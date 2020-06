New Yorkin poliiseja on syytetty kovista otteista ja pahoinpitelyistä rasismin vastaisissa mielenosoituksissa.

NYT: Siviilipoliisiyksikkö on ollut mukana useissa epäselvissä ampumavälikohtauksissa.

Yhdysvaltain suurin poliisilaitos, New Yorkin poliisi NYPD, lakkauttaa väkivaltarikoksiin keskittyneen siviiliasuisen poliisiyksikkönsä. Yksikön noin 600 poliisia siirretään muihin tehtäviin, muun muassa etsivätyöhön ja korttelipoliiseiksi.

New York Times -lehden mukaan siviilipoliisiyksikkö on ollut mukana useissa epäselvissä ampumavälikohtauksissa. New Yorkin poliiseja on niin ikään syytetty kovista otteista ja pahoinpitelyistä rasismin vastaisissa mielenosoituksissa.

– On aika siirtyä eteenpäin, ja muuttaa sitä tapaa, jolla valvomme tätä kaupunkia. Voimme käyttää älyä ja oveluutta raa'an voiman sijasta, perusteli poliisilaitoksen edustaja Dermot Shea.

New Yorkin poliisivoimissa työskentelee liki 36 000 poliisia.

Yhdysvalloissa on ollut laajoja mielenosoituksia poliisin väkivaltaa ja rasismia vastaan sen jälkeen kun mustaihoinen George Floyd sai surmansa pidätystilanteessa Minneapolisissa kolme viikkoa sitten. Valkoinen poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuuttia.