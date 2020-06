Nämä 8 tapausta on yhdistetty Madeleine McCannin murhasta epäiltyyn saksalaiseen – osassa tutkinta on jo avattu uudelleen

Vanhoja katoamistapauksia, murhia ja raiskauksia on kesäkuun kuluessa yhdistetty Christian Brückneriin tavalla tai toisella.

IS listasi kahdeksan vanhaa katoamistapausta, murhaa ja raiskausta, jotka on kesäkuun kuluessa yhdistetty Christian Brückneriin, 43, tavalla tai toisella.

Saksan ja Britannian poliisiviranomaiset pudottivat kesäkuun alussa yhdessä melkoisen uutispommin kertomalla, että vuonna 2007 Portugalissa kadonneen Madeleine McCannin, 3, tapauksessa oli nimetty uusi epäilty. Madeleine katosi perheensä loma-asunnosta Algarvessa sijaitsevassa Praia da Luzissa vanhempiensa ollessa illallisella läheisessä ravintolassa.

Epäilty on Saksan kansalainen Christian Brückner, 43, joka istuu tällä hetkellä Kielissä vankilassa huumerikoksista tuomittuna. Brücknerin on kerrottu kiistävän jyrkästi osallisuutensa Madeleinen katoamiseen.

Christian Brückner vuonna 2018 Italian poliisin julkaisemassa kuvassa. Tuolloin hänet oli pidätetty Italiassa ehdonalaisen tuomionsa rikkomisesta.

Saksan median mukaan miehellä on taustallaan lukuisia rikoksia, joihin lukeutuu myös useita lasten hyväksikäyttöjä. Vakavimman tuomionsa hän sai viime vuonna Praia da Luzissa vuonna 2005 tapahtuneesta 72-vuotiaan yhdysvaltalaisnaisen raiskauksesta, joskaan kyseinen tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Viimeisten viikkojen aikana useissa maissa on noussut esille vanhoja katoamistapauksia ja murhia, joissa Brückneria on soviteltu mahdollisen tekijän rooliin. Osassa tapauksista viranomaiset ovat myös vahvistaneet tutkinnan käynnistyneen uudelleen äskettäin.

Madeleine McCannin, 3, ruumista ei ole tähän päivään mennessä löydetty.

Brücknerin tiedetään kulkeneen vuosikausia Saksan ja Portugalin välillä, asuen välillä pidempiä pätkiä kummassakin maassa. Ensimmäisen kerran hän lähti Portugaliin jo 19-vuotiaana vuonna 1995, tarkoituksenaan paeta jo pari vuotta aiemmin saamaansa ensimmäistä tuomiota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

IS listasi kahdeksan tapausta, jotka on yhdistetty tavalla tai toisella Brückneriin. Neljän Euroopan valtion alueelle levittyvät tapaukset sijoittuvat aikavälille 1995–2015, jolloin Brückner on ollut 19–39-vuotias.

Jair Soares, 7

Rotterdamissa asunut Jair Soares, 7, katosi uimarannalta Etelä-Hollannissa sijaitsevan Monsterin kaupungin lähellä elokuussa 1995. Poika nähtiin viimeisen kerran, kun hän lähti perheensä kanssa ranskanperunoita syötyään vaeltelemaan rannalle, leikkiäkseen hetken aikaa yksin.

Jair Soares katosi Hollannin Monsterissa vuonna 1995.

Muun muassa NL Times -lehti uutisoi viime viikolla, että Hollannin poliisi tutkii nyt Christian Brücknerin mahdollista yhteyttä Jairin katoamiseen. Julkisuuteen ei ole kuitenkaan kerrottu tarkemmin, miten Brückner on yhdistetty tapaukseen.

– Puhumme pian saksalaisten kollegoiden kanssa. Vielä ei ole täysin selvää, kuinka ja milloin tämä tapahtuu, Haagin poliisin tiedottaja kertoi.

Claudia Ruf, 11

Saksassa Grevenbroichin kaupungissa asunut Claudia Ruf, 11, siepattiin toukokuussa 1996, kun hän oli ulkoiluttamassa naapurin koiraa. Seksuaalimurhan uhriksi joutuneen tytön ruumis löydettiin kaksi päivää myöhemmin osittain palaneena 70 kilometrin päästä.

Viime marraskuussa muun muassa BBC uutisoi, että kaupungin poliisi oli alkanut kerätä sadoilta paikallisilta miehiltä DNA-näytteitä löytääkseen vuosikymmenten takaisen henkirikoksen tekijän.

Claudia Rufin, 11, kuva oli esillä, kun poliisi ja syyttäjät tiedottivat tapauksen tutkinnasta viime marraskuussa Grevenbroichissa.

Muun muassa saksalaislehti Bild on kertonut poliisin selvittävän nyt Christian Brücknerin mahdollista osuutta Claudian murhaan. Bonnin poliisijohtaja Robert Scholten kertoi lehdelle pyytäneensä tietoja keskusrikospoliisilta Brückneriin liittyen.

Hän kuitenkin sanoi, ettei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt ”konkreettisia todisteita”, joka yhdistäisivät miehen tapaukseen.

René Hasee, 6

Saksalainen René Hasee, 6, katosi Portugalin Algarvessa kesäkuussa 1996 lomaillessaan siellä äitinsä ja tämän miesystävän kanssa. Perhe oli kävelemässä rannalla, kun poika lähti juoksemaan edellä kohti merta.

Aikuiset menettivät näköyhteyden Renéen. Myöhemmin hänen vaatteensa löytyivät rannasta, ja viranomaiset olettivat hänen hukkuneen mereen.

Hiljattain Renén isä Andreas Hasee antoi sekä Saksan että Britannian medialle haastatteluja, joissa hän väitti Saksan poliisin olleen häneen yhteydessä ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Miehen mukaan poliisi oli kertonut käynnistäneensä tapauksen tutkinnan uudelleen ja hän uskoi, että syynä oli epäilty yhteys Christian Brückneriin.

Poliisi ei kuitenkaan tiettävästi ole vahvistanut tutkivansa jälleen Renén katoamista.

Carola Titze, 16

Saksalainen Carola Titze, 16, oli perhelomalla Belgian De Haanissa heinäkuussa 1996, kun hän katosi lähdettyään aamulla yksin rannalle. Tytön pahoin silvottu ruumis löytyi rannan hiekkadyyneiltä kuusi päivää myöhemmin.

Tytön tiedetään olleen katoamistaan edeltäneinä päivinä tekemisissä nuoren saksalaismiehen kanssa, ja heidän uskotaan tavanneen toisiaan paikallisessa diskossa. Miestä, joka oli poliisin mukaan kehuskellut rikollisella menneisyydellään, ei kuitenkaan koskaan löydetty tutkinnan yhteydessä.

Carola Titze, 16, murhattiin kesällä 1996 Belgiassa.

Tapauksen tutkinta päättyi tuloksettomana vasta vuonna 2016. Entinen tutkinnanjohtaja kertoi viime viikolla paikalliselle medialle Christian Brücknerin sopivan saksalaismiehen tuntomerkkeihin.

Samoihin aikoihin Belgian syyttäjänvirasto vahvisti, että poliisi on avannut Carolan tapauksen tutkinnan uudelleen.

Tristan Brübach, 13

13-vuotiaan Tristan Brübachin runneltu ruumis löydettiin Saksan Frankfurtissa alikulkutunnelista maaliskuussa 1998. Poliisin mukaan poika oli ennen kuolemaan johtanutta veitsenviiltoa hakattu tajuttomaksi ja raiskattu. Häntä oli myös kidutettu, eikä kaikkia hänen ruumiinosiaan löydetty koskaan.

Kolmen teini-ikäisen uskotaan nähneen murhaajan kaukaa. He olivat ensin nähneet Tristanin elossa ja hieman myöhemmin alikulkutunnelissa miehen, joka oli laskenut jotakin betoniselle alustalle ja sen jälkeen ”käsitellyt” sitä.

Muun muassa Kieler Nachrichten -lehti on jakanut Twitterissä nyt Tristanin kuvan rinnalla piirrosta, joka tehtiin aikoinaan kyseisten nuorten antamien kuvausten perusteella. Moni on nähnyt kuvassa yhdennäköisyyttä Brückneriin.

Yksi heistä on syyttäjä Noah Kruger, joka kertoi äskettäin Bildille poliisin selvittävän nyt rutiinitoimena Brücknerin mahdollista liittymistä Tristanin murhaan.

Joana Cipriano, 8

Portugalilaisen Joana Ciprianon, 8, tapausta on verrattu usein Madeleine McCannin tapaukseen, sillä kummassakin niistä tutkintaa johti sama kiistelty poliisipäällikkö Goncalo Amaral. Vaikka Joanan tapaus on virallisesti ratkaistu, viime aikoina perheen asianajajat ovat muun muassa Daily Mailin mukaan painostaneet Portugalin viranomaisia tutkimaan sitä uudelleen sekä selvittämään Christian Brücknerin mahdollista osuutta asiaan.

Kävelylle lähtenyt Joana katosi vuonna 2004 Figuerassa, joka sijaitsee vain parinkymmenen kilometrin päässä Madeleinen katoamispaikalta Praia da Luzista. Tytön ruumista ei koskaan löydetty.

Joanan murhasta tuomittiin lopulta tytön äiti ja setä. Poliisi päätteli tutkinnassa Joanan nähneen heidät harrastamassa seksiä keskenään, jonka jälkeen he olisivat murhanneet tytön salatakseen asian.

Kaksikon pitkät vankeustuomiot langetettiin äidin tunnustuksen perusteella, mutta myöhemmin poliisin keinot saada tunnustus kyseenalaistettiin. Äiti on kertonut tunnustaneensa, koska oli joutunut tutkintavankeudessa pahoinpidellyksi.

Naista pahoinpidelleet poliisit vapautettiin syytteistä, mutta heidän tekonsa saivat lopullisen vahvistuksen vuonna 2009, kun Amaral sai itse 1,5 vuoden ehdollisen tuomion pahoinpitelyjen peittelystä.

Amaralia on syytetty myös Madeleine McCannin tapauksen yhteydessä siitä, että hänen johtamassaan tutkinnassa keskityttiin lähinnä keräämään todisteita vanhempia vastaan sen sijaan, että olisi etsitty itse lasta tai selvitetty kunnolla muita tutkintalinjoja.

Hazel Behan, 36

Irlantilainen Hazel Behan oli 20-vuotias, kun hän asui ja työskenteli Portugalin Algarvessa lomaoppaana vuonna 2004. Eräänä yönä hänen asuntoonsa tunkeutui tuntemattomaksi jäänyt naamiomies, joka pahoinpiteli ja raiskasi häntä viiden tunnin ajan käyttäen aseenaan muun muassa jonkinlaista sapelia tai viidakkoveistä.

Behan on nyt pyytänyt paikallista poliisia avaamaan uudelleen oman tapauksensa tutkinnan. Hän on kertonut muun muassa DublinLive-uutissivustolle voineensa pahoin kuultuaan uutiset, joiden mukaan Madeleine McCannin murhasta epäilty Christian Brückner oli tuomittu vuonna 2005 tapahtuneesta 72-vuotiaan amerikkalaisnaisen raiskauksesta ja pahoinpitelystä Praia da Luzissa.

Behanin mukaan 72-vuotiaaseen kohdistuneiden tekojen kuvaus vastaa pitkälti hänen omaa kokemustaan, tekijän saksalaista aksenttia myöten. Hän kertoi myös nähneensä tekijän naamion aukoista siniset silmät sekä osan vaaleita kulmakarvoja.

Inga Gehricke, 5

Saksan Wilhelmshofissa asunut Inga Gehricke, 5, katosi toukokuussa 2015 ollessaan metsässä päiväretkellä perheensä kanssa. Tytön uskottiin menneen etsimään polttopuita nuotiota varten.

Metsää haravoitiin pitkään, mutta tuloksitta.

Inga Gehricke, 5, katosi vuonna 2015 ollessaan perheensä kanssa metsäretkellä.

Ingan tapaus nostettiin esille pian sen jälkeen, kun Christian Brückner oli nimetty epäillyksi Madeleine McCannin tapauksessa. Muun muassa perheen lakimies on vaatinut tapauksesta uutta tutkintaa.

Paikallisen median mukaan Brücknerin tiedetään olleen lähiseudulla päivää ennen Ingan katoamista, sillä hän joutui tuolloin parkkipaikalla pieneen onnettomuuteen. Hän myös omistaa hylätyn talon Neuwegerslebenissä 90 kilometrin päässä Ingan katoamispaikalta.

Poliisi tutki talon vuosi Ingan katoamisen jälkeen. Vaikka tuolloin ei löydetty suoria todisteita liittyen Ingan tapaukseen, poliisi löysi paikalta useita USB-tikkuja, jotka sisälsivät muun muassa lapsipornoa.

Samassa paikassa Brückner säilytti myös matkailuautoa, josta löytyi saksalaislehti Spiegelin mukaan muun muassa useita pikkutyttöjen uimapukuja.