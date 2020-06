Konservatiiviaktivisti kieltäytyi kasvomaskista – lentoyhtiö hääti koneesta

American Airlines -lentoyhtiö poisti koneesta matkustajan, koska tämä ei suostunut noudattamaan kasvomaskivaatimusta.

Liki kaikki koronapandemian aikana operoivat lentoyhtiöt vaativat nykyään matkustajia pitämään kasvomaskeja lennon aikana. Myös Finnair toimii samoin.

Keskiviikkona Brandon Straka pyrki American Airlinesin lennolle New Yorkista Dallasiin, mutta hänet poistettiin koneesta kun Straka kieltäytyi pitämästä maskia.

Lentoyhtiö oli maanantaina ilmoittanut tiukentavansa kasvomaskimääräyksiä. Yhtiö ei salli matkustajien tulevan koneeseen ilman maskia ja siitä kieltäytyville voi seurata porttikielto yhtiön lennoille.

Straka on entinen näyttelijä ja hiusstailisti. Hän on ollut Fox Newsin vieraana ja perustanut #WalkAway-kampanjan, jossa kehotetaan demokraattipuolueen kannattajia muuttamaan kantaansa.

Yksi #WalkAway-nettisaitilla kaupattavista tuotteista on kampanjalogolla varustettu kasvomaski, kertoo BBC.

Straka julisti Twitteriin laittamallaan videolla American Airlinesin maskimääräystä ”järjettömäksi”.

– Meille ei enää anneta mahdollisuutta valita, hän sanoo.

Strakan mukaan matkustamohenkilökunta oli perustellut käytäntöä lailla, vaikka sellaista ei ole olemassa.

– Kun sanoin heille, ettei se pidä paikkaansa, niin he hokivat ”kyllä on, kyllä on”. Lopulta he muuttivat tarinaansa ja sanoivat, että kyse on ”käytännöstämme ja jos et noudata sitä, et lennä”.

Straka väitti, ettei häneltä kysytty onko hänellä jokin vaiva, joka estää maskin käyttämisen.

American Airlinesin mukaan maskisäännöstä voidaan poiketa lasten osalta sekä silloin, kun matkustajat syövät tai juovat sekä henkilöillä, joilla on lääketieteellinen este maskin käytölle.

CNN:n kysyttyä Strakalta, estääkö lääketieteellinen syy maskin käyttämisen, vastasi Straka, että ”mielestäni se on hankala ja kohtuutonta”.

Lentoyhtiö buukkasi Strakan toiselle lennolle. Hän kertoi USA:n medialle, että käytti lentoyhtiön tarjoamaa maskia koneeseen tullessaan, mutta otti sen sisällä pois.