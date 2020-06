Tuoreet tilastot paljastavat: Ruotsinsuomalaisia on kuollut koronavirukseen yli neljä kertaa enemmän kuin ruotsalaisia

Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell arvioi torstaina, että syitä siihen, miksi koronavirus on muodostanut suuremman riskin muualla kuin Ruotsissa syntyneille, on monia.

Ruotsissa covid-19-kuolleisuus on ollut maalis-toukokuun välillä kaikkein korkeinta Suomessa syntyneiden joukossa.

Ruotsin kansanterveysviranomaisen torstaina julkaisemista tilastoista käy ilmi, että Suomessa syntyneillä on Ruotsissa yli nelinkertainen koronakuolleisuus Ruotsissa syntyneisiin verrattuna.

Kansanterveysviranomaisen tilastot käsittävät ajanjakson 14.3.–7.5. Tuona aikana Suomessa syntyneitä kuoli Ruotsissa koronaan 145 jokaista 100 000 henkeä kohti, kun taas Ruotsissa syntyneitä kuoli ”vain” 32 jokaista 100 000 henkeä kohti. Näin ollen Suomessa syntyneiden kuolleisuus oli noin 4,5-kertainen verrattuna Ruotsissa syntyneisiin.

Jo aiemmin on kerrottu, että koronavirus on iskenyt Ruotsissa pahasti Suomessa syntyneisiin, mutta nyt asiasta on saatu tilastotietoa.

Covid-19-tautiin sairastuneiden joukossa oli suhteellisesti eniten Turkissa ja Etiopiassa syntyneitä. Kuolleisuustilaston kärjessä ovat kuitenkin ruotsinsuomalaiset. Turkissa syntyneiden koronakuolleisuus oli 97 ihmistä 100 000 henkeä kohden.

Suomen ja Turkin jälkeen koronavirukseen oli tilastojen mukaan Ruotsissa kuollut eniten Somaliassa syntyneitä, Chilessä syntyneitä, Libanonissa syntyneitä ja vasta kuudenneksi eniten Ruotsissa syntyneitä.

Tilastoista käy ilmi myös se, että kaikkien koronavirukseen kuolleiden keski-ikä oli 84 vuotta.

Tuoreista tilastoista kertoivat aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat, SVT:n suomenkieliset uutiset sekä Dagens Nyheter.

Ruotsissa asuu noin 144 600 Suomessa syntynyttä ihmistä, joista etenkin 1950–1970-luvuilla maahan muuttaneet ovat nyt jo eläkeikäisiä. SVT:n haastattelema Värmlannin alueen kansanterveysasiantuntija Anu Molarius arvioikin yhdeksi mahdolliseksi syyksi ruotsinsuomalaisten yliedustukseen koronakuolleisuustilastoissa sen, että ruotsinsuomalaisten ikärakenne on erilainen kuin kantaväestön.

– He ovat vanhempia ja heitä on enemmän yli 70-vuotiaiden ryhmässä, Molarius totesi SVT:lle.

– En voi suoraan koronasta sanoa, mutta luultavasti verenpaine, liikalihavuus ja tupakointi ovat riskitekijöitä, ja näitä on enemmän ruotsinsuomalaisten keskuudessa.

Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell puolestaan arvioi torstaina, että syitä siihen, miksi koronavirus on muodostanut suuremman riskin muualla kuin Ruotsissa syntyneille, on monia. Tegnell totesi mahdollisiksi syiksi muun muassa sosioekonomisen aseman, elinolot ja perussairaudet.

Ruotsinsuomalaisten Eläkeläisten puheenjohtaja Kaisa Lamu totesi IS:lle huhtikuussa, että yksi syy voi myös olla se, ettei tieto ole yltänyt kielivähemmistöille ajoissa.

Ruotsissa on kaiken kaikkiaan kuollut koronavirukseen yhteensä 5053 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 499 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 59.