Aseistautunut joukko otti yhteen patsasta kaataneiden mielenosoittajien kanssa New Mexicossa – yksi haavoittui luodeista

Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä.

Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa yhtä henkilöä ammuttiin patsasprotestin yhteydessä maanantaina. Poliisin mukaan mies on sairaalassa ja hänen tilansa on kriittinen, mutta vakaa.

Mielenosoittajat Albuquerquen kaupungissa yrittivät kaataa New Mexicon kuvernöörinä 1500-luvulla toimineen espanjalaisen konkistadorin Juan de Onaten patsasta. Tilanne kärjistyi väkivaltaiseksi yhteenotoksi, kun paikalle saapui raskaasti aseistautunut joukko, joka yritti suojella patsasta mielenosoittajilta.

Uhria ammuttiin yhteenoton yhteydessä.

Poliisi on CNN:n mukaan ottanut kiinni useita henkilöitä tapaukseen liittyen. Uutiskuvissa näkyi, kuinka poliisi otti kiinni aseistautuneita maastopukuisia miehiä.

Albuquerquen poliisipäällikön mukaan poliisi tutkii tietoja ryhmittymistä, jotka pyrkivät lietsomaan väkivaltaa mielenosoitusten yhteydessä.

Paikalla olleet auttoivat luodeista osuman saanutta miestä.

New Mexicon kuvernöörin Michelle Lujan Grisham sanoi, että aseistetut henkilöt tulivat mielenosoitukseen tarkoituksenaan uhkailla protestoijia.

– New Mexicossa ei ole todellakaan tilaa millekään väkivaltaiselle ryhmälle, joka pyrkii terrorisoimaan asukkaitamme, Lujan Grisham tviittasi.

Albuquerquen pormestarin Tim Kellerin mukaan kiistelty patsas on siirretty väliaikaisesti pois tilanteen liennyttämiseksi.

Ympäri maailmaa on viime päivinä kaadettu tai pyritty kaatamaan orjuuteen ja kolonialismiin liitettyjen henkilöiden patsaita. Patsaiden kaataminen on saanut innoituksensa Black Lives Matter -mielenosoituksista, jotka alkoivat Yhdysvalloissa poliisin surmattua pidätystilanteessa mustaihoisen George Floydin.

Mielenosoitusten yhteydessä on toisinaan syntynyt väkivaltaisia kahakoita.