Olof Palmen murha: Viisi isoa kysymystä jäämässä ikuiseksi mysteeriksi

Pääministeri Olof Palmen murhaan saatiin osittainen vastaus. Stig Engströmin nimeäminen epäillyksi herätti kuitenkin myös lisää kysymyksiä, jotka jäävät avoimiksi.

34 vuotta surua, järkytystä, tutkintaa, teorioita, turhautumista – ja lopulta johtopäätös: Skandia-mies Stig Engström on ainoa epäilty Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhaajaksi.

Ei uusia todisteita tai todistajia, vain perusteelliseksi kuvatun päättelyn tulos, että silminnäkijöiden kertomukset tapahtumista Tukholman Sveavägenillä 28.2.1986 täsmäävät muilta osin, paitsi hänen kohdallaan, julisti syyttäjä Krister Petersson keskiviikkona.

Engström mitä ilmeisimmin oli paikalla, mutta ei sitten ollutkaan enää, koska se oli hän, joka lippahattu päässään ja pitkässä tummassa takissa viiletti karkuun Tunnelgatania pitkin.

Stig Engström esiintyi monissa lehdissä Palmen murhan ensimmäisenä silminnäkijänä. Syyttäjä uskoo hänen kantaneen asetta kuvassa näkyvässä pikkulaukussa.

Syytteitä ei voida nostaa, koska Engström kuoli vuonna 2000.

Siksi Palme-tutkinta lopetetaan.

Ruotsalaiset tyrmistyivät, ja vain jotkut ymmärsivät.

– Palme-murha on koetellut kärsivällisyyttämme 34 vuotta. Nyt se vaatii hyväksyntäämme. Emme saaneet kaikkia vastauksia, mutta saimme parhaat, mitä on tarjolla, kirjoitti Aftonbladetin toimittaja Robert Laul yhtenä päätöksen puolustajista.

Nämä kysymykset murhasta näyttävät nyt jäävän ikuisiksi mysteereiksi:

1. Missä on murha-ase?

Johtopäätösten mukaan kyseessä oli pitkäpiippuinen Smith & Wesson .357 Magnum -revolveri tai vastaava ase, josta ei lennä ulos hylsyjä todisteiksi. Luodit raastoivat Palmen lihaa ja luita niin väkivaltaisesti, että ne vaurioituivat.

Murha-aseen etsintä oli vuosikymmenet kaikkein keskeisintä Palme-tutkinnasta. Kuvaukseen sopivia revolvereita on naarattu järvistä, takavarikoitu rikollisilta ja kodeista, luovutettu kymmenittäin poliisille ballistisiin tutkimuksiin. Kaikki turhaan, sillä maailman parhaimmatkaan asiantuntijat ja menetelmät eivät ole pystyneet sanomaan, mistä aseesta luodit lähtivät.

– Rikosteknisen laboratorion tutkinta on todennut, että ei ole mahdollista yhdistää tiettyä asetta paikkaan, syyttäjä Petersson totesi.

Teknisten todisteiden puuttuessa jäljelle jäi vielä mahdollisuus, että joku pystyisi osoittamaan murha-aseen esimerkiksi yhdistämällä sen henkilöön, joka muutenkin liittyy murhapaikkaan, ja aseesta olisi vielä löytynyt henkilön dna:ta tai sormenjäljet. Engström tunsi asekeräilijän, jolta hän olisi voinut saada oikeantyyppisen aseen. Sotilastaustansa ja ampumaharrastuksensa vuoksi hän myös olisi osannut käyttää sitä.

Näin kuitenkin syyttäjä Petersson: ”Ei ole selkeitä tietoja, jotka asettaisivat aseen Stig Engströmin käteen”.

Tutkinnan johtaja Hans Holmer esittelee Smith Wesson 357 Magnum -revolvereita lehdistötilaisuudessa kuukausi Palmen murhan jälkeen. Sen tyyppisellä aseella pääministeri ammuttiin.

2. Mikä oli motiivi?

Stig Engströmin on kerrottu vastustaneen Palmen politiikkaa ja kritisoineen tätä. Syyttäjäkin totesi näin. Engström tunsi Palme-vihaajia.

Sosiaalidemokraatti Palme oli kuitenkin päättäjänä kiistelty henkilö ja kansainvälisestikin suhteellisen tunnettu. Siksi motiiveja murhaan on haettu niinkin kaukaa kuin Turkin kurdien PKK:n tai Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon antipatioista Palmea kohtaan.

Tästä juontuu motiivispekulaation suurin ongelma: Stig Engströmin kaltaisia yhtä vahvan motiivin omaavia henkilöitä, joiden voisi kuvitella kyenneen murhaan, oli Ruotsissa ja maailmalla tuhansittain, ehkä enemmänkin. Erityistä Palmeen kohdistuvaa suoraa uhkaa ei ollut etukäteen havaittu, minkä vuoksi hänellä ei ollut turvamiehiä.

Lue lisää: Näin tutkintaryhmä sulki pois muut teoriat Olof Palmen murhaajasta

Olof Palme ammuttiin Tukholman sydämessä Sveavägenille 28. helmikuuta 1986. Seuraavana iltana paikalla oli kukkameri ja tyrmistyneitä kansalaisia.

3. Suunniteltu vai sattuma?

Seurattiinko Palmen pariskuntaa pitempään ja iskettiinkö heitä vastaan ennalta suunnitellusti? Vai osuiko tekijä paikalle sattumalta tai oliko hän aiemmin nähnyt elokuviin matkalla olleen parin ja jäänyt väijymään?

Jos vaihtoehto on jälkimmäinen, tekijän on pitänyt kantaa kookasta asetta sopivasti mukanaan tai se on ollut hänellä niin lähellä, että hän ehti noutaa sen.

Kaikki nämä vaihtoehdot avaavat karmaisevia mielikuvia 1980-luvun Ruotsista, jossa liikkuu joko kavala ulkomainen salamurhaaja tai poliitikkoja vaaniva verenhimoinen asehullu.

Olof Palme itse oli aikalaisten ja tuttaviensa myöhempien kertomusten perusteella huolissaan. Näin kertoi esimerkiksi Norjan myöhempi pääministeri Gro Harlem Brundtland, joka matkusti Palmen seurassa Roomaan reilu kuukausi ennen murhaa.

– Lentokoneessa Palme sanoi, että hän on levoton. Hän oli huomannut, että tietyt ihmiset vaikuttivat seuraavan häntä kotimaassa, Brundtland kertoi Svenska Dagbladetille.

Murhapaikkaa rajaavaan aitaan oli kiinnitetty pääministerin kuva. Tämä kuva on otettu kaksi päivää murhan jälkeen.

4. Yksinäinen susi vai salaliitto?

Salaliittoteorioiden uskotaan jäävän elämään tai jopa vahvistuvan, koska Engströmiin epäiltynä liittyy lukuisia kysymyksiä.

Murhapaikan vieressä työskennellyt Engström saattoi sekä toimia ennalta suunnitellusti että käyttää tilaisuutta hyväkseen murhatakseen Palmen.

Jos Engström toimi suunnitellusti, miten hän saattoi tietää, milloin Palmet lähtevät elokuvateatterista ja mitä reittiä? Oliko hänellä avustaja? Onko edelleen jossain henkilö, joka on yhtä paljon vastuussa Palmen murhasta?

– Emme ole löytäneet todisteita salaliitosta. Mutta emme voi myöskään täysin poissulkea sen mahdollisuutta, syyttäjä Petersson sanoi.

Jos Engström toimi yksin, on hänellä täytynyt olla tarkka käsitys pääministeriparin aikataulusta, jotta hän osasi poistua työpaikaltaan vain paria minuuttia ennen murhaa väijyttääkseen heidät takaapäin. Jos hän osui heidän peräänsä sattumalta, on kyseessä ollut liki uskomaton sattuma, kun hänellä on vielä ollut ase mukanaan rannelaukussaan.

Näin pohti Helsingin Sanomien haastattelema tutkinnanjohtaja Hans Melander keskiviikkona oman teoriansa heikkouksia:

– Kulkiko hän tavallisesti ympäriinsä aseen kanssa vai tekikö hän niin vain tässä tapauksessa ja jos teki niin miksi?

Stig Engström kuoli vuonna 2000 alkoholisoituneena. Hänet on haudattu Täbyn hautausmaalle Tukholmassa.

5. Engströmin outo käytös

Jos Stig Engström oli murhaaja, hän oli hyvin epätyypillinen sellainen.

Miten hän hankkiutui vain parissakymmenessä minuutissa takaisin työpaikalleen? Oliko hän todella niin kylmäverinen, että palasi heti murhailtana ja lukuisia kertoja myöhemminkin murhapaikalle? Miksi hän muutti kertomuksiaan? Miksi hän suorastaan tarjoutui haastateltavaksi vielä vuosia murhan jälkeen? Miksi poliisi ei kiinnittänyt häneen enempää huomiota?

Vastaukset tietää vain Stig Engström, joka alkoholisoituneena riisti hengen itseltään jo kaksi vuosikymmentä sitten. Näillä tiedoilla häntä ei olisi tuomittu, ja siksi muutkin teoriat ja myös salaliittoteoriat Palmen murhasta jäävät elämään.