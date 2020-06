Ruotsin Jällivaaran koronalinko saattoi syttyä maanalaisissa tunneleissa

Koronavirus leviää Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa.

Ruotsin Jällivaaran rajusti lisääntyneiden koronatartuntojen lähteenä voivat olla maanalaiset tunnelit, kertoo Aftonbladet.

Koronatartunnat ovat lisääntyneet alueella niin paljon, että tilannetta kuvaillaan vakavaksi ja jopa ”hätätilanteeksi”.

– Meillä on nyt hallitsematonta ja yhteiskunnalle vaarallista covid-19-taudin leviämistä kunnassa. Norrbottenin maakunta on ilmoittanut sairauden hälyttävän korkeasta esiintyvyydestä. Me kehotamme suureen varovaisuuteen. Kaikkien on otettava vastuuta ja autettava rajoittamaan tartuntojen leviämistä. Olemme hätätilanteessa, kunnan tiedotteessa kerrotaan SVT:n mukaan.

Alueesta vastaava infektiolääkäri Anders Nystedt kommentoi SVT Norrbottenille, että Jällivaaran epidemia on saanut alkunsa LKAB:n kaivoksesta. Nysted viittaa epidemiaan ”metsäpalona” ja toteaa, että ei ole epäilystäkään, etteikö se olisi saanut alkuaan kaivoksesta.

LKAB palkkasi toukokuussa 800 ulkopuolista työntekijää kaivokselleen. Kaivoksen viestintäpäällikkö Fredrik Björkenwall kommentoi Aftonbladetille, että viranomaiset eivät ole heille välittäneet mitään viestiä siitä, että epidemia olisi räjähtänyt juuri LKAB:n kaivoksista.

– Emme ole saaneet asiasta mitään tietoa tai merkkejä. Meillä oli huoltotoimenpiteiden aikana töissä 800 ulkopuolista työntekijää, joista ainoastaan 10 prosenttia tuli kaivokselle Norrbottenin ulkopuolelta.

LKAB on kuitenkin päättänyt sulkea yhden kaivoksestaan, sillä henkilökunnasta jo 60 on karanteenissa.

– Osalla heistä on jo diagnosoitu infektio tai he ovat olleet kontaktissa infektoituneen henkilön kanssa, Björkenwall toteaa.

LKAB:llä on alueella 1100 työntekijää. Heistä 500 työskentelee tehtävissä, joissa infektiota on löytynyt.

Jällivaaran kunta on sulkenut kaikki harrastus- ja kulttuuripaikat kuten uimahallit ja museot. Expressenin mukaan myös bussiliikenne kunnan keskustaan on keskeytetty.

Aftonbladetille Jällivaaran kriisijohtoryhmän tiedottaja Stefan Nieminen kertoi, että tartuntojen määrä on ollut kasvussa kahden viikon ajan. Jällivaarassa on tilastojen mukaan eniten tartuntoja asukkaita kohden. Yhteensä tartuntoja on todettu 128 eli 7,30 tartunnan saanutta 1­000 ihmistä kohden. Joissain yrityksissä jopa 70 prosenttia työntekijöistä on poissa sairauden takia.