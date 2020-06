Miljardööri He Xiangjian tunnetaan Midea Groupin perustajana.

Mediatietojen mukaan kiinalaismiljardööri He Xiangjianin poika ui joen yli hälyttämään apua.

Kiinassa poliisi kertoo pidättäneensä viisi henkilöä, joiden epäillään yrittäneen kidnapata yhden maan rikkaimmista ihmisistä. Asiasta uutisoi BBC verkkosivuillaan.

Poliisi sai sunnuntai-iltana tehtävän kodinkonejätti Midea Groupin perustajan He Xiangjianin, 77, Foshanissa sijaitsevalle luksushuvilalle, joka sijaitsee lähellä Midean päämajaa. Viranomaiset kertovat, että kaikki mukana olleet on pidätetty eikä kukaan loukkaantunut.

Ilmoituksen teki tiettävästi Hen 55-vuotias poika He Jianfeng, joka onnistui mediatietojen mukaan pakenemaan paikalta ja hälyttämään apua uituaan läheisen joen yli.

Epäiltyjen uskotaan tunkeutuneen huvilaan räjähteiden kanssa. Sosiaalisen median käyttäjät ovatkin jo nostaneet esiin, että tapahtumat olivat kuin toimintaelokuvasta.

– Kuinka ihmiset voivat olla näin röyhkeitä kirkkaassa päivänvalossa? kysyy eräs käyttäjä.

– Kaikkea tyrmistyttävää tapahtuu vuonna 2020, ihmettelee toinen.

BBC kertoo, että kiinalaismedian mukaan alueen asukkaita määrättiin pysymään kotona sunnuntai-iltana ja maanantaiaamuna.

– Olin jonkin verran peloissani. Olenhan kuitenkin aina ajatellut, että täällä on turvallisempaa kuin muilla asuinalueilla, eräs heistä kommentoi South China Morning Postille.

Sosiaalisessa mediassa jotkut käyttäjät ovat arvioineet, että Kiinan koronaepidemia on johtanut monet ”epätoivoon”.

– Epidemian jälkeen on vaikeampaa hankkia rahaa. Siellä missä työtä ja toimeentuloa ei ole taattu, löytyy aina ihmisiä, jotka ottavat riskejä.

Varsin matalaa profiilia pitävä He on rakentanut Midean tyhjästä. Talouslehti Forbesin listan mukaan hän on maailman 36:nneksi rikkain ihminen yli 20 miljardin euron omaisuudellaan.