Trump palaa tänään kannattajiensa eteen – superfani Randalille edessä on 64. ”rakkauden täyttämä” juhla

Randal Thom nimesi koiransa Donald J. Trumpiksi. Naapuri ampui sen.

Presidentti Donald Trump esiintyy lauantaina kannattajiensa edessä ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun alun. Trumpin superfaneille kuten Randal Thomille odotus on ollut pitkä.

– Tämä on ikoninen hetki. Presidenttimme näyttää, että maamme on palaamassa normaaliin, Thom hehkuttaa Ilta-Sanomien puhelinhaastattelussa.

Trumpin riehakkaat kampanjatilaisuudet eli rallyt ovat olleet tauolla koronaviruspandemian takia. Lauantaina tauko päättyy Oklahoman Tulsassa, Trumpin vankalla kannattajaseudulla.

Minnesotalainen Thom laskee, että hänelle kyseessä on 64:s Trumpin rally. Hän ei tiedä ketään, joka on ollut läsnä yhtä monessa tilaisuudessa.

– Odotan sitä, kuinka saan taas tuntea olevani ylpeiden ja samanmielisten ihmisten kanssa. Myös presidentti odottaa varmasti pääsevänsä jälleen vuorovaikutukseen meidän kanssamme.

Donald Trump nauttii kannattajiensa suosionosoituksista.

Eturivin Taavit

Thom, 60, osallistui Trumpin kampanjatilaisuuteen ensimmäistä kertaa tammikuussa 2015 Iowassa, kun tämä vasta tavoitteli republikaanisen puolueen presidenttiehdokkuutta.

– En ollut silloin oikeastaan kiinnostunut politiikasta. Se oli hänen kolmas kampanjatilaisuutensa. Se oli 50 kilometriä kotoani, ja ajattelin että ”hittolainen, haluan nähdä tämän filmitähden”. Paikalla oli sata ihmistä, Thom muistelee.

– Hän ei puhunutkaan tyypillistä poliitikkojen hevonpaskaa eikä pyytänyt rahalahjoituksia. Hän puhui samaa kieltä kanssani ja antoi meille t-paitoja ja pipoja. Ajattelin, että tämähän oli aika hienoa.

Thom päätti osallistua parin päivän päästä jälleen Trumpin tilaisuuteen. Siellä hän keskusteli muutaman muun ihmisen kanssa ja sopi menevänsä heidän seurassaan Trumpin seuraavaan esiintymiseen.

Näin syntyi yhteisö, joka nimittää itseään Front Row Joesiksi – eturivin Taaveiksi. Siihen on vuosien mittaan liittynyt ihmisiä eri puolilta Yhdysvaltoja.

Randal Thom osallistui ystävänsä Erica Smithin kanssa Trumpin kampanjatilaisuuteen Iowassa lokakuussa 2016.

Trumpin fanaattisimpien fanien joukko seuraa presidenttiä ympäri maan ja pyrkii aina parhaille paikoille lavan eteen. Thom on joskus jonottanut neljä yötä ennen Trumpin rallya. Hänet tunnistaa tähtilipun väreillä koristellusta cowboy-hatusta.

– Joskus Trump näyttää minulle peukkua tai sanoo ”kiitos”.

Entinen narkomaani

Thom saavutti viime vuonna mainetta jopa Yhdysvaltojen ulkopuolella, kun hänen naapurinsa ampui hänen koiransa Donald J. Trumpin. Thom väitti internetissä, että naapuri ampui koiran sen nimen takia.

Paikallinen poliisi päätti suorittaa tapauksesta tutkinnan sen nostaman huomion takia. Paljastui, että koira oli ollut naapurin tontilla jahtaamassa tämän eläimiä. Minnesotan lain mukaan naapurilla oli oikeus ampua koira. Georgen koirat olivat aikaisemmin tappaneet vuohia, kanoja ja kalkkunoita.

Kuukautta aikaisemmin Thom oli joutunut pidätetyksi huidottuaan selfie-kepillä demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitelleen Elizabeth Warrenin tilaisuudessa. Donald J. Trumpin kuoleman aikaan hän oli Minneapolisissa toisen demokraatin Amy Klobucharin tilaisuudessa.

– Lähdin etsimään koiraa kello 11 illalla ja löysin sen maissipellolta. Sen ruumis oli vielä lämmin, mikä kertoo minulle, että se oli kärsinyt pitkään. Se oli kaikkein surullisinta. Se rikkoi minut, Thom sanoo nyt.

Thomilla on pitkä rikosrekisteri, josta suurin osa juontaa hänen menneisyyteensä narkomaanina. Entinen merijalkaväen sotilas ratkesi huumeisiin tyttärensä kuoleman jälkeen 1991.

– Lähdin paholaisen matkaan. Nyt rakastan elämääni ja maatani ja yritän olla positiivinen ihminen.

Randal Thom (oik.) väitteli Nicholas Winfordin kanssa torstaina Tulsassa.

Yksi kuoli koronaan

Thom korostaa, kuinka tärkeä Trumpin fanien yhteisö hänelle on. Eturivin taavit pitävät toisiinsa jatkuvasti yhteyttä. Kampanjatilaisuuksissa Thom pyrkii auttamaan ja neuvomaan ensikertalaisia.

– Trumpin rallyt ovat rakkauden täyttämiä paikkoja, hän sanoo.

Randal Thomin tunnistaa tähtilipun väreissä olevasta cowboy-hatusta.

Oklahoma sijaitsee keskellä Yhdysvaltoja, joten lähes koko superfanien yhteisö on siellä paikalla. Pitkän tauon jälkeen he odottavat tapaavansa taas toisensa.

– Eräs ystäväni on pitänyt meille paikkaa jonon kärjessä jo viime lauantaista lähtien.

Yksi on kuitenkin joukosta poissa. 24-vuotias michiganilainen Ben Hirschmann kuoli maaliskuun lopussa koronavirukseen.

– Hän oli todella älykäs nuori mies. Olemme tehneet hänestä muistopinssejä, joita jaamme Tulsassa.

Ei uudelle normaalille

Terveysviranomaiset ovat varoittaneet, että kampanjatilaisuudesta voi muodostua todellinen koronalinko, kun 19 000 ihmistä pakkautuu sisätiloihin urheiluhalliin. Koronavirustartunnat Oklahomassa ovat kääntyneet tällä viikolla jyrkkään nousuun.

Thomia asia ei huoleta.

– Viimeisten viikkojen ajan media on ihastellut, kuinka upeita rasisminvastaiset mielenosoitukset ovat. Heti kun Trump ilmoitti pitävänsä rallyn, alettiin pelotella, kuinka kaikki saavat koronaviruksen ja kuolevat, Thom sanoo.

– Nyt on aika palata takaisin normaaliin elämään. Emme halua mitään ”uutta normaalia” vaan vapautemme.

Thom itse uskoo saaneensa koronaviruksen tammikuussa Trumpin kampanjatilaisuudessa Iowassa. Hän ei kuitenkaan käynyt testeissä.

– Minulla oli kaikki klassiset oireet. Olin sairas melkein kolme viikkoa. Siksi missasin Trumpin kolme viimeistä rallya.

Randal Thom esitteli lippuaan päivää ennen Trumpin kampanjatilaisuutta Iowassa viime tammikuussa. Thom uskoo saaneensa tuolloin koronaviruksen.

Juhlahetki

Trumpin paluuta omiensa pariin Thom ei voinut missata. Hän ajoi keskiviikkona kymmenen tuntia kotoaan Minnesotasta Oklahomaan. Donald Trumpin omistautuneimmalle fanille lauantai-ilta on juhlahetki.

– Meitä eturivin taaveja yhdistää kolme asiaa: Ensinnäkin me rakastamme presidenttiämme. Toiseksi me rakastamme maatamme. Kolmanneksi suonissamme virtaa vain yksi väri, sini-puna-valkoinen. Minulle sanotaan, että sehän on kolme väriä, mutta se on patriootin väri, lippumme värit, Thom sanoo.