SVT: Ruotsalaisnainen onnistui pakenemaan al-Holin leiriltä kotimaahansa – apuna ihmissalakuljettajat ja Turkin valtio

Göteborgin seudulla oleskelevaa naista ei ole ainakaan toistaiseksi pidätetty, mutta SVT:n tietojen mukaan hänen mahdollista osuuttaan sotarikoksiin tutkitaan.

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä ollut ruotsalaisnainen on onnistunut pakenemaan ja matkustamaan takaisin kotimaahansa. Asiasta kertoi saaneensa tiedon Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

SVT:n mukaan Länsi-Ruotsista kotoisin oleva nainen oleskelee nyt Göteborgin seudulla.

Noin 30-vuotiaan naisen kerrotaan matkustaneen Syyriaan vuonna 2013. Hänen aviomiehensä ja lapsensa ovat kuolleet sittemmin.

Naista ei ole ainakaan toistaiseksi pidätetty tai vangittu kotimaassaan, mutta SVT:n mukaan hänen mahdollista osuuttaan sotarikoksiin tutkitaan. Vastikään uudistettu terrorismilainsäädäntö antaa viranomaisille aiempaa laajemmat valtuudet tutkia Syyriasta palaavien toimia.

Syyrian kurdihallinnon ylläpitämällä al-Holin leirillä säilytetään pääasiassa terroristijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä, joista arviolta reilut 10 000 on muita kuin Syyrian ja Irakin kansalaisia.

Pakeni salakuljettajien avulla Turkkiin

Suomessa leiri nousi viimeksi isommin otsikoihin toukokuun lopulla, kun kolme leiriltä omin avuin lähtenyttä suomalaisnaista palasi kotimaahan yhdeksän lasta mukanaan.

Jo aiemmin Suomessakin oli useaan otteeseen uutisoitu al-Holilta tehdyistä lukuisista paoista ja pakoyrityksistä, joissa pois pyrkijöiden apuna ovat olleet ihmissalakuljettajat sekä myös Isisiin kytköksissä olevat henkilöt.

SVT:n tietojen mukaan myös ruotsalaisnaisen pako al-Holin leiriltä onnistui ihmissalakuljettajien avulla. He auttoivat hänet Turkkiin, josta paikalliset viranomaiset lähettivät hänet lentoteitse Ruotsiin.

Turkin viranomaiset ovat jo jonkin aikaa palauttaneet aktiivisesti Syyriassa ja Turkissa vangittuja ulkomaisia Isisin jäseniä sekä heidän perheenjäseniään kotimaihinsa. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin näkemyksen mukaan valtioiden on ”hoidettava omat ongelmansa”.

SVT:n palaajien sukulaisilta saaman tiedon mukaan al-Holilta pakenemisen hintalappu voi vaihdella 100 000 kruunusta miljoonaan kruunuun (n. 9 500–95 000 euroa). Korkeammalla hinnalla voi tiettävästi saada turvallisemman paon.

SVT:n mukaan kurdihallinto on vahvistanut, että viime kuukausien aikana leiriltä on salakuljetettu ruotsalaisten lisäksi ulos ainakin hollantilaisia, ranskalaisia, suomalaisia sekä sveitsiläisiä naisia, joilla on kytkös Isisiin.