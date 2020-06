Koronavirus vei Ukrainan presidentin vaimon sairaalaan

Volodymyr Zelenskyillä ei ole koronavirusta, mutta hänen Olena-vaimonsa kerrotaan joutuneen sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen vuoksi.

Ukrainan presidentinhallinto tiedotti tiistaina, että maan ykkösnainen Olena Zelenska, 42, on joutunut sairaalaan koronavirustartunnan vuoksi.

Zelenska kertoi jo viime viikolla, että hänellä on todettu koronavirus. Nyt hänen tilansa on kuitenkin pahentunut niin, että hänet on siirretty sairaalahoitoon.

Tiedotteen mukaan rouva Zelenskan covid-19-tauti on aiheuttanut molemminpuolisen keuhkokuumeen. Tauti ei ole hänen kohdallaan kuitenkaan vaikea-asteinen, vaan hänen tilaansa kuvataan vakaaksi ja tautia keskivaikeaksi.

– Hän ei tarvitse lisähappea, presidentinhallinnon tiedotteessa sanotaan.

Presidentti Volodymyr Zelenskyiltä on otettu useita koronavirustestejä, joista tuoreinkin on negatiivinen. Pariskunnalla on kaksi lasta eikä myöskään heillä ole todettu koronavirusta.

Zelenskyi, 42, on peruuttanut kuitenkin kaikki tapaamiset ja vierailut varotoimenpiteenä.

Olena Zelenskan kerrotaan olevan eristyksissä ja lääkäreiden valvonnassa.

Ukraina ryhtyi purkamaan koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia toukokuun lopussa. Ravintoloiden, kuntosalien ja julkisen liikenteen toimintaa on vapautettu, ja vastikään maa salli lentoliikenteen ulkomaille ja ulkomailta Ukrainaan.

Havaittujen koronatartuntojen määrä on kääntynyt Ukrainassa viime päivinä uudelleen nousuun. Kuluneen vuorokauden aikana tietoon on tullut 666 uutta tapausta. Tilastojen mukaan koko kevään aikana on vahvistettu yhteensä 32 476 tartuntaa ja kuolemantapauksia on listattu 912.