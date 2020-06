Jo yli 20 kuolonuhria Kiinan ja Intian armeijoiden väkivaltaisuuksissa Himalajalla

Intian armeija kertoo menettäneensä 20 sotilasta. Sen mukaan myös Kiinan joukkoja on kuollut. Kiina ei vahvista kuolemia.

Uhriluku Kiinan ja Intian rajalla on noussut, kertoo Reuters. Maiden armeijat ovat olleet nokikkain kiistellyllä rajalla Länsi-Himalajalla jo viikkoja.

Intian armeija vahvisti tiistaina, että 20 sen sotilasta on saanut surmansa. Intian mukaan myös Kiinan armeijan sotilaita on kuollut rajalla, mutta Kiina ei vahvista kuolintapauksia.

Intian hallituslähteiden mukaan joukot ovat taistelleet rautatangoilla ja kivillä eikä laukauksia ole ammuttu.

Kiinan ulkoministeriö on kertonut, että rajalla oli väkivaltainen selkkaus, joka alkoi, kun Intian sotilaat ylittivät rajan ja hyökkäsivät kiinalaisten henkilökuntaan.

Galwanin laakson alue Kashmirissa on hiertänyt Intian ja Kiinan välejä 1960-luvulta asti. Alue on strategisesti tärkeä. Rajalla on ollut pieniä levottomuuksia, mutta viimeksi ne johtivat kuolemiin vuonna 1967. 1962 maiden välille syttyi lyhyt mutta verinen sota.

– Tämä on todella, todella vakavaa, tämä tulee mitätöimään kaiken dialogin, joka oli meneillään, Intian armeijan komentaja D. S. Hooda kommentoi tiistain väkivaltaisuuksia Reutersille.

Toukokuun alusta saakka maiden joukot ovat kokoontunet kolmelle raja-alueelle ja molemmat maat ovat syyttäneet toista rajan ylittämisestä.

Maailman väkirikkaimmilla mailla on yhteistä maarajaa CIA Factbookin mukaan 2 659 kilometriä.