Idahossa kadonneet sisarukset löydettiin kuolleina isäpuolen omistamalta tontilta – tapaukseen liittyy useita karmivia yksityiskohtia

Sekä lasten äiti että isäpuoli ovat nyt pidätettyinä.

Yhdysvalloissa Idahossa kadoksissa olleet Tylee Ryan, 17, ja Joshua Vallow, 7, ovat löytyneet. Lapset löydettiin kuolleina heidän isäpuolensa omistamalta tontilta, kertoo USA Today.

Jo aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että poliisi on löytänyt ihmisjäänteitä lasten äidin Lori Vallow’n, 46, aviomiehen Chad Daybellin omistamalta tontilta.

Lauantaina poliisi vahvisti, että kyseessä olivat Tylee Ryanin ja Johsua Vallow’n jäänteet.

Alkuviikosta tehtyjen etsintöjen yhteydessä Daybell pidätettiin. Daybellia syytetään muun muassa todisteiden salaamisesta, muuttamisesta tai tuhoamisesta. Oikeudenkäyntiasiakirjoissa väitetään, että Daybell peitteli tai auttoi peittelemään ihmisjäänteitä, jotka hänen tontiltaan löydettiin.

Lasten äiti puolestaan on ollut vangittuna jo helmikuusta lähtien. Häntä syytetään muun muassa lasten heitteillejätöstä.

Chad Daybell pidätettiin tiistaina.

Useita outoja kuolemia

Vallow’n lapset on nähty edellisen kerran viime vuoden syyskuussa. Joulukuussa poliisi kertoi julkisuuteen etsivänsä kadonneita lapsia, sillä Joshuan biologinen isoäiti oli ilmoittanut, ettei hän ollut kuullut pojasta moneen kuukauteen.

– Olemme täynnä sanoinkuvaamatonta surua siitä, että nämä kaksi kirkasta tähteä varastettiin meiltä. Toivomme vain, että he kuolivat ilman kipua tai kärsimystä, Joshuan biologiset isovanhemmat totesivat East Idaho Newsin mukaan.

Autismi-diagnoosin saaneen Joshuan biologinen isoäiti Kay Woodcock kuvaili poikaa ”ainutlaatuiseksi”, ”kauniiksi” ja ”älykkääksi”. Kay Woodcock on Lori Vallow’n ex-anoppi. Lori ja hänen entinen aviomiehensä, Kay Woodcockin veli Charles Vallow, adoptoivat Joshuan vuonna 2014 Kay Woodcockin pojalta ja tämän vaimolta, jotka eivät kyenneet pitämään huolta lapsestaan. Tylee on siis Joshuan siskopuoli.

Charles Vallow kuoli heinäkuussa 2019, kun Lorin veli Alxander Cox ampui häntä.

Aviomiehensä kuoleman jälkeen Lori meni naimisiin uuden miehen, Chad Daybellin, kanssa. Myös Chadin vaimo Tammy Daybell oli löydetty viime vuoden lokakuussa kuolleena, ja poliisin mukaan Tammyn kuolema ”saattaa olla epäilyttävä”.

Chad Daybell ja Lori menivät naimisiin Havaijilla kaksi viikkoa Daybellin vaimon kuoleman jälkeen, mutta USA Todayn mukaan lapset loistivat hääseremoniassa poissaolollaan.

Lori Vallow on ollut vangittuna Idahossa helmikuusta lähtien.

Daybell on julkaissut omakustanteisesti useita apokalyptisia tuomipäivän kirjoja, ja ystävien ja perheenjäsenten mukaan Daybellilla ja Lorilla on ”kulttimaisia” uskomuksia. Omaelämäkerrassaan Daybell on kertonut työskentelevänsä haudankaivajana.

Ennen kuolemaansa Charles Vallow oli hakenut avioeroa Lorista. Avioerohakemuksessa hän kertoi, että Lori uskoi olevansa jumala, joka valmistautuu Kristuksen uuteen tulemiseen heinäkuussa 2020.

Charles Vallow kertoi, että Lori oli uhannut tappaa hänet, mikäli hän asettuisi Lorin tielle. Lori oli sanonut myös, että ”enkeli auttaisi häntä ruumiin hävittämisessä”.