Siperiassa koettiin ennätyksellisen lämmin toukokuu – ”Tämä on epäilemättä huolestuttava merkki”

Siperiassa oli lämpimin toukokuu mittaushistoriassa. Tutkijoiden mielestä muutos on hälyttävä.

Siperian pitkään jatkunut epätavallisen lämmin sää huolestuttaa ilmastonmuutostutkijoita. Maanpinnan tason lämpötila oli toukokuussa 10 celsiusastetta korkeampi kuin tavanomaisesti. Toukokuu olikin 1979 alkaneen mittaushistorian lämpimin Siperiassa, kertoo Copernicus Climate Change Service C3S -ilmastonmuutospalvelu.

Maailmanlaajuisesti toukokuu oli myös mittaushistorian kuumin.

Ilmastotutkija Martin Stendelin mukaan näin suuri lämpötilapoikkeama Luoteis-Siperiassa tapahtuisi vain kerran 100 000 vuodessa ilman ilmastonmuutosta.

Siperiassa oli myös tavanomaista lämpimämpi talvi ja kevät, kertoo C3S.

– Tämä on epäilemättä huolestuttava merkki, toteaa C3S:n vanhempi tutkija Freja Vamborg CNN:lle.

Suuret kuukausittaiset lämpötilaerot eivät ole tavatonta Siperiassa. Aiempina vuosina on esimerkiksi ollut kausia, jolloin yksittäisten kuukausien lämpötilojen ero on ollut paljon suurempi kuin kuluneen puolen vuoden aikana. C3S:n mukaan on kuitenkin epätavallista, että keskimääräistä lämpimämpiä kuukausia on nyt ollut peräkkäin näin paljon.

Lämpötilat eivät nouse samaa tahtia eri puolilla planeettaa. Esimerkiksi arktinen alue kuumene jopa kaksi kertaa nopeammin kuin muut alueet maapallolla ilmastonmuutoksen seurauksena, kertovat tiedemiehet.

Venäjän valtion säähavaintokeskuksen mukaan viime talvi on lämpimin Venäjällä 140 vuoteen, jolloin havaintoja on rekisteröity.