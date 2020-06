Palmen murhatutkinta päättyi – nämä suuret murhamysteerit odottavat vielä ratkaisua

Olof Palmen murhan tutkinta päättyi, koska ainoa epäilty on kuollut. Maailmalla tiedetään useita muita tapauksia, joissa murhaaja ei ole joutunut vastaamaan teoistaan.

Ruotsissa 34 vuoden tutkinta pääministeri Olof Palmen murhasta tuli vihdoin päätökseen viime viikolla, kun poliisi nimesi ainoaksi epäillyksi Skandia-miehenä tunnetun Stig Engströmin. Engström kuoli vuonna 2000.

Maailmalla tunnetaan kuitenkin useita murhamysteereitä, joissa tekijästä ei ole mitään tietoa tai edes vahvaa epäilyä.

Musta Daalia

Lapsensa kanssa kävelyllä ollut äiti kohtasi Los Angelesissa 15.1.1947 karmivan näyn: tien laidassa oli nuoren naisen ruumis kahtia leikattuna. Julman väkivallan kohteeksi joutunutta naista oli myös muun muassa viillelty. Verta ei näkynyt missään, mikä viittasi siihen, että nainen oli tapettu muualla.

Nainen tunnistettiin nopeasti Hollywood-tähteydestä haaveilleeksi Elizabeth Shortiksi.

Elizabeth Shortin raaka murha järkytti Yhdysvalloissa.

Lehdistössä Short sai nimen ”Musta Daalia” (eng. Black Dahlia). Nimen taustalla oli Shortin väitetty mieltymys mustiin vaatteisiin ja vuonna 1946 ilmestynyt elokuva Sinisen Dahlian mysteeri.

Los Angelesin poliisi pyysi yleisöltä vihjeitä 22-vuotiaana kuolleen Shortin tapauksesta. Yksi teorioista oli, että murhaajalla oli oltava jonkinlaista lääketieteellistä osaamista.

Los Angelesin poliisin julkaisema kuva Elizabeth Shortista.

Vuonna 2003 julkaistussa kirjassa Steve Hodel kirjoitti, että hänen lääkäri-isänsä George Hodel oli Mustan Daalian murhaaja. Kovia, yksiselitteisiä todisteita Hodel ei kuitenkaan esittänyt ja myöhemmin mies on väittänyt isäänsä myös muun muassa Zodiac-tappajaksi. Poliisin mukaan Mustan Daalian tapaus on yhä selvittämättä.

David Arthur Faraday ja Betty Lou Jensen

Lukiolaiset Betty Lou Jensen, 16 ja David Arthur Faraday, 17, viettivät ensitreffejään Pohjois-Kaliforniassa sijaitsevan Benician kaupungin Lake Herman Roadilla, joka tunnettiin rakastavaisten paikkana, kun heidät tapettiin 20.12.1968.

Betty Lou Jensen.

Poliisin mukaan pariskunnan auton viereen oli ajanut toinen auto, josta tappaja oli ilmeisesti noussut ja kävellyt rakastavaisten auton viereen ja ampunut heidät.

David Arthur Faraday.

Pariskunnan murha oli ensimmäinen teko, jonka on sanottu olevan Zodiac Killerinä tunnetun sarjamurhaajan. Zodiacia epäillään viidestä murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä, joskin uhreja voi olla enemmän.

Murhaaja lähetti medialle kirjeitä ja kortteja, joissa sanoi antavansa vihjeitä henkilöllisyydestään. Kaikkia koodeja ei kuitenkaan ole saatu selvitettyä.

Poliisin julkaisema kuva Zodiac-sarjamurhaajasta. Taustalla murhaajan koodia.

Useat ihmiset ovat väittäneet tunteneensa Zodiac-murhaajan ja tietävänsä siten hänen henkilöllisyytensä. Väitteitä ei ole vahvistettu.

Murhaajaa ei siis koskaan ole saatu kiinni eikä hänen henkilöllisyyttään tiedetä.

Timothy King

11-vuotias Timothy King lähti kotoaan kauppaan ostamaan makeisia Michiganin Oaklandin piirikunnassa, Birminghamissa, 16.3.1977 ja katosi. Reilu viikko myöhemmin teinipojat löysivät nuoren pojan ruumiin matalasta ojasta.

– Ajattelin, että oli 99 prosentin mahdollisuus, että se oli Tim, pojan isä Barry King muisteli Hometown Life -julkaisussa aiemmin tänä vuonna.

Timothy King kuoli vain 11-vuotiaana.

Kingille oli tehty seksuaalista väkivaltaa ennen kuin hän oli tukehtunut kuoliaaksi.

Kingin kuolema yhdistettiin pian kolmen muun lapsen murhiin Oaklandin piirikunnan alueella. Barry King kertoi varoittaneensa lastaan siitä, että alueella vaikutti liikkuvan sarjamurhaaja.

– Omassa mielessäni olen ajatellut, että Tim tiesi, mitä hänelle tapahtuu heti, kun hän oli noussut autoon.

Murhaajaa on kutsuttu Oakland County Child Killeriksi. Hänen henkilöllisyyttään ei ole saatu selvitettyä eikä häntä siten ole saatu kiinni.

Piirros Timothy Kingin surmaajaksi epäillystä miehestä. Hänen henkilöllisyys ei ole selvinnyt.

Gloria Levina Moody

Kanadassa Brittiläisen Kolumbian halki kulkee valtatie 16, joka on saanut myös nimen Kyynelten valtatie. Syynä ovat tien varrella tapahtuneet lukuisat katoamiset ja henkirikokset. Uhreja on laskettu olevan ainakin 18, joskin joidenkin arvioiden mukaan heitä on useita kymmeniä. Kaikki uhrit ovat naisia ja suuri osa Kanadan alkuperäiskansoihin kuuluvia.

Ensimmäinen Kyynelten valtatien uhri oli 26-vuotias kahden lapsen äiti Gloria Moody. Syksyllä 1969 Bella Coolasta kotoisin ollut Moody odotti innoissaan viikonlopun viettämistä veljensä ja vanhempiensa kanssa. Hänen pahoinpidelty ruumiinsa löytyi valtatie 97:n varrelta, Kyynelten valtatien kupeesta.

Gloria Levina Moody kuoli Kyynelten valtatien kupeessa.

Moodyn surmasta epäiltiin aikoinaan kolmea ihmistä, jotka ovat jo kuolleet, GQ-lehti kertoi muutama vuosi sitten. Toistaiseksi Moodyn surma on kuitenkin selvittämättä, samoin kuin useat muut valtatien varrella tapahtuneet rikokset.

JonBenet Ramsay

Lapsimissi JonBenet Ramseyn, 6, kuolema on yksi tunnetuimmista murhamysteereistä. Ramseyn vanhemmat ilmoittivat tytön kadonneeksi varhain tapaninpäivän aamuna vuonna 1996.

JonBenet Ramsey oli voittanut useita missikilpailuja.

Talosta löytyi 118 000 dollarin lunnasvaatimus. Tytön ruumis löytyi vain kahdeksan tuntia lunnasvaatimuksen löytämisen jälkeen peiton alta kotitalon kellarista, History-lehti on kertonut tapahtumista. Ramseyn suu oli teipattu, hänen kaulan ympärillä oli köysi ja hänen kätensä oli sidottu yhteen.

JonBenet Ramseyn perhe joutui epäilyjen kohteeksi. Vanhempia tai veljeä ei ole kuitenkaan syytetty tytön kuolemasta.

Epäilykset kohdistuivat pian tytön vanhempiin, joita vastaan ei kuitenkaan nostettu syytteitä. Vuonna 2006 41-vuotias mies pidätettiin Thaimaassa epäiltynä Ramseyn surmasta. Dna-testit eivät kuitenkaan vahvistaneet miehen väitteitä lapsimissin tappamisesta.

Vuonna 2008 Boulderin piirikunnan syyttäjä sanoi, ettei kukaan Ramseyn perheessä ollut epäilty.

JonBenet Ramsey oli lapsimissi, jonka surma kuohutti pitkään Yhdysvalloissa.

Epäilykset ovat tämän jälkeen kohdistuneet kuitenkin Ramseyn Burke-veljeen. Vuonna 2016 uutisoitiin, kuinka asiantuntijat väittivät CBS:n dokumentissa veljen tappaneen siskonsa painavalla esineellä ja sisarusten vanhemmat olivat lavastaneet sieppausskenaarion.

CBS:n haastattelussa patologi Werner Spitz väitti Burke Ramseyn surmanneen siskonsa.

– Se oli poika, joka teki sen. Hän oli mustasukkainen, mieleltään järkkynyt tai jotakin... En tiedä miksi. En ole psykiatri, mutta sen perusteella, mitä hänestä tiedän, näin tapahtui. Ja vanhemmat sotkivat rikospaikkaa saadakseen sen näyttämään joltain muulta kuin se oli.

Burke Ramsey nosti kanteen patologia vastaan kunnianloukkauksesta.