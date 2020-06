Tartuntatapauksia on nyt yhteensä yli 56 000.

Ruotsissa on kuluneen vuorokauden aikana raportoitu 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertovat terveysviranomaiset. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on nyt 5 053.

Uusia tartuntoja rekisteröitiin vuorokauden aikana vajaat 1 500. Tartunnan saaneita on nyt yhteensä runsaat 56 000. Tehohoidossa on ollut tai on runsaat 2 300 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 499 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 59.