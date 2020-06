WP: Trumpin ex-neuvonantaja väittää presidentin pyytäneen Kiinalta apua vaalien voittamisessa

Valkoinen talo on pyrkinyt estämään kirjan julkaisun. Washington Post sai sen kuitenkin luettavaksi ennen julkaisua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi Kiinan presidentti Xi Jingpingiltä apua uudelleenvalinnan varmistamiseksi tämän vuoden presidentinvaaleissa, Trumpin ex-neuvonantaja John Bolton väittää kohukirjassaan The Washington Postin mukaan.

Trump on pyrkinyt estämään kirjan julkaisun, jonka on määrä tapahtua ensi viikolla. The Washington Post kertoo saaneensa kirjan luettavaksi ennen julkaisua.

Boltonin mukaan Xi oli ensin valittanut Trumpille Kiina-kriitikoista Yhdysvalloissa. Trump oletti Boltonin mukaan Xi’n tarkoittavan demokraatteja ja ilmaisi olevansa samoilla linjoilla.

Tämän jälkeen Trump käänsi Boltonin mukaan keskustelun Yhdysvaltojen tuleviin presidentinvaaleihin toivoen, että Kiina voisi auttaa Trumpia voittamaan.

– Hän korosti maanviljelijöiden tärkeyttä ja sitä, kuinka kiinalaisten lisääntyneet soijapapu- ja vehnäostot voisivat vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Painaisin Trumpin tarkat sanat, mutta hallituksen ennen julkaisua tekemä arviointiprosessi päätti toisin.

Boltonin väittämissä tapahtumissa on yhtäläisyyksiä Trumpin Ukrainalle esittämään pyyntöön, joka johti lopulta virkasyytteeseen. Trump pyysi Ukrainaa tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä Joe Bidenisa. Trump kiisti, että olisi toiminut sopimattomalla tavalla.

Boltonin mukaan Ukrainalle ja Kiinalle esitetyt pyynnöt olivat vain pari esimerkkiä presidentin kyseenalaisesta toiminnasta muiden johtajien kanssa.

Boltonin mukaan tuore kirja perustuu aikalaiskuvauksiin ja hänen omiin muistiinpanoihinsa. Boltonin uskotaan tehneen tarkkoja muistiinpanoja keskusteluistaan ja tapaamisistaan Trumpin kanssa.

Bolton toimi aloitti turvallisuuspoliittisena neuvonantajana huhtikuussa 2018. Bolton jätti pestinsä syyskuussa 2019, kun hänen ja presidentin välille oli noussut runsaasti erimielisyyksiä.

– Ilmoitin eilen illalla John Boltonille, ettei hänen palveluksiaan enää tarvita Valkoisessa talossa. Olen ollut voimakkaasti eri mieltä useista hänen ehdotuksistaan, kuten muutkin hallinnossani, joten siksi pyysin Johnia jättämään eroanomuksensa, Trump kirjoitti Twitterissä.