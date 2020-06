Presidentti Kennedyn viimeinenkin sisarus kuoli

Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin keskeisesti vaikuttanut Jean Kennedy Smith on kuollut 92-vuotiaana.

Hänen tyttärensä vahvisti asian New York Timesille torstaina.

Smith oli toiseksi nuorin Kennedyjen yhdeksästä sisaruksesta. Hänen veljiään olivat muun muassa presidentti John F. Kennedy ja senaattori Robert F. Kennedy. Smith oli viimeinen elossa ollut Joseph P. Kennedyn ja Rose Fitzgeraldin lapsista.

Smith palveli Yhdysvaltain suurlähettiläänä Irlannissa 1990-luvulla, jolloin hänellä oli tärkeä rooli Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa.

Presidentti Barack Obama myönsi hänelle 2011 korkeimman siviilikunniamerkin, Presidential Medal of Freedomin.

Jean Kennedy Smith tuli mukaan politiikkaan 1960, jolloin hän osallistui veljensä John F. Kennedyn presidentinvaalikampanjaan.

Vuonna 1993 presidentti Bill Clinton nimitti Smithin suurlähettilääksi Irlantiin. Hän vaikutti merkittävästi siihen, että Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA saatiin mukaan neuvottelupöytään rauhanprosessista.

Smith kirjoitti 2016 muistelmansa The Nine of Us, jossa kuvaili lapsuutensa olleen ”aivan tavallinen”.

– On yhä vaikea täysin ymmärtää, että vartuin yhdessä veljieni kanssa, jotka lopulta päätyivät kansakuntamme tärkeimpiin tehtiin, mukaan lukien presidentiksi.

Jean Kennedy meni 1956 naimisiin kuljetusyhtiön perineen Stephen E. Smithin kanssa. Hän kuoli 1990.

Pariskunnalla on kaksi tytärtä Kym ja Amanda ja kaksi poikaa Stephen Jr ja William sekä kuusi lastenlasta.