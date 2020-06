Protestit jatkuvat Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa New Yorkissa on osoitettu mieltä mustien transnaisten kohtamaa väkivaltaa vastaan. Mielenosoituksessa on tuotu erityisesti esiin transihmisiin kohdistuva poliisin harjoittama väkivalta.

New York Timesin mukaan transihmiset joutuvat usein väkivallan kohteiksi niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa.

Yhdysvalloissa on jo viikkoja protestoitu rasismia ja poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastaan. Mielenosoitukset alkoivat, kun mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin käsissä 25. toukokuuta. Protestit ovat levinneet ympäri maailmaa.