tittelin hamuajia on raivattu pois tieltä.

Kim Jong-unilla oli velipuoli Jong-nam, jonka hän järjesti teloitettavaksi Kuala Lumpurissa vuonna 2017. Edesmenneellä velipuolella on kolme lasta, joiden mahdollista uhkaa Kimien vallalle on spekuloitu. Pohjois-Korea on kertonut myös teloittaneensa johtajan sedän Jang Song-than.

Rauhan elkeet räjäytettiin ilmaan

Reilu kaksi vuotta sitten Kim Yo-jong kiitteli Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inia siitä, että tämä oli huolehtinut, ettei hänellä ole kylmä olympialaisten avajaistilaisuudessa. Kim kirjoitti presidentinpalatsin vieraskirjaan, ja kertoi odottavansa maiden yhtenäistä ja menestyksekästä tulevaisuutta.

Viime viikolla hän kutsui presidentti Moon Jae-inin rauhaa hakevaa puhetta ”kuvottavaksi” ja sanoi tämän ”vaikuttavan hullulta, vaikka hän näyttäisi normaalilta”. Sitten Kim määräsi räjäytettäväksi kahdeksan miljoonan arvoisen rakennuksen, jonka rakentamisen Etelä-Korea oli maksanut. Tällä tapaa etelä maksoi Kimin mukaan ”rikoksistaan”.

Oli syy Kim Yo-jong kasvavaan rooliin mikä tahansa, on selvää, että Pohjois-Korealla on veljensä johtamisen ankaruutta kaihtamaton kakkosnainen, jonka diplomaattiset elkeet ovat väistyneet.

Jutussa käytetyt lähteet: CNN, New York Times, Business Insider & The Guardian.