Spiegel: Saksan poliisi teki karkean virheen Madeleine McCannin murhasta epäillyn tutkinnassa – miehen matkailuautosta kerrotaan löytyneen myöhemmin pikkulasten uimapukuja

Christian Brückner on yhdistetty Madeleinen katoamispaikkaan Portugalissa.

Vankilassa istuva Christian Brückner on anonut pääsyä ehdonalaiseen.

Saksalainen Spiegel-lehti on paljastanut paikallisen poliisin karkean virheen Portugalissa kadonneen Madeleine McCannin tapauksen tutkinnassa saksalaista murhaepäiltyä kohtaan.

Spiegel TV:n tuore ohjelma kertoo myös uusia hyytäviä tietoja tutkinnasta, jossa miehen hallusta löytyi myöhemmin lapsipornoa ja pikkutyttöjen uimapukuja. Poliisi ei ole vahvistanut tietoja.

Spiegelin mukaan Saksan keskusrikospoliisi pyysi Braunschweigin poliisilta virka-apua vuonna 2013, kun Madeleinen tapauksesta oli esitetty rikosohjelma Saksassa, ja poliisi oli saanut vinkin epäillystä. Kyseessä oli tuolloin Braunschweigissa asunut Christian Brückner, joka oli poliisille ennalta tuttu lapsiin kohdistuneesta ahdistelusta.

Italian poliisin julkaisema kuva Christian Brückneristä, jota epäillään Italiassa huumekaupasta.

Spiegelin haltuunsa saamista asiakirjoista käy ilmi, että paikallispoliisin virkailija lähetti Brücknerille kutsun saapua poliisilaitokselle kuultavaksi. Kirjeessä luki sanat: ”Katoamistapaus Madeleine McCann, tapahtumapaikka Portugali, henkilö Christian Brückner tarkistettavaksi.”

Näin epäilty sai pian hänestä tehdyn ilmiannon jälkeen tietää, että poliisi on hänen perässään. Mikäli Brücknerillä oli tapauksen suhteen jotain salattavaa, hän saattoi tuhota todisteita ennen kuultavaksi saapumista.

– Tuollaista ei olisi saanut koskaan tapahtua. Kyseessä ei ole normaali menettely näin arkaluonteisessa tapauksessa, kommentoi poliisilähde Spiegelille.

Brückner yhdistettiin vasta myöhemmin Madeleinen katoamispaikkaan Portugalissa, jossa hän asui aiemmin kymmenen vuoden ajan. Rikosteknisiä todisteita häntä vastaan ei ole, mutta poliisi on vedonnut yleisöön lisävihjeiden saamiseksi. Saksan poliisi olettaa Madeleinen kuolleen, minkä vuoksi kyseessä on murhatutkinta. Britanniassa tyttöä pidetään vielä virallisesti kadonneena.

Madeleinen McCannia muisteltiin Britanniassa Liverpoolissa järjestetyssä tilaisuudessa viisi vuotta katoamisen jälkeen.

Spiegel TV:n haastatteleman entisen ystävän mukaan Brückner oli kertonut poliisin lähettämästä kutsusta myös lähipiirilleen.

– Nyt minä olen muka tappanut Maddien, kun olin Portugalissa, ystävä kertoi Brücknerin sanoneen.

Brückner vaikutti ex-ystävän mukaan lievästi järkyttyneeltä, mutta ei paniikinomaisesti. Hän oli myös kuitannut, että hänellä ei ollut mitään tekemistä Madeleinen tapauksen kanssa, ja asia oli ystävän mukaan jäänyt siihen.

Saksalaismedian mukaan Brückner olisi myös poliisille kiistänyt osallisuutensa Madeleinen tapaukseen.

Saksan poliisi pitää Brückneriä kuitenkin vahvana epäiltyä hänen taustansa vuoksi ja koska hän asui Madeleinen katoamispaikan lähellä. Brückner on tuomittu Portugalissa tapahtuneesta raa’asta 72-vuotiaan naisen raiskauksesta, tosin tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Tällä hetkellä Brückner istuu tuomiota huumeiden kaupustelusta ja lasten ahdistelusta. Kyseisestä tuomiosta Brückner on tehnyt anomuksen pääsystä ehdonalaiseen, koska hän on istunut rangaistuksesta kaksi kolmasosaa.

Spiegel: löytöjä autosta

Brücknerin lähipiirillä Saksassa ei ollut mitään aavistusta miehen taustasta, kun hän piti pientä kioskia kaupungissa Portugalista paluunsa jälkeen. Spiegel TV löysi hänen tuttavapiiristään haastateltavaksi miehen, joka oli ollut Brücknerin illanviettokavereita ennen tämän tuomiota.

Ex-ystävä esitteli Spiegelille myös Brücknerin myöhempää asumusta Magdeburgin lähistöllä. Kyseessä on nykyisin hylätty pieni tila, jossa Brücknerillä oli kirjasto ja videokokoelma. Lapsipornosta ystävällä ei kuitenkaan ollut mitään käsitystä.

Spiegelin haltuunsa saamista asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, että paikka on merkittävä tutkinnan kannalta.

Poliisi ratsasi paikan Spiegelin mukaan vuonna 2014 ja teki hyytäviä löytöjä. Pihamaalta löytyi haudattuna Brücknerin koira sekä muovipussi, jossa oli USB-tikkuja ja muistikortteja. Niillä oli yli 8 000 tiedostoa, joukossa lapsipornoa ja eläinpornoa sekä tiedostoja Brückneristä tyydyttämässä itseään.

Miehen tiedostoista löytyi Spiegelin mukaan myös jälki nettikeskustelusta, jossa Brückner oli fantasioinut ”vangitsevansa jotain pientä ja käyttävänsä hyväksi päiväkausia”. Kun keskustelukumppani oli huomauttanut, että sellainen on vaarallista, Brücknerin sanotaan todenneen, että ”todisteet pitää tuhota jälkikäteen”.

Christian Brückner asui tässä talossa Portugalissa lähellä Madeleinen katoamispaikkaa.

Spiegelin mukaan Brückner oli Saksassa käyttänyt myös isoa asuntoautoa asumuksenaan jonkin aikaa. Ajoneuvosta löytyi lehden mukaan useita pikkutyttöjen uimapukuja. Brücknerillä ei itsellään ole lapsia.

Poliisin julkistamissa tiedoissa Brücknerin ajoneuvoista asuntoautoa ei kuitenkaan mainita. Sen sijaan poliisi pyytää vihjeitä miehen käytössä Portugalissa olleesta Volkswagen-pakettiautosta.

Saksan poliisi on korostanut, että se ei voi tutkintasyistä paljastaa kaikkia saamiaan tietoja, joiden perusteella Saksassa on päädytty tutkimaan Madeleinen tapausta murhana.