”Pelkään maamme puolesta” – IS kysyi viideltä amerikkalaiselta, mitä mieltä he ovat Donald Trumpin vastauksesta USA:n mielenosoituksiin

IS seuraa viittä äänestäjää ja heidän mietteitään läpi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan. Tällä kertaa kysyimme heiltä, mitä mieltä he ovat presidentti Donald Trumpin vastauksesta Yhdysvaltoja ravisteleviin mielenosoituksiin.

Ari Aho

Demokraattien masinoiman tilaisuuden hoitoon presidentillä ei suuremmin ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Osavaltioiden kuvernöörien ja kaupunkien johtajien mielenosoitusten hoito on ollut alle kaiken arvostelun ja jopa hipoo rikollista toimintaa.

Antifan, joka on demokraattisen puolueen aseellinen siipi, ryöstely ja tuhoaminen on ollut uskomatonta. Demokraattiset kaupunginjohtajat ovat jopa antaneet poliisille määräyksen olla siihen puuttumatta. Jokainen, joka vähänkin ajattelee, näkee, että demokraatit ovat kaiken takana.

Ilmeisesti demokraateilla on suuri huoli siitä, että heidän vallankaappausyrityksensä Trumpin vaalikampanjan ja presidenttikauden aikana tulevat esiin ja tuomioita ropisee. Kaikki keinot sen estämiseksi ja Trumpin toisen kauden vastustamiseksi ovat sen arvoisia, vaikka maa pantaisiin tasaiseksi, eli poltetun maan taktiikka puree.

Mielenkiintoista on, että Trumpin julistettua Antifan terroristijärjestöksi nämä ryöstelyt loppuivat. Terroristijärjestön rahoittajat voidaan kaivaa esiin, ja sillä taholla on ilmeisesti pelästytty ja annettu määräys lopettaa.

Carol Alan

Kuten arvata saattaa, tämä on minulle mustana amerikkalaisena synkkää ja tunteikasta aikaa. Pelkään maamme puolesta. Tarkalleen ottaen pelkään, että Yhdysvalloista on tulossa autoritaarinen diktatuuri.

Olen erittäin huolestunut Trumpin hallinnon vastauksesta George Floydin murhaan. On huomattavaa, että hän ei kommentoinut murhaa lainkaan ensimmäisten päivien aikana sen tapahduttua. Minusta on järkyttävää, että hän yllyttää sotavoimia rauhanomaisesti mieltään osoittavia amerikkalaisia vastaan.

Minua järkyttää myös se, kuinka republikaanit antavat hänen yhä tehdä mitä ikinä hän vain haluaa. Hänet olisi pitänyt syrjäyttää valtakunnanoikeudessa helmikuussa.

Kimberly Davis

Maamme on tällä hetkellä todella jakaantunut, enkä pidä siitä, miten media ja poliitikot ovat edistäneet tätä jakautumista. Trump ei näytä juuri auttavan asiaansa vastauksellaan tähän kuohuntaan.

Olen monesti arvostanut sitä, kuuinka Trump ottaa tiukan kannan eikä sano vai asioita, joita hän olettaa ihmisten haluavan kuulla. Hänen kovaotteinen tapansa käsitellä mellakoita näyttää kuitenkin vain lisäävän jännitteitä jo valmiiksi herkässä tilanteessa.

Vaikka hänen ei mielestäni pitäisi antaa lausuntoja, joiden tarkoituksena on vain rauhoittaa tilannetta, uskon, että hän voisi osoittaa hieman enemmän myötätuntoa. Hän ei kuitenkaan ole kovin myötätuntoinen mies eikä ole koskaan sitä ollut.

Yritän pysyä informoituna enkä suhtautua tunteellisesti siihen, mitä mediat tuputtavat, mutta siitä huolimatta... Trumpin kannattajat näkevät hänet Jumalana ja vastustajat paholaisena. Erot puolueiden, rotujen ja sosiaaliluokkien välillä vain kasvavat, ja se on minusta raivostuttavaa.

Maureen Edelson

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen siihen, miten presidentti Trump on käsitellyt rauhanomaisia protesteja ja väkivaltaa, jotka liittyvät George Floydin tapaukseen.

Tämä on erinomainen oppitunti Yhdysvaltojen hallinnosta. Presidentti on osoittanut kypsää, kokenutta ja juurevaa perustuslaillista johtajuutta. Hän on tarjonnut sopivaa puhetta, miesvahvuutta ja materiaalia oikeassa suhteessa osavaltioihin, kaupunkeihin ja yksilöihin. Erityisesti hän on puolustanut puheen, kokoontumisen ja uskonnon vapautta.

Yhdysvalloissa yksilöt ja perheet ovat vastuussa omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. Kaupungeilla on poliisivoimansa ja keinonsa pitää yllä järjestystä. Seuraavalla tasolla ovat osavaltiot. Liittovaltiolla on resursseja, kuten kansalliskaarti, joita voidaan hyödyntää, mikäli osavaltioiden kuvernöörit apua pyytävät.

Näyttää siltä, että Trump seuraa amerikkalaista liittovaltiomallia, mikä on hyvä. Se on hyvin suunniteltu malli, joka on toiminut pitkäaikaisen yhteiskuntajärjestelmän perustana ja luonut upeita tilaisuuksia vapaudelle, vauraudelle ja sosiaaliselle liikkuvuudelle.

Niille, jotka ovat uskonnollisia tai jotka kunnioittavat uskonnonvapautta, Trumpin esiintyminen 1. kesäkuuta St. Johin episkopaalisen kirkon edessä Washingtonissa oli kirjaimellinen ja symbolinen huomionosoitus. Kirkko oli sytytetty palamaan edellisenä päivinä. Muiden asioiden ohella presidentti osoitti näkyvästi tukensa uskonnonvapaudelle ja itse kansakunnalle pääkaupungin sydämessä.

Nico Mulhern

Olen todella kauhuissani Trumpin toimista. Minusta tuntuu, että olemme sotilasvallan kynnyksellä. Olen varma, että Trumpille mikään ei olisi mieluisampaa kuin täydellinen sotavoimien hallinta, jotta hän voisi tukahduttaa rauhanomaiset mielenosoitukset ja hajottaa tämän työtätekevien ihmisten upean yhteenliittymän, joka on syntynyt viime viikkojen aikana.

Valtamedia tukee häntä sanomalla, että mielenosoitukset ovat väkivaltaisia ja tekosyy joillekin ryöstää ja tuhota naapurustojaan. Tosiasiassa näin ei ole asian laita kuin hyvin pieneltä osin.

Keskustelin juuri kahden vanhan ystäväni kanssa Trumpista, uudesta mediasta ja siitä, kuinka paljon vaaleilla valitut edustajamme alkavat haista fasismilta. Tuntuu, että joskus on vaikea kestää tätä kaikkea.

Täällä Iowassa osavaltion hallinto on toistaiseksi suhtautunut upeasti mielenosoituksiin! Des Moines’n kuvernööri lupasi useita uudistuksia, kuten palauttaa äänioikeus tuomituille rikollisille. Se oli pieni voitto, mutta antoi silti aihetta juhlaan. Lisäksi molemmat puolueet tukivat lakia, joka kieltää Iowassa poliisilta erilaiset kuristusotteet.

Töitä on vielä edessä paljon, mutta on mukavaa nähdä asioiden menevän oikeaan suuntaan.