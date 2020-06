Venäjällä uutisoidaan Suomen kanssa perustetusta ”historiatyöryhmästä”, joka ”etsii totuuden” – Kansallisarkiston pääjohtaja kiistää

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva kiistää väitteet, joiden mukaan suomalaisten ja venäläisten historiantutkijoiden välille olisi perustettu työryhmä, jonka tehtävänä olisi ”löytää totuus” Suomen miehityshallinnon teoista Itä-Karjalassa.

Venäjän Karjalassa toimiva uutistoimisto Respublika Karelija on julkaissut uutisen, jonka mukaan venäläiset ja suomalaiset historioitsijat ovat perustaneet yhteisen pitkäaikaisen työryhmän etsimään totuutta Suomen miehityksen aikaisista tapahtumista Itä-Karjalassa.

Artikkelin mukaan työryhmän perustaminen sai alkunsa siitä, kun turvallisuuspalvelu FSB vapautti salauksen piiristä Itä-Karjalan suomalaismiehitystä koskevia dokumentteja jatkosodan ajalta 1941–44. Venäjän tutkintakomitea käynnisti sen jälkeen niiden pohjalta rikostutkinnan nimikkeellä ”kansanmurha”.

– Molempien maiden tiedemiehet päättivät selvittää tuon ajan faktat ja löytää totuuden, Respublika Karelijan artikkelissa kuvaillaan väitetyn historiatyöryhmän tausta-ajatusta.

Venäjän puolelta historiatyöryhmää johtaa kertoman mukaan Petroskoin yliopiston professori Sergei Verigin ja Suomen puolelta johtajana toimii Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva.

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva kiistää, että venäläisten kanssa olisi perustettu historiatyöryhmä, jonka johdossa hän istuisi Suomen puolelta.

IS oli yhteydessä Nuortevaan, jonka mukaan mitään työryhmää ei ole venäläisten kanssa perustettu. Nuorteva kiistää siten samalla myös sen, että hänestä itsestään olisi tullut työryhmän Suomen-puolen johtaja.

– Ei ole mitään tällaista. Me olemme ainoastaan korostaneet avointa ja tarpeellista keskustelua tutkijoiden kesken sekä kaikkien arkistojen avoimuutta ja molempien osapuolten yhtäläistä mahdollisuutta käyttää niitä, Nuorteva totesi.

– Olisi tärkeää, että venäläiset tutkijat tulisivat Suomeen tutustumaan meidän arkistoihimme. Tutkijoilla tulee olla vapaus toimia. Mutta sen sijaan me emme lähde mukaan sellaiseen elimeen, jossa yritettäisiin muodostaa jokin yhtenäinen maiden välinen käsitys asioista, Nuorteva korosti.

Sergei Veriginin mukaan Suomi syyllistyi Itä-Karjalassa kansanmurhaan. Lisäksi hän väittää, että suomalaiset tiesivät Stalinin vainojen joukkohaudoista Sandarmohissa ja teloittivat samoihin hautoihin neuvostoliittolaisia sotavankeja jatkosodassa.

Venäjä on ehdotellut viime vuosina toistuvasti naapurimailleen erilaisten yhteisten kahdenvälisten komissioiden perustamista neuvostotyyliin.

Kun Suomen ja Venäjän väliset lapsikiistat olivat kuumimmillaan vajaat kymmenen vuotta sitten, Venäjä halusi perustaa Suomen kanssa ”lapsikomission”. Asiaa yritti edistää tuolloin muun muassa venäläisten äitien innokkaana puolustajana mainetta niittänyt dosentti Johan Bäckman.

Bäckman näyttää olevan tälläkin kertaa aktiivinen. Hän on kutsunut omissa videolähetyksissään nyt väitetysti jo toimivaa historiatyöryhmää myös ”historiakomissioksi”, josta hänen mukaansa ”Suomen valtamedia ei kerro sanallakaan”.

Sergei Naryshkin (oik) johtaa Venäjän ulkomaantiedustelua (SRV) mutta samaan aikaan hän johtaa myös Venäjän Historiallista Seuraa (RIO). Naryshkin kuvattuna 2013, kun hän vieraili eduskunnassa.

Ensimmäisen kerran Venäjällä kerrottiin Kansallisarkiston kanssa perustettavasta työryhmästä uutistoimisto Ria Novostin artikkelissa jo huhtikuun lopulla, vain reilu viikko kansanmurhatutkinnan käynnistämisen jälkeen.

Venäjän puolelta Kansallisarkiston työryhmäkumppaniksi mainitaan Historiallinen Seura (RIO), jota johtaa Sergei Naryshkin. Hänen tehtäväkenttänsä on laaja, sillä hän toimii nykyisin myös Venäjän ulkomaantiedustelun SRV:n johtajana.

Suomessa Naryshkin muistetaan muun muassa siitä, että hän oli yksi niistä henkilöistä, joita Suomi ei päästänyt Etyjin juhlakokoukseen 2015. Naryshkin on sekä EU:n että Yhdysvaltain pakotelistalla Venäjän Ukraina-aggression vuoksi.

Veriginin mukaan Venäjällä käytetään uudesta elimestä nimitystä ”pysyvä venäläis-suomalainen seminaari”, kun taas suomalaiset kutsuvat hänen mukaansa sitä ”työryhmäksi”.

Nuortevan mukaan venäläiset esittivät Kansallisarkistolle tätä kaikkea ja myös ”historiakomission” perustamista keväällä. Kansallisarkiston edustajat kävivät tuolloin Venäjän Historiallisen Seuran kutsusta videoneuvottelun venäläisten historiantutkijoiden kanssa. Neuvottelu pidettiin pian sen jälkeen, kun Venäjän tutkintakomitea oli julkistanut kansanmurhasyytöksensä.

– Nämä olivat ehdotuksia, mitä sieltä silloin tuli. Me korostimme heille kuitenkin, että Suomen valtiolla ei ole valtiollista tulkintaa historian eri tapahtumista, Nuorteva sanoi.

Bair Irintshejev mainitaan Venäjän puolelta yhdeksi väitetyn historiatyöryhmän jäseneksi.

Venäjällä kerrotaan, että väitettyyn historiatyöryhmään tulisi kymmenen jäsentä kummastakin maasta. Suomen puolelta ei ole mainittu Nuortevan lisäksi muita nimiä, mutta Venäjältä on yksilöity muutamia henkilöitä.

Työryhmään kerrotaan tulevan mukaan muun muassa Pietarin valtionyliopiston historianlaitoksen johtaja Vladimir Baryshnikov, Venäjän tiedeakatemian alaisen historiainstituutin asiantuntija Vadim Musajev, Karjalankannaksen sotamuseota Viipurissa johtava Bair Irintshejev ja Karjalan tasavallan kansallisarkiston materiaaliosaston johtaja Jelena Usatsheva.

Lisäksi jäseniksi mainitaan kaksi nuorempaa venäläistä historiantutkijaa, juuri valmistunut Zheni Parfjonov ja opintojensa alussa oleva Denis Popov.

Nuortevan mukaan Kansallisarkisto ei lähde mukaan mihinkään elimiin, mutta on koko ajan valmis auttamaan venäläisiä tutkijoita materiaalin hankinnassa. Yhteistyökumppanina on silloin ensisijaisesti Venäjän valtiollinen Rosarhiv-keskusarkistoelin.

Vastaavasti Kansallisarkisto toivoo, että suomalaiset tutkijat pääsevät Venäjällä tutustumaan muun muassa nyt kohun keskellä oleviin vastikään paljastettuihin FSB:n dokumentteihin jatkosodan ajalta.

– Mitään yhteistä historiantulkinnan elintä emme lähde sen sijaan perustamaan. Suomessa lähdetään aina siitä, että kaikki materiaali on oltava kaikkien tutkijoiden vapaasti arvioitavissa eikä ole mitään valtiollista totuutta.

– Jokaisessa maassa on historian pimeitä kohtia, joita tutkijoiden olisi uskallettava tutkia, ja siihen olemme rohkaisseet myös venäläisiä tutkijoita, Nuorteva sanoi.

Nuortevan mukaan jokaisella tutkijalla on myös oikeus esittää omia ja perusteltuja näkemyksiään eri maissa.

– Ymmärrys historian tapahtumista muodostuu dialogissa, mutta silti ei ole olemassa yhtä totuutta.

Jatkosodan aikana Itä-Karjalan venäläisväestöä pidettiin epäluotettavana ja heidät koottiin leireille. Ajatuksena oli siirtää heidät pois Suomen valtaamilta alueilta.

Venäjällä julki tulleet Suomea koskevat arkistodokumentit liittyvät presidentti Vladimir Putinin tukemaan historiahankkeeseen nimeltä ”Vailla vanhentumispäivää”. Putinin mukaan Venäjä aikoo julkaista lähiaikoina valtavasti aitoja arkistodokumentteja, joiden avulla estetään Venäjään kohdistettu historianvääristely ulkomaiden taholta.

– Me tukimme heidän likaiset suunsa näillä dokumenteilla ikiajoiksi, Putin mainosti tammikuussa.

Respublika Karelijan mukaan Venäjällä aiotaan julkaista peräti 23 kirjaa käsittävä julkaisusarja, johon kootaan toisen maailmansodan aikaisia asiakirjoja natsi-Saksan ja sen liittolaisten teoista Neuvostoliitossa.

Yksi kirjoista tulee käsittelemään nimenomaan Venäjän Karjalaa ja siten lähinnä Suomen miehityshallinnon toimia jatkosodassa.

FSB on poistanut vastikään salauksen yli kahdeltatuhannelta Suomea koskevalta arkistodokumentilta, jotka on nyt siirretty Karjalan tasavallan kansallisarkistoon. Nämä dokumentit aiotaan julkaista kirjassa, jonka arvioitu valmistumisaika on jo tänä syksynä.

Presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän turvallisuuspalvelun julkaisemaan toiseen maailmansotaan liittyviä neuvostoliittolaisia arkistodokumentteja, joilla hänen mukaansa tukitaan historiaa vääristelevät suut.

Suomessa tutkijat ovat ihmetelleet ja kiistäneet Venäjän julkaisemia kansanmurhaväitteitä, joiden mukaan Suomi olisi käyttänyt Itä-Karjalan vankileireillä jopa kaasukammioita ja elävältä hautaamista.

Myös Venäjän esittämät siviili- ja sotavankien uhriluvut ovat olleet paljon suurempia kuin mitä on Kansallisarkiston hallussa olevissa sodan aikaisissa suomalaisdokumenteissa.

Suomen ulkoministeriö ja Kansallisarkisto ovat myös vastanneet Venäjälle, että jatkosodan jälkeen Suomen sotasyyllisyys tutkittiin liittoutuneiden valvontakomission johdolla eikä edes tuolloin esitetty väitteitä kansanmurhasta. Suomi on lisäksi maksanut Neuvostoliitolle mittavat sotakorvaukset.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi politiikan toimittajia videoyhteyden takaa vastikään.

IS kysyi Venäjän esittämiin historiaväitteisiin vastikään myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön kantaa.

– Jos mennään esimerkiksi Itä-Karjalan tapahtumiin, moitteisiin ja syytteisiin, joita Venäjällä on suomalaisia kohtaan esitetty, niin siitä on annettu Suomesta varsin tyhjentävä vastaus, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Itä-Karjalan tapahtumat selvitettiin jatkosodan jälkeen ”perusteitaan myöten”. Valvontakomissiota johti tuolloin neuvostoliittolainen Andrei Zhdanov, jolla oli Niinistön mukaan ”suunnattomat valtuudet selvittää ihan kaikki mahdollinen”.

Nuortevan mukaan nyt käytävä ”värikäs keskustelu” ei anna kokonaiskuvaa Venäjän ja Suomen välisestä arkisto- ja tutkimusyhteistyöstä.

– Olemme esimerkiksi kopioineet pitkälti toistaa miljoonaa kopiota Venäjän eri arkistoissa olevista Suomea koskevista aineistoista, Nuorteva muistuttaa.

Nuortevan mukaan Kansallisarkiston yhteistyö venäläisten arkistojen kanssa on ollut pääosin sujuvaa ja ongelmatonta. Suomalaisilla ja venäläisillä tutkijoilla on myös paljon keskinäisiä kontakteja ilman, että se vaatisi taakseen mitään virallisia yhteistyöelimiä.