Yhdysvalloissa koronavirukseen liittyvien uusien kuolemien määrä putosi sunnuntaina Johns Hopkinsin yliopiston tilaston mukaan alimmilleen viikkoihin.

Baltimorelaisyliopiston mukaan maassa ilmoitettiin sunnuntain aikana 382 uutta kuolemantapausta. Se on yliopiston tilastoissa vähiten sitten huhtikuun alun, jolloin päivittäisten kuolemantapausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun.

Sunnuntaisin on tosin yleensä ilmoitettu viikon alhaisin päivittäinen lukema erilaisten tilastoinnin viiveiden takia.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on Yhdysvalloissa jo lähes 116 000, mikä on eniten maailmassa. Parin viime viikon aikana päivittäin on kerrottu yleensä noin 700–1 000 uudesta kuolemasta.

Uusia tartuntoja maassa rekisteröidään edelleen päivittäin noin 20 000.

Lähteenä myös AFP