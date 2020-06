Kommentti: On sama voittaako vai häviääkö Trump vaalit – kaikkien aikojen kriisivuosi vain pahenee Yhdysvalloissa

Yhdysvaltoja uhkaa tilanne, jossa jännitteet purkautuvat vaalien jälkeen uusina mielenosoituksina tai mellakoina, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Vuosina 1918–1919 espanjantautipandemia runteli Yhdysvaltoja ja tautiin kuoli jopa satoja tuhansia ihmisiä.

Vuonna 1929 alkanut suuri lama johti Yhdysvalloissa ennätystyöttömyyteen ja laajoihin sosiaalisiin ongelmiin.

Vuonna 1968 Yhdysvaltoja ravistelivat ennenäkemättömän rajut rotumellakat, jotka kumpusivat turhautumisesta eriarvoisuuteen.

Vuosina 1865–1869 Yhdysvaltoja johti Andrew Johnson, valtakunnanoikeuteen joutunut rasisti, jota pidetään yleisesti yhtenä maan historian huonoimmista presidenteistä.

Vuonna 2020 nämä kaikki näyttävät tapahtuvan Yhdysvalloille yhtä aikaa.

Andrew Johnsonia, Yhdysvaltojen 17. presidenttiä, pidetään yleisesti yhtenä maan historian huonoimmista presidenteistä.

Jopa pelättyä huonompaa

Eivät koronakriisi, työttömyys tai rotumellakat Donald Trumpin syytä ole. Mutta kuten Yhdysvalloissa usein tavataan sanoa, ne tapahtuvat hänen vahtivuorollaan.

On osaksi makuasia, onko Trump huono presidentti. Mutta maa on joka tapauksessa syvässä johtajuuskriisissä.

Trumpin hallinnon politiikka ja presidentin sanomiset ovat pikemminkin lietsoneet kuin hoitaneet kriisejä. Koronaa on vähätelty ja vähätellään yhä, kun pitäisi varautua ja varoitella. Armeijalla on uhiteltu mielenosoittajia, vaikka sellainen ei ole koskaan missään demokratiassa auttanut. Rikkaille on annettu talousapua, köyhemmistä ei niin väliä.

James Mattis (vas.) on arvostellut presidentti Trumpia.

Kun Donald Trump nousi valtaan vuoden 2016 vaaleissa, asiantuntijat Yhdysvalloissa ja maailmalla ennustelivat kilvan, mikä kaikki voi mennä pieleen. Nyt näyttää siltä, että on käynyt jopa huonommin kuin kukaan osasi kuvitella.

On murennettu ilmastotyötä ja kansainvälistä sopimusjärjestelmää. Kaksi maailman suurinta taloutta on kauppasodassa. Omia suositaan julkeasti, vieraita haukutaan törkeästi. Presidentti käyttää valta-asemaansa ja oikeusministeriötään hyväkseen juonitellakseen tukea uudelleenvalinnalleen, ja hänen puolueensa siunaa kaiken vaieten.

Jos Trump voittaisi

Katseet kääntyvät Yhdysvalloissa ensi marraskuun vaaleihin. Loppuuko tämä silloin vai jatkuuko se?

On edelleen mahdotonta sanoa kumpi voittaa, Joe Biden vai Donald Trump, vaikka jälkimmäisen suosiokäyrät menevät tällä hetkellä jyrkästi alaspäin.

Lähes varmaa on se, että vuonna 2020 Yhdysvalloilla on vain yksi suunta: alaspäin.

Trump jatkaa kampanjaansa kansakunnan jakamiseksi, koska se palvelee häntä tai hän ei osaa muuta. Presidentin uudelleenvalinnan toivo on siinä, että kaaoksen keskellä tai ansiosta hän onnistuu jotenkin nostamaan epäröiviä äänestäjiä omalle puolelleen riittävän määrän oikeissa paikoissa ennen vaaleja.

Jos Trump voittaisi jatkokauden, se olisi viesti, että hänellä olisi käytännössä vapaat kädet tehdä mitä vain. Trump olisi presidentti, jonka ei enää tarvitse huolehtia uudelleenvalinnasta tai edes omasta suosiostaan.

Tämä näkymä on suurin syy siihen, että jotkut pitkän linjan republikaanit ovat asettuneet presidenttiä vastaan. He kokevat, että tämä ei voi jatkua, koska se voi vain pahentua.

Trumpin arvostelijat eivät ole enää yksittäisiä huutelijoita. James Mattis ja John Bolton viimeisimpinä ulostulijoina ovat Trumpin itsensä valtakunnan korkeimpiin virkoihin palkkaamia, ja nyt he kertovat mitä ovat todistaneet.

Valitettavasti etenkin Boltonin kannalta liian myöhään. Hänen olisi pitänyt todistaa presidentin suhmuroinneista jo valtakunnanoikeudessa valan velvoittamana, ei kirjassaan, jota voidaan nyt syyttää rahastukseksi.

John Bolton on asettunut Trumpia vastaan.

Jos Trump häviäisi

Jo pelkästään vaalikamppailu repii Yhdysvaltoja seuraavat viisi kuukautta. Sovittelua tai rakentavaa keskustelua ei ole luvassa.

Käynnissä on taistelu maan sielusta, eivätkä osapuolet kaihda keinoja. Ei ole poissuljettua etteikö edessä olisi showtemppuja joko oman suosion kasvattamiseksi tai vastustajan mustamaalaamiseksi.

Koronaepidemian kiihtymisestä on merkkejä, mutta Trumpin hallinto julistaa jo voittoa viruksesta. Rotumielenosoitukset jatkuvat. Yhdessä ne tekevät maasta kuin aikapommin.

Entä jos Trump häviää vaalit? Yhä enemmän pohditaan sitä, lähtisikö hän suosiolla Valkoisesta talosta.

Trump on vuosikaudet ilman todisteita väittänyt maan vaalien olevan huijausta. Mikään ei takaa etteikö hän tekisi niin seuraavienkin vaalien jälkeen ja kiistäisi tuloksen.

Tuskin Trump itseään Valkoisen talon pylväisiin köyttää, mutta vaalituloksen kyseenalaistaminen yllyttäisi häneen uskovia protestoimaan.

Joe Biden on demokraattien presidenttiehdokas tulevissa vaaleissa.

Mellakoita joka tapauksessa?

Yhdysvaltoja uhkaa tilanne, että jännitteet purkautuvat joka tapauksessa vaalien jälkeen uusina mielenosoituksina tai mellakoina. Jos Trump voittaa, liikkeellä ovat häneen turhautuneet, jos hän häviää, liikkeellä ovat salaliittoteorioita vaalivat.

Tilannetta ei varsinaisesti auta, että monin paikoin poliisit joko ylireagoivat protesteihin tai sitten lakkoilevat vastalauseena sille, että poliiseja syytetään.

Viime viikkoina on nähty, mitä voi olla luvassa. Jopa aseistautuneita ryhmiä on soluttautunut mielenosoituksiin, ja niille tarjoutuisi uusi tilaisuus kylvää sekasortoa. Trump kätyreineen syyttää Antifaa, vaikka tämän vasemmistolaisen anarkisti-ideologian kannattajien laajamittaisesta osallisuudesta rotumellakoihin ei ole todisteita.

Sen sijaan hajanaisia todisteita on esimerkiksi oikeistolaisen, militantin boogaloo-ryhmittymän kannattajien osallisuudesta.

Sen ideologiaan kuuluu valmistautua Yhdysvaltain toiseen sisällissotaan.