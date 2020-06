Trumpin veljentytär aikoo tehdä ”karmivia” paljastuksia presidentistä uutuuskirjassa

Presidentti Trumpista ilmestyy pian ensimmäinen hänen lähisukulaisensa tekemä paljastuskirja.

Donald Trumpin veljentytär Mary Trump julkaisee elokuussa kirjan Too Much And Never Enough (suom. Aivan liikaa eikä koskaan tarpeeksi). Daily Beast -nettilehden mukaan kirja sisältää ”karmivia ja härskejä” paljastuksia Donald Trumpista.

Kirja julkaistaan 11. elokuuta, eli vain vajaat kolme viikkoa ennen kuin Trump on tarkoitus virallisesti julistaa republikaanien presidenttiehdokkaaksi toiselle kaudelleen.

Kirjassa myös paljastetaan, että Mary Trump olisi ollut päälähteenä New York Timesin viimevuotisessa Pulitzer-palkitussa jutussa, jossa kerrottiin Trumpin perheen liiketoimista.

Mary Trump, 55, on Donald Trumpin vanhemman, vuonna 1981 kuolleen veljen Fred Trump Jr:n tytär. Veljentytär on tähän saakka pääosin pysytellyt pois julkisuudesta, paitsi riideltyään vuonna 1999 kuolleen isoisänsä Fred Trump Sr:n perinnönjaosta.

Myös Trumpin entisen turvallisuusneuvonantaja John Boltonin paljastuskirja on tarkoitus tulla julkijuhannuksen jälkeen. Kirjan sisältö on kuitenkin yhä viranomaisten syynäyksessä sen mahdollisesti sisältävien salassa pidettäväksi määrättyjen tietojen vuoksi.

Presidentti Trump itse totesi maanantaina, että Bolton syyllistyy lain rikkomiseen, jos kirja julkaistaan alkuperäisessä muodossaan.

Kirjan kustantavan Simon and Schuster -yhtiön mukaan kirjassa paljastetaan sisäpiirin tietoja Trumpin sekavasta päätöksentekoprosessista ulkopolitiikan hoidossa.

– Tämä on kirja, jota Donald Trump ei halua sinun lukevan, mainosti kustantaja.