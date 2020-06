John Boltonin kirja aiotaan julkaista viikon kuluttua.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton rikkoo lakia, jos hänen kirjoittamansa kirja julkaistaan.

Trump sanoi maanantaina toimittajille, että kaikki hänen Boltonin kanssa käymänsä keskustelut olivat salassa pidettäviä.

Oikeusministeri William Barrin mukaan Bolton ei ole hoitanut selvitysprosessia, joka on välttämätön ennen kirjan julkaisemista. Oikeusministeriö yrittää saada Boltonin poistamaan tekstistä kaiken salaiseksi luokitellun tiedon.

Boltonin kirja The Room Where It Happened: A White House Memoir aiotaan julkaista 23. kesäkuuta.

Kustantamo Simon and Schuster kertoi perjantain tiedotteessa, että kirja tarjoaa sisäpiiriläisen näkökulman Trumpin ”epäjohdonmukaisesta ja sekavasta päätöksentekoprosessista”.

Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka Trump on hoitanut asioita Kiinan, Venäjän, Ukrainan, Pohjois-Korean, Iranin, Britannian, Ranskan ja Saksan kanssa.

– Tämä on kirja, jota Donald Trump ei halua teidän lukevan, Simon and Schuster sanoi.

Trump erotti Boltonin viime vuoden syyskuussa, koska he olivat eri linjoilla useammasta ulkopoliittisesta kysymyksestä.

Lähde: Reuters