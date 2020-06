Kuolinsyyraportti: Poliisin laukauksiin Atlantassa kuollutta mustaa miestä ammuttiin selkään kahdesti

Rayshard Brooks kuoli luotien aiheuttamiin vammoihin ja verenhukkaan.

Yhdysvaltojen Atlantassa kuollutta mustaa miestä ammuttiin selkään kahdesti, selviää piirikunnan oikeuslääkärin kuolinsyyraportista. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN.

Poliisin epäillään ampuneen perjantaiyönä mustan Rayshard Brooksin kuoliaaksi pikaruokaravintolan pihalla. Tuoreen raportin mukaan Brooks kuoli luotien aiheuttamiin vaurioihin ja verenhukkaan.

Ampumisesta epäilty poliisi on erotettu, ja toinen hänen seurassaan ollut poliisi on siirretty pois kenttätyöstä. Myös kaupungin poliisipäällikkö on eronnut tapauksen takia.