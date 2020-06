Kate McCann katsoi hotellin makuuhuoneeseen kello 22, eikä Madeleinea enää näkynytkään – näin pikkutytön katoamisesta tuli yksi tunnetuimmista mysteereistä

Madeleine McCannin katoamisen tutkinta takkusi alusta alkaen. Nähtäväksi jää, selviääkö pikkutytön kohtalo nyt vihdoin.

Yli 13 vuotta sitten vain 3-vuotias brittityttö Madeleine McCann katosi jäljettömiin Portugalissa. Uusi käänne tapauksessa nähtiin kesäkuun alussa, kun saksalaisviranomaiset kertoivat epäilevänsä tytön murhasta vankilassa istuvaa miestä. Miehen on tiedetty liikkuneen katoamisen aikaan Praia da Luzin alueella. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole rikosteknisiä todisteita miehen osallisuudesta McCannin katoamiseen.

Monen mielestä tapaus olisi voitu jo ratkaista, ellei katoamisen tutkinnan alkuvaiheessa olisi tehty virheitä.

Viranomaisten julkaisema kuva Madeleine McCannista.

Madeleine McCann saapui Portugalin Praia da Luziin vanhempiensa Kate ja Gerry McCannin sekä nuorempien kaksoissisarustensa kanssa huhtikuun lopussa 2007. Perhe majoittui maan tasalla sijaitsevaan huoneistoon Ocean Clubin resortissa.

3. toukokuuta vanhemmat menivät illalla syömään hotellissa majoittuvan seitsemän muun aikuisen kanssa. Tapasravintola sijaitsi noin 50 metrin päässä McCannien huoneistosta. Aikuiset kävivät vuorollaan tarkistamassa, että lapsilla oli kaikki hyvin, BBC kertoo.

Iltayhdeksän maissa Gerry McCann kävi huoneistossa ja huomasi, että makuuhuoneen ovi oli eri tavalla kuin hän oli sen jättänyt. Hän käveli huoneeseen ja näki kaikkien kolmen lapsen nukkuvan kuitenkin sikeästi, Sky News kertoo.

McCannien huoneisto oli alimmassa kerroksessa.

Noin kymmenen minuuttia myöhemmin ruokaseurueeseen kuulunut nainen käveli McCannien huoneiston ohi matkalla omaan huoneistoonsa katsomaan omia lapsiaan. Nainen näki lasta kantavan miehen, jonka Suur-Lontoon poliisi toteaa kuusi vuotta myöhemmin olevan syytön lomailija.

Sky Newsin mukaan kello 21.30 McCannien ystävä kävi katsomassa McCannien lapsia samalla, kun kävi omien lastensa luona. Hän palasi sanoen, että kaikki oli hyvin.

Kello 22 Kate McCann kävi huoneistossa ja huomasi, että Madeleine-tyttö oli kadonnut. Paikalle kutsuttiin poliisit ja hotellin henkilökunta ja vieraat etsivät tyttöä aamunkoittoon asti.

Portugalin poliisi ei kuitenkaan heti eristänyt huoneistoa ja useat ihmiset pääsivät käymään siellä. Tämä vaikeutti luotettavien todisteiden keräämistä. Poliisi myönsikin myöhemmin, että johtolankoja oli saattanut tuhoutua katoamispaikalla.

Vain muutama päivä Madeleine McCannin katoamisen jälkeen epäillyksi nimettiin äitinsä kanssa lähellä hotellia asunut mies. Brittimediassa miehen elämä selvitettiin läpikotaisin ja hänet leimattiin syylliseksi. Miestä ei kuitenkaan pidätetty.

Uusi käänne tutkinnassa tapahtui syyskuussa 2007, kun McCannin vanhemmat nimettiin myös virallisesti epäillyiksi. Portugalilaislehdissä vanhempien syyllisyydestä oli vihjailtu jo aiemmin, vaikka konkreettisia todisteita ei kenelläkään ollut.

Kaikki epäillyt kiistivät osallisuutensa pikkutytön katoamiseen.

Kate ja Gerry McCann tiedotustilaisuudessa, kun heidän tyttärensä katoamisesta oli kulunut viisi vuotta. Vanhemmat joutuivat jo pian katoamisen jälkeen julmien epäilyjen kohteeksi. Poliisi on kuitenkin sanonut, ettei heitä epäillä osallisuudesta katoamiseen.

Katoamistutkintaa johti aluksi rikostarkastaja Goncalo Amaral. Miestä kritisoitiin brittimediassa tehottomuudesta. Hänen esimerkiksi väitettiin tekevän vain 4,5-tuntisia työpäiviä, nauttivan alkoholia lounailla ja jättävän tutkimatta suuren osan sadoista vihjeistä, The Guardian kertoi tuolloin.

Amaral puolestaan kritisoi portugalilaismediassa Britannian poliisia siitä, että brittikollegat tutkivat vain vihjeitä, jotka olivat epäiltyinä olevien McCannien näkökulmasta ”edullisia,” unohtaen pariskunnan olevan epäiltyjen asemassa. Amaral siirrettiin kommentin myötä toisiin tehtäviin. Hän oli kuitenkin niin vakuuttunut McCannien syyllisyydestä, että kirjoitti aiheesta myöhemmin kirjan.

Vaikka McCannien tai äitinsä luona asuneen miehen syyllisyydestä ei saatu todisteita, Portugalin poliisi totesi vasta kesällä 2008, ettei heitä enää epäilty. Samalla poliisi päätti tutkinnan.

Epäiltynä ollut mies sai myöhemmin 600 000 punnan vahingonkorvaukset pääosin brittitabloideilta.

– Se lähes tuhosi elämämme, mies kuvaili epäilyn aiheuttamaa myllytystä The Guardianin mukaan.

Myös Madeleine McCannin vanhemmat saivat vahingonkorvauksia ja julkisen anteeksipyynnön.

Tabloidilehdissä vihjailtiin Kate McCannin ja tämän puolison olevan syypäitä Madeleine-tytön katoamiseen. Myöhemmin vanhemmat saivat vahingonkorvauksia kirjoituksista.

Kate ja Barry McCann jatkoivat tyttärensä löytämisen puolesta kampanjoimista, vaikka Portugalissa tutkinta päättyi. Vuonna 2011 silloinen Britannian pääministeri David Cameron lopulta pyysi Scotland Yardia käynnistämään tutkinnan Madeleine McCannin katoamisesta. Tutkinta on tähän mennessä maksanut yli 11 miljoonaa puntaa (yli 12 miljoonaa euroa).

Vuosien varrella on tutkittu useita johtolankoja, mutta tutkintalinja toisensa jälkeen on päättynyt umpikujaan.

Portugalissa on tehty Madeleine McCannin katoamiseen liittyen etsintöjä aina silloin tällöin. Kuva vuodelta 2015.

McCannit eivät ole kuitenkaan luopuneet toivosta.

– On toivoa, että löydämme Madeleinen, Kate McCann sanoi vuonna 2017 BBC:n haastattelussa.

McCann kertoi tuolloin ostavansa yhä tyttärelleen joululahjoja. Perhe oli joutunut kuitenkin siirtymään myös elämässä eteenpäin.

– Etenkin viimeiset viisi vuotta ovat antaneet meille aikaa huolehtia kunnolla kaksosista ja itsestämme sekä jatkaa töitämme. Jossakin kohtaa on ymmärrettävä, että aika ei ole jähmettynyt. Uskon kummankin meistä tajunneen, että olemme kaksosille velkaa sen, että heidän elämänsä on juuri niin tyydyttävää kuin he ansaitsevat. Ja olemme todella yrittäneet parhaamme saavuttaaksemme sen, Gerry McCann sanoi.

Vanhemmat kommentoivat tuoreimpia käänteitä sanoen, että toivoivat totuuden tyttärensä katoamisesta vihdoin tulevan julki.

– Kaikki mitä olemme aina halunneet, on löytää hänet, paljastaa totuus sekä saattaa vastuussa olevat oikeuden eteen. Emme tule koskaan luopumaan toivosta löytää Madeleine elävänä, mutta mikä lopputulos ikinä onkaan, meidän on saatava tietää. Meidän on löydettävä rauha, Gerry McCann kommentoi Suur-Lontoon poliisin tiedotteessa.