Vanessa, 20, katosi armeijan tukikohdasta jälkiä jättämättä – perhe väittää naisen kertoneen häirinnästä

Vanessa Guillenista ei ole kuultu mitään 22. huhtikuuta jälkeen.

Yhdysvalloissa ihmetyttää kadonneen sotilaan tapaus. Sotamies Vanessa Guillen, 20, katosi Fort Hoodin tukikohdasta Teksasissa 22. huhtikuuta eikä hänestä sen jälkeen ole mitään havaintoja. Guillenin perhe ja Teksasin demokraattiedustaja Sylvia Garcia ovat syyttäneet armeijaa siitä, ettei tietoja jaeta riittävästi omaisille, NBC News kertoo.

– Kaksi kuukautta on kulunut emmekä tiedä yhtään mitään. Mitä on tapahtunut? Mitä tapahtui tukikohdassa? Minne tyttäreni katosi? Gloria Guillen tuskaili.

Guillen nähtiin viimeisen kerran Fort Hoodin parkkipaikalla. Hänen auton avaimensa, parakin huoneen avain, id-kortti ja lompakko löydettiin myöhemmin asehuoneesta, armeijan edustajat ovat kertoneet.

Guillenia on etsitty satojen sotilaiden voimin ja 150 ihmistä on puhutettu. Naista ei kuitenkaan ole löytynyt.

Guillenin perhe on sanonut, että nainen oli kertonut tunteneensa olonsa turvattomaksi armeijan tukikohdassa ja kohdanneensa seksuaalista häirintää. Hän ei kuitenkaan nimennyt ketään. Armeijan edustajat ovat sanoneet, ettei heillä ole tietoa siitä, että Guillen olisi joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Maanantaina armeija sanoi lupaavansa 25 000 dollarin palkkion Guillenin löytämiseen johtavista vihjeistä, BBC kertoo. Myös League of United Latin American Citizens -järjestö on luvannut 25 000 dollaria vihjeistä, jotka johtavat Guillenin löytämiseen tai auttavat tunnistamaan henkilön, joka on osallisena naisen katoamiseen.

Guillenin katoaminen on saanut myös lisää huomiota, kun näyttelijä Salma Hayek alkoi julkaista Guillenin kuvia Instagramissa.

– Tuokaa Vanessa takaisin, eräässä kuvassa lukee.