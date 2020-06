Jällivaarassa pelätään koronapommia: Kunta varoitti viruksen hallitsemattomasta leviämisestä – ”Olemme hätätilanteessa”

Ruotsissa koronaepidemiaa ei vielä ole saatu hallintaan.

Ruotsin Jällivaarassa koronatartunnat ovat lisääntyneet niin paljon, että tilannetta kuvaillaan vakavaksi ja jopa ”hätätilanteeksi”.

– Meillä on nyt hallitsematonta ja yhteiskunnalle vaarallista covid-19-taudin leviämistä kunnassa. Norrbottenin maakunta on ilmoittanut sairauden hälyttävän korkeasta esiintyvyydestä. Me kehotamme suureen varovaisuuteen. Kaikkien on otettava vastuuta ja autettava rajoittamaan tartuntojen leviämistä. Olemme hätätilanteessa, kunnan tiedotteessa kerrotaan SVT:n mukaan.

Kunta on sulkenut kaikki harrastus- ja kulttuuripaikat kuten uimahallit ja museot. Expressenin mukaan myös bussiliikenne kunnan keskustaan on keskeytetty.

Aftonbladetille Jällivaaran kriisijohtoryhmän tiedottaja Stefan Nieminen kertoi, että tartuntojen määrä on ollut kasvussa kahden viikon ajan. Jällivaarassa on tilastojen mukaan eniten tartuntoja asukkaita kohden. Yhteensä tartuntoja on todettu 128 eli 7,30 tartunnan saanutta 1­000 ihmistä kohden. Joissain yrityksissä jopa 70 prosenttia työntekijöistä on poissa sairauden takia.

Jällivaara sijaitsee Norrbottenin läänissä, Pohjois-Ruotsissa.

Nieminen sanoi kunnan toivovan, ettei muualta Ruotsista matkustettaisi Jällivaaraan.

– On kesä ja matkustusrajoitukset on purettu. Tuntuu siltä, kuin suojaus on laskettu. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että matkarajoitusten purkaminen antaa vääriä signaaleja. Jos me kaikki noudattaisimme suosituksia, se toimisi, mutta nyt voimme katsoa vain peiliin – emme voi elää vapaasti ja samalla elää ohjeiden mukaisesti, Nieminen sanoi.

Ruotsin viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että koronaan liittyvien määrä kuolemien määrä oli nyt yli 5 000. Maassa on todettu yli 54 500 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 5 041.

Keskiviikkona kerrottiin 102 uudesta kuolemasta ja yli 1 200 uudesta tartunnasta.

Keskiviikkona kerrottiin myös päätöksestä päästää ruotsalaisia turisteja 10 Euroopan maahan kesäkuun lopussa. Listalla olevat maat ovat Belgia, Kreikka, Islanti, Ranska, Italia, Luxemburg, Kroatia, Portugali, Sveitsi ja Espanja.