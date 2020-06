Brasiliassa maailman toiseksi eniten koronaan liittyviä kuolemia – kuolleita lähes 42 000

Noin 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on varmistettu yli 828 000 tartuntaa.

Brasiliassa on nyt maailman toiseksi eniten koronaan liittyviä kuolemia, selviää maan terveysministeriön tilastoista.

Maassa oli kirjattu paikallista aikaa perjantaihin mennessä yhteensä 41 828 koronakuolemaa. Edellisten 24 tunnin ajalta ilmoitettiin yhteensä 909 uutta kuolemaa.

Uusien kuolemantapausten myötä Brasilia meni kuolemien määrässä Britannian ohitse. Enemmän koronaan liittyviä kuolemantapauksia on vain Yhdysvalloissa.

Ministeriön mukaan 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on varmistettu yli 828 000 koronatartuntaa. Asiantuntijoiden mukaan tartuntatapausten todellinen määrä voisi olla 10 tai 15 kertaa korkeampi.

Brasilian ensimmäinen koronatapaus havaittiin kolme ja puoli kuukautta sitten. Epidemia ei ole kuukausienkaan jälkeen täysin hallinnassa, joskin muutamat isot kaupungit, kuten Sao Paulo ja Rio de Janeiro ovat alkaneet avata talouselämäänsä.

Sao Paulon osavaltio on pahiten koronan runtelema alue Brasiliassa. Osavaltion alueella on kirjattu lähes 168 000 tartuntaa ja yli 10 300 koronaan liittyvää kuolemaa, eli noin neljäsosa kaikista Brasilian kuolemantapauksista.

Rio de Janeirossa koronakuolemia on ollut 7 417 ja tartuntoja lähes 78 000.

Yhdysvalloissa jo reilusti yli 2 miljoonaa tartuntaa

Kuolinlukujen osalta Brasilian ohittamassa Britanniassa oli perjantaihin mennessä kirjattu 41 481 koronaan liittyvää kuolemaa.

Maailman tartuntatautitilannetta seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan Brasiliassa on kirjattu väkilukuun suhteutettuna miljoonaa asukasta kohden 197 koronaan liittyvää kuolemaa. Britanniassa vastaava suhdeluku oli perjantaina 611 ja Yhdysvalloissa 353.

Suomessa koronakuolemia on ollut miljoonaa asukasta kohden 59

Yhdysvalloissa on ollut paitsi eniten koronaan liittyviä kuolemia myös eniten tartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja Yhdysvalloissa on Johns Hopkinsin -yliopiston mukaan yli 2,04 miljoonaa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on samaisen seurannan mukaan yli 114 000.

Luvut vaihtelevat hiukan lähteittäin. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa olisi tartuntoja jo yli 2,11 miljoonaa ja koronakuolemia yli 116 000.