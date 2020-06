Saksalaissyyttäjä kiistää lähettäneensä kirjeen Madeleine McCannin vanhemmille – pitää brittilehtien uutisointia ”täytenä potaskana”

Hans Christian Wolters kertoi tiedotustilaisuudessa kaksi viikkoa sitten, että Madeleine McCannin tutkinnassa on uusi epäilty ja että tätä epäillään murhasta.

Braunschweigin syyttäjä Hans Christian Wolters ei allekirjoita sitaatteja, jotka Mirror ja Sun ovat viikonlopun aikana väittäneen Woltersin sanoneen.

– Täyttä potaskaa, jyrähtää saksalaissyyttäjä Hans Christian Wolters Focus-lehdelle tiettyjen brittilehtien viime päivien Madeleine McCann -uutisoinnista, jossa Woltersin suuhun on hänen mukaansa laitettu valheellisia väittämiä.

Viikonloppuna Mirror kertoi ”180 asteen käännöksestä” tutkinnassa ja väitti Braunschweigin syyttäjä Hans Christian Woltersin sanoneen, että tyttö on todennäköisesti elossa.

Wolters kiistää saksalaiselle Focus-lehdelle sanoneensa koskaan tällaista, vaikka haastatteluja hän on viime aikoina antanut brittiviestimille paljon.

– Tuollaista lausetta en ole sanonut missään ajankohdassa, syyttäjä painottaa.

Toinen brittilehti The Sun väitti artikkelissaan, että Wolters on lauantaina sanonut Madeleinen voivan olla elossa ja sunnuntaina puhunut ”todisteista”, joiden mukaan Madeleinen murha on ”sataprosenttisesti varma”.

Wolters kiistää myös Sunissa esitetyt sitaattinsa Focukselle. Hänen mukaansa poliisilla on tutkimustietojensa pohjalta syytä olla varma siitä, että Madeleine on kuollut. Rikostekniset todisteet sen sijaan puuttuvat.

– Painotan aina, että puuttuvien rikosteknisten todisteiden, kuten ruumiin, vuoksi emme voi täysin sulkea pois mahdollisuutta, että Maddie ei voisi olla yhä elossa. Näkökulmastamme se on kuitenkin hyvin teoreettinen mahdollisuus.

Kolmivuotias brittityttö Madeleine McCann katosi Portugalin Prai da Luzista toukokuussa 13 vuotta sitten perheen lomamatkalla. Pitkän ajan jälkeen tutkinnassa on uusi epäilty: 43-vuotias aiemmin seksuaalirikoksista tuomittu saksalainen Christian Brückner, joka paraikaa istuu vankilassa rikostuomioita.

Ei yhteydenottoja perheeseen

Madeleine McCannin vanhemmille tilanne on Woltersin mukaan raskas. Tutkinnallisista syistä heille ei kuitenkaan voi avata, miksi tutkinnassa on päädytty pitämään tyttöä kuolleena. Myöskään julkisuudessa päättelyketjua ei ole liiemmin avattu, mutta on kerrottu Brücknerin olleen matkapuhelintietojen mukaan lähistöllä tytön katoamisaikaan.

Mirror uutisoi maanantaina, että Wolters on lähettänyt McCanneille kirjeen, jossa hän kertoo ”konkreettisista syistä”, joiden vuoksi Madeleinen uskotaan olevan kuollut ja että Wolters on kertonut lehdelle uudesta yhteydenotosta perheeseen.

Tämä ei pidä Woltersin mukaan paikkaansa.

– Perheeseen ei ole oltu suorassa yhteydessä, hän tiivistää Focusille.

Wolters korjaa myös brittimediassa esiintyneet väitteet, joiden mukaan hän ulottaisi tutkinnat koskemaan myös toisten brittityttöjen seksuaalisia hyväksikäyttöjä vuosien 2004 ja 2006 välillä Saksassa. Kyse on Woltersin mukaan toisten osavaltioiden viranomaisten mahdollisesti käsittelemistä asioista.