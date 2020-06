Onko tässä ilmasodan tulevaisuus? Ensimmäiset ”robottisiipimiehet” aloittavat koelennot Australiassa

Loyal Wingman on Boeingin miehittämätön taistelulentokone, jota voidaan ohjata miehitetystä monitoimihävittäjästä. Siinä on myös pitkälle kehitettyä autonomiaa.

Miehitettyjen ja miehittämättömien lentokoneiden yhteistyö taistelutehtävissä on pian todellisuutta.

Sotilasilmailun kehitys lähestyy aikaa, jolloin älykkäät, miehittämättömät lentolaitteet toimivat yhdessä perinteisten, ihmisen ohjaamien taistelulentokoneiden kanssa.

Yhdysvaltalainen ilmailu- ja avaruusalan jättiläisyhtiö Boeing esitteli toukokuussa ensimmäiset kolme Australian-tytäryhtiönsä valmistamaa Loyal Wingman -koneen prototyyppiä. Tämä ”uskollinen siipimies” on konseptilaite, jolle tekoäly antaa autonomisia piirteitä. Sitä voi ohjata miehitetystä hävittäjästä tai maa-asemalta.

Loyal Wingman on tutkassa heikosti näkyvä. Sen voi modifioida toimimaan monissa eri tehtävissä taktisessa lento-osastossa – esimerkiksi tiedustelemaan vahvasti puolustetussa ilmatilassa ennen kuin miehitetyt koneet lähetetään kohdealueelle suorittamaan tehtäväänsä. Kone on hieman monitoimihävittäjää pienempi mutta siihen verrattuna halvempi hankkia.

Yhdysvalloissa, Länsi-Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa on useita vastaavia kehitysohjelmia.

Jennifer Tebo esitteli Boeing F/A-18E Super Hornetia medialle Satakunnan lennostossa Pirkkalassa viime helmikuussa.

Boeingin Super Hornet- ja Growler-kehitysohjelmista vastaava johtaja Jennifer Tebo kertoi keskiviikkona kansainväliselle medialle, että yhtiö tutkii parhaillaan kiivaasti niin sanottuja MUM-tiimejä ja parhaita tapoja käyttää niitä sotilasilmailussa. MUM on lyhenne sanoista manned-unmanned: miehitetty-miehittämätön. Tutkimys näyttää Tebon mukaan suunnan, millaisia suorituskykyjä käyttäjät miehittämättömille laitteille haluavat.

– Niistä on aivan varmasti tulossa entistä enemmän todellisuutta. Esimerkiksi MQ-25:n laskeutuminen lentotukialuksen kannelle on jo nähty, Tebo sanoi.

MQ-25 on aseistamaton, miehittämätön ilmatankkeri, joka lisää lentotukialushävittäjien toimintamatkaa. Yhdysvaltain merivoimat on tilannut niitä Boeingilta kahdeksan.

Boeing on myös tehnyt koelentoja EA-18G Growler-koneella, jota ohjattiin miehitetystä hävittäjästä. Tebon mukaan uusien Super Hornetien ja Growlereiden tietojärjestelmät ja datansiirtolinkit kykenevät hoitamaan MUM-tiimien tehtäviä.

Tällä viikolla Boeing toimitti ensimmäiset kaksi uutta F/A-18 Super Hornet Block III -monitoimihävittäjää Yhdysvaltain merivoimille.

Yhdysvaltain merivoimat ottaa uudet koneet testiohjelmaan, jossa selvitetään muun muassa uuden tehtävätietokoneen toimintaa ja kehitysversion soveltuvuutta lentotukialuskäyttöön. Boeingin on määrä toimittaa merivoimille yhteensä 78 uutta Block III -konetta.

Uusin kehitysversio Super Hornetista on Block III, jota Boeing tarjoaa myös Suomelle.

Samaa kehitysversiota yhtiö tarjoaa myös Suomelle, yhdessä elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneen Growlerin kanssa. Kuinka monta kutakin? Mikä olisi paras sekoitus Suomen ilmavoimille? Tätä IS kysyi Boeingin taistelulentokoneiden kansainvälisestä myynnistä vastaavalta johtajalta Thom Breckenridgeltä. Vastaus oli ympäripyöreä.

– Koska (Suomen) hävittäjähankinnasta on meneillään tarjouskilpailu, emme anna julkisuuteen tietoja tarjoamiemme Growlereiden ja Super Hornetien lukumäärästä. Voin sanoa vain, että tarjoamme molempia ja jatkamme suomalaisten asiakkaidemme kanssa keskusteluja sopivasta suorituskyvystä, jolla he korvaavat nykyisen Hornet-kalustonsa, Breckenridge sanoi.

Boeing esitteli tarjokkaitaan Suomessa viime helmikuussa. Pirkkalan lentotukikohdassa vierailleet kaksi Super Hornetia edustivat vielä Block II -versiota. Niiden lisäksi ilmavoimien HX Challenge -koelento-ohjelmaan osallistui yksi Growler.

Super Hornet on kookkaampi ja hieman kömpelömpi kuin Suomen ilmavoimien nykyiset C- ja D-mallin Hornetit: evoluution myötä kone on menettänyt jonkin verran liikehtimiskykyään ja kiihtyvyyttään eikä se ole yhtä nopea kuin ”klassinen” Hornet. Järjestelmiltään Super Hornet on sen sijaan paljon edeltäjäänsä kehittyneempi, ja ohjaajan tilannetietoisuutta on parannettu muun muassa yhdistämällä eri sensoreista tuleva tieto samaan kokonaisuuteen datafuusion avulla. Block III:ssa ohjaajan edessä on yksi suuri kosketusnäyttö aiempien useiden näyttöjen asemesta.

Block III:n tutkapoikkipinta-alaa on nipistetty hieman pienemmäksi kuin Block II:ssa. Kuinka suuri ero on, sitä Jennifer Tebo ei paljastanut.

Growler puolestaan on ensimmäisessä kehitysversiossa. Päivitetyt Block II -versiot perustuvat Super Hornet Block III:een. Siksi uuden Growlerin kehitystyö saataneen päätökseen vasta ensi vuonna. Boeing tarjoaa Suomelle juuri tätä uutta Block II -kehitysversiota.

Muut Suomen hävittäjähankkeessa mukana olevat koneet ovat Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35A ja Saab Gripen E/F.