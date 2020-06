Tartuntatautilääkäri antoi uuden ohjeen tukholmalaisille: Lievässä koronassa olevat voivat palata töihin

Ruotsin koronastrategia on aiemmin nojannut siihen, että sairastuneet pysyvät kotona.

Tukholman alueen tartuntatautilääkäri antoi radiohaastattelussa uuden ohjeen kaupunkilaisille.

Tukholmalaisille koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastaville on annettu uusi työssäkäyntiohje: lievin oirein töihin saa tulla, kunhan sairaspäiviä on takana jo yli viikko, eikä kuumetta ole ollut kahteen päivän. Yleisen voinnin tulee myös olla hyvä.

Tukholman alueen tartuntatautilääkäri Per Follin antoi ohjeen Ruotsin radion haastattelussa. Hänen mielestään tartuntariski on hyvin pieni, kunhan kuumetta ei ole.

– Jos on eristäytynyt kotiin ja huomaa, että asiat menevät oikeaan suuntaan. Jos kuume on kadonnut, ja kuiva yskä on vielä tallella, ajatellaan, että ihminen ei tartuta, Follin sanoo radiohaastattelussa.

Ohje on ristiriidassa Ruotsin viranomaisten aiempien linjausten kanssa. Follinin mukaan muutos johtuu siitä, että viruksen tartuntatavat tunnetaan nyt paremmin.

Ruotsalaislehti Expressen kysyi Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnelliltä tämän kantaa asiaan. Hänen mukaansa viikon sairastamisen jälkeen töihin voi palata mieto-oireisen taudin jälkeen.

– Seitsemän päivän jälkeen riski covid-19:sta on erittäin pieni, Tegnell sanoo.