Oklahomassa koronatartunnat ovat olleet kasvussa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä pitää kampanjatilaisuus sisätiloissa Tulsassa, Oklahomassa ensi lauantaina. Trump keskeytti kampanjatilaisuudet, kun koronavirusepidemia puhkesi Yhdysvalloissa keväällä.

Trumpin tilaisuus on herättänyt kuitenkin huolta viruksen leviämisestä, sillä koronatartuntojen määrä Oklahomassa on ollut kasvussa. Maanantaina osavaltiossa todettiin 591 uutta tartuntaa, mikä on suurin luku sitten epidemian alun ja korkein uusien tartuntojen luku koko Yhdysvalloissa, The Guardian kertoo. Reutersin mukaan tartunnat Oklahomassa kasvoivat 68 prosenttia viime viikolla.

New York Timesin mukaan tilaisuus pidetään sisäareenalla, jonne mahtuu jopa 20 000 ihmistä. Trump sanoi maanantaina, että häntä kuulemaan saapuisi jopa 40 000 ihmistä.

– Tässä ei vain ole mitään hyvää etenkin, kun kyse on suljetusta tilasta, tulsalaisvaltuutettu Karen Keith sanoi New York Timesille.

– En halua nähdä jonkun menettävän vanhempansa. En halua nähdä jonkun menettävän isoäitinsä. En halua heidän menettävän perheenjäseniään tämän takia.

Vandebiltin yliopiston lääketieteellisen keskuksen tartuntatautien asiantuntija William Schaffner uskoo, että virus voi levitä tilaisuudessa.

– Virus on takuuvarmasti läsnä tapahtumassa – joku tuo sen.

– Covid-taudin aiheuttavalla viruksella ei ole poliittisia kytköksiä. Se rakastaa suuria ihmisjoukkoja, sisällä, lähekkäin pitkiä aikoja laulamassa ja huutamassa.

Tulsan terveysosaston johtaja sanoi Tulsa World -lehdelle viime viikonloppuna toivovansa, että Trumpin tilaisuutta siirrettäisiin uusien tartuntojen lisääntymisen takia.

– Olen huolissani meidän kyvystä suojella ketään, joka osallistuu suureen, sisätiloissa pidettävään tapahtumaan ja olen myös huolissani meidän kyvystä varmistaa, että presidentti pysyy turvassa, Bruce Dart sanoi lehdelle NBC Newsin mukaan.

Trumpin kampanjapäällikkö sanoi Twitterissä, että kaikilta osallistujilta mitataan lämpö, heille jaetaan kasvomaskit ja käsidesiä.

Lisäksi harkinnassa on järjestää ulos paikka, jonne voivat päästä ne, jotka eivät sisälle mahdu.

Trumpin lauantainen tilaisuus ehti aiheuttaa aiemmin kohua myös sen takia, että se oli määrä alunperin pitää perjantaina.

19. kesäkuuta Yhdysvalloissa juhlitaan orjuuden päättymistä. Tulsassa ajankohtaan liittyy kuitenkin synkkä historia: vuonna 1921 touko- ja kesäkuun vaihteessa leimahtaneessa rotumellakassa kuoli vahvistetusti 39 ihmistä, joskin joidenkin arvioiden mukaan todellinen uhriluku olisi jopa 300. Suurin osa uhreista oli mustia.

Trumpia on kritisoitu hänen suhtautumisestaan tänä kesänä leimahtaneisiin mielenosoituksiin, joissa on vaadittu puuttumista järjestelmälliseen rasismiin, jota mustat yhä kohtaavat arkielämässään. Presidenttiä arvosteltiin siitä, että kaikista päivistä hänen kampanjatilaisuutensa oli suunniteltu pidettäväksi perjantaina.

Trump kertoi Twitterissä siirtäneensä tilaisuutta päivällä useiden afroamerikkalaisten ystäviensä ja tukijoidensa pyyntöjä kunnioittaen.