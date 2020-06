Peking otti käyttöön ”sotatilan keinot” – uusien koronatartuntojen leviämistä muualle maahan ei silti ole kyetty täysin estämään

Pekingissä on todettu viiden päivän sisällä 106 uutta tartuntaa, kun niitä ei oltu sitä ennen löydetty lainkaan noin 50 päivään.

Kiinassa Pekingin viranomaiset ovat kuvailleet kaupungin tämänhetkistä koronavirustilannetta ”erittäin vakavaksi”. Pekingissä on todettu viiden päivän sisällä 106 uutta tartuntaa, kun niitä ei oltu sitä ennen löydetty lainkaan noin 50 päivään.

Kyseessä on vakavin tartuntarypäs Kiinassa sitten helmikuun. Taudin uusi ryöpsähdys yli 20 miljoonan asukkaan pääkaupungissa herättää pelkoja koronavirusepidemian toisesta aallosta, joka saattaisi vaatia paluuta taloutta pahasti vaurioittaneisiin, ankariin rajoitustoimiin.

Poliisit seisoskelivat lauantaista lähtien suljettuna olleen Xinfadin ruokatorin edustalla tiistaina.

Viimeisin tartuntojen ryöpsähdys on jäljitetty kaupungin lounaisosissa sijaitsevalle, vilkkaalle Xinfadin ruokatorille, jossa myydään muun muassa vihanneksia, hedelmiä, lihaa ja mereneläviä.

Valtionmedian mukaan virusta olisi löydetty tuontilohen pilkkomiseen käytetyltä leikkuulaudalta, mutta maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Pekingin uusien tartuntojen alkuperä on edelleen hyvin epävarma ja sen selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.

Tartuntoja levinnyt Pekingistä myös muualle

Maanantaina Pekingin viranomaiset määrittelivät Reutersin mukaan 22 asuinaluetta keskisuuren riskin alueiksi. Niiltä vaaditaan tiukkoja toimia viruksen mahdollisen leviämisen estämiseksi asukkaiden keskuuteen.

Korkeimman riskin piiriin Pekingissä kuuluvat ne ihmiset, joilla on ollut läheisiä kontakteja vahvistetun tartunnan saaneisiin. Kiinan medialle puhuneiden paikallisviranomaisten mukaan heiltä on nyt kielletty kaupungista poistuminen.

Supermarketin työntekijä desinfioi ostoskärryjä riskialueeksi luokitellulla Fengtain asuinalueella maanantaina. Käytännössä kaikki Fengtain julkiset paikat desinfioitiin tuolloin.

Samalla kaikki kaupungista ulos kulkevat taksi- ja muut kyytipalvelut on keskeytetty. Myös joitakin bussilinjoja Pekingin ja läheisten Hebein ja Shandongin provinssien välillä on pantu jäihin.

Eri puolilla Kiinaa paikallishallinnot ovat määränneet kaikki Pekingistä saapuvat 14 päivän karanteeniin.

Nämä toimet eivät kuitenkaan ole täysin estäneet tartuntojen leviämistä muualle maahan. Viranomaiset vahvistivat tiistaina, että Pekingistä Sichuaniin lentämällä matkustanut henkilö oli saanut koronavirustestistä positiivisen tuloksen.

Nyt miehen kanssa läheisessä kontaktissa olleet 111 ihmistä ovat tiiviissä tarkkailussa.

Viranomainen valvoi desinfiointityön onnistumista Fengtain alueella sijaitsevassa ravintolassa maanantaina.

Myös Hebein provinssista raportoitiin neljästä uudesta tartunnasta, joista kahdessa kantajat olivat olleet suorassa kontaktissa Pekingissä sairastuneen henkilön kanssa. Yhdessä näistä tapauksista tartunnan saanut oli työskennellyt itse Pekingissä Xinfadin ruokatorilla.

CNN:n mukaan Pekingiin kytkeytyviä tartuntoja on todettu myös Liaoningin provinssissa.

Sunnuntaina Kiinan varapääministeri Sun Chunlan sanoi, että riski viimeisimmän epidemian leviämisestä on ”erittäin korkea”, koska lauantaista lähtien suljettuna olleella Xinfadin torilla työskentelee tiiviissä olosuhteissa ihmisiä, jotka liikkuvat laajalla alueella.

Tarkastuspisteitä ja massatestaamista

Pekingiä eivät koske ainakaan toistaiseksi yhtä tiukat sulkutoimet kuin epidemian alkupisteenä pidettyä Wuhanin kaupunkia aiemmin. Alueellisella tasolla kaupungissa on kuitenkin toimiin, joita on kuvailtu sanalla ”sotatilan keinot”.

– Peking ottaa käyttöön kaikkein määrätietoisimmat, päättäväisimmät ja tiukimmat toimet epidemian kuriin saamiseksi, kaupunginhallituksen tiedottaja Xu Hejian sanoi tiistaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Riskinaapurustot on nyt aidattu ja kulku niihin tai niistä ulos on rajoitettu ympärivuorokautisesti miehitetyillä tarkastuspisteillä varustettuihin portteihin. Kulku kumpaankin suuntaan on tosin pääasiassa kielletty.

Asuinalueeltaan ulos pyrkineen miehen ruumiinlämpöä mitattiin tarkastuspisteellä maanantaina.

Koulut on riskialueilla suljettu ja häävastaanotot kielletty. Asukkaiden ruumiinlämpöä mitataan ja raportoidaan päivittäin, ja heille toimitetaan ruoka ja muut päivittäistavarat kotiin.

Kaupunkiin on pystytetty myös 193 testausasemaa, joilla pelkästään sunnuntaina testattiin yli 76 000 ihmistä. Heistä 59 sai tiedottaja Xun mukaan positiivisen tuloksen.

CNN:n mukaan Pekingissä tehdään nyt nukleiinihappotestejä, jotka toimivat viruksen geneettistä koodia jäljittämällä. Niiden kerrottiin olevan tehokkaampia infektion havaitsemisessa eritoten tartunnan varhaisessa vaiheessa kuin ne testit, joilla mitataan kehon immuunivastetta.

Terveydenhuollon työntekijä keräsi asukkailta koronavirusnäytteitä nukleiinihappotestejä varten Pekingissä tiistaina.

Esimerkiksi suljetulla Fengtain alueella oli maanantaihin mennessä kerätty näytteet lähes 9 000 ihmiseltä, jotka olivat työskennelleet Xinfadin torilla. Viranomaiset ovat lisäksi jäljittäneet torilla kahden viikon sisällä ennen sen sulkemista vierailleet 30 000 ihmistä, ja heistä kaikista on otettu koronanäytteet.

Viranomaisten mukaan näytteistä oli testattu 12 000 ja siihen mennessä kaikkien tulos oli ollut negatiivinen.

”En pelkää, että Pekingistä tulee kuin Wuhan”

Kuten suurimmassa osassa muuta Kiinaa, myös Pekingissä oli ehditty palata pitkälti jo normaalielämään. Tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi Peking oli selvinnyt muuhun maahan verrattuna melko helpolla varsinaisen epidemian aikana.

Koko Kiinassa on raportoitu yli 80 000 vahvistettua tartuntaa ja reilut 4 500 niihin liittyvää kuolemaa. Ennen uusinta ryöpsähdystä Pekingissä oli todettu vain 420 kotoperäistä tartuntaa.

– Työskentelemme kuten tavallisesti, mutta naapurustojen tarkastuksista on tullut tiukempia. En pelkää, että Pekingistä tulee kuin Wuhan, koska tämänhetkiset kontrollitoimet on pantu käyntiin hyvin nopeasti ja ne ovat ankaria. Ihmisillä on myös vahva itsesuojeluvaisto, pekingiläinen Jin Rong, 23, kertoi Reutersille.

Xinfadin ruokatorilla vierailleet koottiin sunnuntaina Xuanwun stadionille koronavirustestejä varten.

Kiinalle tilanne on myös kiusallinen siinä mielessä, että valtion mediassa on ylistetty Kiinan tehokkaita toimia viruksen suitsimisessa samaan aikaan kuin länsimaiden hallitusten ja erityisesti Yhdysvaltojen on annettu ymmärtää epäonnistuneen asiassa.

Kiinan hallinnon itsevarmuudesta epidemian suhteen kielii se, että maan parlamentti järjesti vuotuisen kokoontumisensa toukokuun lopulla kahden kuukauden lykkääntymisen jälkeen. Kokouksen myötä tuhannet osallistujat matkustivat eri puolilta maata Pekingiin, jossa he istuivat kokouksissa rinta rinnan kymmenen päivän ajan.