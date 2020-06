Löfven huomautti SVT:llä, että tehohoitopotilaiden ja kuolemantapausten määrä laskee.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven torjuu maan koronastrategiaa kohtaan esitetyn kritiikin.

Löfven sanoi Ruotsin television SVT:n haastattelussa sunnuntai-iltana, ettei strategia ole epäonnistunut, vaikka koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut virallisten tilastojen mukaan jo 4 874 ihmistä.

– Ei se ole. Tehohoitopotilaiden määrä laskee, ja kuolemantapausten määrä laskee, pääministeri korosti.

Ruotsin linjaus epidemian hoidossa on poikennut merkittävästi muista Euroopan maista. Maassa on ollut esimerkiksi Suomeen verrattuna huomattavasti löysemmät rajoitukset viruksen leviämisen estämiseksi.

Löfvenin mukaan kansainvälisellä tasolla näkemykset asiasta ovat jakautuneet ja ulkomailla on osoitettu myös kiinnostusta Ruotsin strategiaa kohtaan. Hänen mukaansa lopullisia johtopäätöksiä strategian toimivuudesta ei ole syytä tehdä vielä tässä vaiheessa.

– Saamme täydellisen arvion vasta myöhemmin. Olemme keskellä kriisiä, tiivisti Löfven.

Hänen mukaansa kuolintilastot ovat nyt normaalilla tasolla vuodenaikaan nähden.

– On nähtävä, kuoliko ihminen koronaan vai koronan kanssa. Me olemme erittäin huolellisia omassa raportoinnissamme.

Ruotsissa uusien koronatapausten määrä on kasvussa, mutta se johtuu Löfvenin mukaan testimäärän merkittävästä kasvattamisesta.

– On maita, joissa on vaikeampaa kuin meillä, ja joissakin tilanne on parempi. Kun verrataan muihin Pohjoismaihin, ero on täysin selvä.