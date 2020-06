Venäjällä nousi uusi Karjala-kohu suomalaisen ex-diplomaatin väitteistä – nyt asiaa kommentoi jo maan ulkoministeriö ja Gorbatshov

Venäjällä noussut tuore Karjala-kohu on paisunut niin suureksi, että siihen ovat ottaneet kantaa jo sekä Venäjän ulkoministeriö että Suomen ulkoministeriö.

Venäjän ulkoministeriön virallinen edustaja Marija Zaharova kiistää väitteet, joiden mukaan Venäjä olisi joskus keskustellut Suomen kanssa mahdollisista rajojen tarkistamisesta esimerkiksi luovutetun Karjalan suhteen.

Uutistoimisto Tassin mukaan Zaharova ilmoitti, että Venäjällä ja Suomella ei ole toistensa suhteen alueellisia vaatimuksia eivätkä maat ole koskaan keskustelleet toisen maailmansodan tuloksena syntyneiden rajojen mahdollisesta siirrosta.

Karjalan mahdollinen palauttaminen nousi Venäjällä puheenaiheeksi Iltalehden vastikään julkaiseman artikkelin myötä.

Artikkelissa siteerataan tietokirjailija ja ex-diplomaatti Jukka Seppisen näkemyksiä, joiden mukaan Moskova oli valmis palauttamaan Karjalan takaisin Suomelle Mihail Gorbatshovin ja Boris Jeltsinin valta-aikoina 1990-luvun alussa, mutta presidentti Mauno Koivisto ei tarttunut tilaisuuteen ja mahdollisuus hukattiin.

– Aluekysymys ei ole esillä Venäjän ja Suomen välisissä suhteissa. Suomalaisten kumppanien kanssa ei ole koskaan keskusteltu toisen maailmansodan päätteeksi syntyneen rajalinjan uudelleentarkastelusta, Zaharova sanoi Tassin mukaan.

Zaharovan mukaan Suomen ja Venäjän välinen nykyinen raja perustuu Pariisin vuoden 1947 rauhansopimukseen. Zaharova huomauttaa myös, että viimeksi vuonna 2017 Suomi ja Venäjä vahvistivat maiden välisen rajankuvauspöytäkirjan Imatralla allekirjoitetussa pöytäkirjassa.

Venäjän uusittu perustuslaki ”nollaa” presidentti Vladimir Putinin valtakausien laskurin, jolloin hän pystyy jatkamaan virassaan ainakin vuoteen 2036. Kansa äänestää perustuslain hyväksymisestä 1. heinäkuuta, vaikka äänestys on käytännössä vain Putinin haluama muodollisuus.

Venäjän alueellinen yhtenäisyys on maassa tällä hetkellä kuuma puheenaihe, sillä presidentti Vladimir Putinin ajama uudistettu perustuslaki kieltää jo pelkät kehotukset joidenkin Venäjän osien irrottamiseen emämaasta.

Perustuslain kohta on tarkoitettu ennen muuta sinetöimään Krim osaksi Venäjää. Jatkossa siis pelkkä kehottaminen Krimin palauttamiseen Ukrainalle tai Karjalan palauttamiseen Suomelle olisi Venäjällä perustuslain vastaista.

Putin haluaa, että venäläiset kannattavat perustuslakia heinäkuun 1. päivän äänestyksessä, joten nyt noussut Karjala-kohu sopinee hyvin myös aktivoimaan ihmisiä äänestysuurnille.

Esimerkiksi Vesti-uutisissa venäläisiä varoitetaan, että Suomen kansallismielisissä piireissä käydään yhä äänekkäämpää keskustelua muun muassa Karjalan palauttamisesta.

– On mahdotonta olla huomaamatta, että nationalistisesti ajatteleva osa Suomen väestöstä on käynyt yhä äänekkäämpää keskustelua viime vuosina, ja Karjalan kysymys on siinä eturintamassa. Tällaiset artikkelit ja kirjat, kuten Suomen ulkoministeriön entisen virkamiehen kirja, heittävät vain öljyä tuleen, Vesti kirjoittaa.

Venäjällä syntyneen kohun suuruudesta kertoo jotain sekin, että jopa Neuvostoliiton ex-presidentti Mihail Gorbatshov kommentoi Seppisen Karjala-väitteitä Komsomolskaja Pravdalle.

Gorbatshov kiisti jyrkästi aikoneensa koskaan palauttaa Karjalaa Suomelle ja sanoi kuulleensa väitteistä ylipäätään nyt ensi kertaa. Hieman välttelevämmin hän antoi kuitenkin ymmärtää, että hän ei tiedä, jos hänestä riippumatta joku muu olisi jotain tehnyt.

Neuvostoliiton entinen presidentti Mihail Gorbatshov kuvattuna 2014 Moskovan-toimistossaan.

Uutistoimisto Tass on kysynyt Jukka Seppisen Karjala-väitteisiin kantaa myös Suomen ulkoministeriöltä.

Tassin mukaan Suomen ulkoministeriö ei kommentoi entisen diplomaattinsa väitteitä muuten kuin toteamalla, että Suomella ei ole aluevaatimuksia sen paremmin Venäjää kuin muitakaan maita kohtaan.

– Suomella ei ole aluevaatimuksia mitään maata kohtaan, Tass siteeraa nimettömänä esiintyvää ulkoministeriön edustajaa.

Tassin mukaan Suomen ulkoministeriö oli ilmoittanut, että sinänsä on hyvä, että tutkijat voivat keskustella vapaasti ja kriittisesti historian tapahtumiin liittyvistä asioista.

– Ulkoministeriöllä ei ole kantaa (Seppisen) kirjassa esitettyihin tietoihin tai tulkintoihin, Tassille oli kerrottu ulkoministeriöstä.

Entinen diplomaatti, historiantutkija Jukka Seppinen kuvattuna 2007.

Seppisen kirja Kun presidentti Koivisto esti Karjalan palauttamisen (Minerva) ilmestyi jo vuosi sitten kesällä 2019, mutta asia on noussut nyt esille Venäjällä Iltalehden äskettäisen artikkelin myötä.

Suomi menetti talvi- ja jatkosotien päätteeksi suuret maa-alat Neuvostoliitolle silloisesta Suomen Karjalasta.

Nykyisin Karjalankannas ja Viipuri ja kuuluvat Venäjällä hallinnollisesti Leningradin alueeseen, kun taas esimerkiksi Sortavala ja Laatokan pohjoispuoliset alueet kuuluvat Karjalan tasavaltaan. Vain harva tavallinen venäläislukija tietää tarkalleen, mitä alueita Suomessa tarkoitetaan, kun puhutaan mahdollisesta Karjalan palauttamisesta.

Myös talvisota ja siihen johtaneet tapahtumat ovat varsin hämäriä nykyisille venäläisille. Venäjän historiapropagandassa asiat esitetään yhä edelleen hyvin usein niin, että syy talvisotaan oli Suomessa ja jopa Mainilan laukauksia väitetään vieläkin Suomen ampumiksi.