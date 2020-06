BBC:n tutkimus: Koronakuolemia maailmanlaajuisesti jopa yli 100 000 kerrottua enemmän

BBC:n mukaan koronaviruspandemian aikana kuolleita on jopa 130 000 enemmän kuin virallisista tilastoista käy ilmi.

Britannian yleisradioyhtiö BBC tutki 27 eri maan kuolleisuustilastoja koronapandemian ajalta, ja vertasi niitä keskimääräiseen kuolleisuus­ennusteeseen. He havaitsivat, että vaikka tilastoista poistaa virallisesti raportoidut koronaviruksen aiheuttamat kuolemat, on kuolleisuus monissa maissa silti reilusti keskiarvon yläpuolella.

Tutkimuksen julkaisuhetkellä koronaviruksen aiheuttamia kuolemia oli maailmanlaajuisesti noin 440 000. BBC:n mukaan pandemian aikana näiden lisäksi on kuollut vielä 130 000 ihmistä lisää. Pandemia eteni ympäri maailmaa eri tahtiin, joten eri maiden tarkastelujaksot poikkeavat toisistaan.

Esimeriksi Britanniassa on BBC:n mukaan 51 804 virallista koronakuolemaa, minkä lisäksi muita ”ylimääräisiä” kuolemantapauksia on 12 729. Yhdysvalloissa virallisia koronakuolemia on raportoitu tarkastelujaksolla (16. helmikuuta–2. toukokuuta) 70 266. Näiden lisäksi keskiarvosta poikkeavia, ylimääräisiä kuolemantapauksia on 26 986.

Italiassa vastaavat luvut ovat 26 644 koronakuolemaa ja 16 278 ylimääräistä kuolemaa. Espanjan luvut (27 709 ja 15 158) ovat samaa luokkaa Italian kanssa. Osa ylimääräisistä kuolleista on tilastoimattomia covid-19-potilaita, mutta osa kuolemista on voinut aiheutua esimerkiksi ruuhkautuneen terveydenhuollon vaikutuksesta.

Tutkimuksen mielenkiintoisin tilastopoikkeama löytyy Etelä-Amerikassa sijaitsevasta Ecuadorista, missä virallisia koronakuolemia on raportoitu tarkastelujaksolla vain 3358, kun ylimääräisiä kuolemia maassa on jopa 16 107. BBC uskoo, että selitys löytyy maan verrattain pienistä testausmääristä.

BBC huomauttaa, etteivät eri maiden tilastot ole kovin vertailukelpoisia keskenään. Lukuihin vaikuttaa testattujen henkilöiden määrä sekä se, sisältyykö valtioiden ilmoittamiin kuolleisuuslukuihin sairaalan ulkopuolella kuolleet potilaat.

Tutkimuksessa käytettiin vertailukohtana kuolleisuuden keskimääräistä ennustetta. BBC huomauttaa, että tarkempiin tuloksiin voidaan päästä vertaamalla kaikkien pandemian aikana kuolleiden määrää aiempien vuosien lukuihin vastaavalla ajanjaksolla.

Tällä hetkellä koronavirukseen on kuollut koko maailmassa noin 451 000 ihmistä Worldometerin tilaston mukaan.