Tartunnat lähtivät nousuun: Koronaviruksen toisen aallon pelätään rantautuneen nyt Kiinaan ja Iraniin

Ruotsalaiset luottavat koronakriisin keskellä edelleen hallitukseen.

Koronaviruksen toinen aalto näytti sunnuntaina rantautuneen Kiinaan ja Iraniin. Kiinan viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että maassa on todettu 57 uutta tartuntaa, mikä on korkein luku sitten huhtikuun. Iranissa puolestaan rekisteröitiin sunnuntaina yli sata koronakuolemaa päivässä ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen.

Kiinan uusista tartunnoista pitkälti yli puolet, yhteensä 39, on kotoperäisiä. Valtaosa näistä on todettu maan pääkaupungissa Pekingissä, ja ne ovat kytköksissä kaupungin eteläosassa sijaitsevaan Xinfadin liha- ja vihannestoriin.

Iranissa kuoli jälleen yli sata ihmistä päivässä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Kaksi muuta kotoperäistä tartuntaa on todettu Liaoningin maakunnassa Koillis-Kiinassa, ja nekin ovat yhteydessä Pekingin tartuntoihin.

Xinfadin tori on suljettu, ja paikalle on komennettu satoja poliiseja ja kymmenittäin sotilaspoliiseja. Torin läheisyydessä sijaitsevien kerrostalojen asukkaat on määrätty toistaiseksi pysymään kodeissaan.

Virusta havaittiin tuontilohen käsittelyyn tarkoitetuilla leikkuulaudoilla. Useat suuret supermarket-ketjut ovat tämän jälkeen vetäneet lohituotteet myynnistä, eikä monissa ravintoloissa tarjota lohiruokia.

Sosiaalidemokraateilla vahva luotto Ruotsissa

Ruotsissa kansalaisten luottamus hallitukseen on säilynyt vahvana koronakriisistä huolimatta. Eniten ruotsalaiset luottavat pääministeri Stefan Löfveniin ja toiseksi eniten valtiovarainministeri Magdalena Anderssoniin. Kolmantena on puolustusministeri Peter Hultqvist.

Eniten luottamustaan on kasvattanut koronakriisin keskellä runsaasti esillä ollut sosiaaliministeri Lena Hallengren, yli 15 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta. Silti Hallengren yltää ministerien luottamuslistalla vasta seitsemännelle tilalle. Kaikki luottamuslistan kärkikymmenikön ministerit ovat sosialidemokraatteja.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on ollut selvästi muita Pohjoismaita enemmän.

– Olemme nähneet, että sosiaalidemokraattien kannatus on kasvanut tasaisesti koronapandemian aikana. Vaikka laskua on pikkuisen tullutkin, luottamus Ruotsin johtoon koronan aikana on edelleen vahva, sanoi tutkimuslaitos Novuksen johtaja Torbjörn Sjöström SVT-kanavalle.

Putin vertasi USA:n ja Venäjän koronatilannetta

Venäjällä on raportoitu 119 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta vuorokauden aikana, kertoo Moscow Times. Uusia koronatartuntoja on rekisteröity yli 8 800.

Maassa on yhteensä rekisteröity pitkälti yli puoli miljoonaa tartuntaa.

Yhteensä Venäjällä on kuollut koronaviruksen seurauksena vajaat 7 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 48 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli sunnuntaina 59.

Venäjän koronalukuja pidetään yleisesti aivan liian alhaisina todelliseen tilanteeseen nähden.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi koronatilannetta haastattelussa, joka sen tehneen Rossija 1 -kanavan mukaan oli presidentin ensimmäinen sitten pandemian alun.

Putin vertasi haastattelussa Yhdysvaltain ja Venäjän koronatilanteita.

– Meillä, jos Jumala suo, epidemia etenee tasaisesti minimaalisin tappioin. Yhdysvalloissa niin ei tunnu käyvän, Putin sanoi.

