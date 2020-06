Uutuuskirja väittää: Melania Trump neuvotteli avioehtonsa uusiksi ennen kuin suostui muuttamaan Valkoiseen taloon

Melania Trumpin tiedottaja tyrmää uutuuskirjan väitteet.

Tammikuussa 2017 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump astui virkaansa ja muutti asumaan Valkoiseen taloon. Ensimmäinen nainen Melania Trump ja pariskunnan Barron-poika muuttivat Donald Trumpin kanssa saman katon alle kuitenkin vasta kesäkuussa. Syyksi muuton viivästymiselle kerrottiin tuolloin se, että Barronin lukuvuosi oli vielä kesken.

Uutuuskirja väittää, ettei siinä ollut kuitenkaan koko totuus. The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump -kirjan mukaan Melania Trump viivytteli muuttoa New Yorkista Washingtoniin, sillä hän neuvotteli avioehtonsa uusiksi.

Kirjan kirjoittanut Washington Postin toimittaja Mary Jordan kertoo Trumpin lähellä oleviin lähteisiin nojaten, että Melania viivytteli muuttoa, sillä hän halusi ”muuttaa rahoitussopimustaan Trumpin kanssa – mitä Melania nimitti ”huolehtimiseksi Barronista”.

Kirjassa kerrotaan, että alkuvuodesta 2017 tehty uusi avioehto takaisi sen, ettei Barronia voitaisi sulkea ulos Trumpien perheyrityksestä.

– Hän halusi todisteen siitä, että kun kyse on taloudellisista mahdollisuuksista ja perinnöstä, Barronia kohdellaan tasavertaisesta Trumpin kolmen vanhemman lapsen kanssa, Jordan kirjoittaa.

Jordan kirjoittaa, että Melanian alkuperäinen avioehto ei ollut erityisen antelias. Hänen mukaansa Melanialla oli lisäksi hyvät neuvotteluvaltit: hän on ollut Donaldin kanssa pidempään yhdessä kuin yksikään tämän aiemmista vaimoista, ja lisäksi Melanian rauhoittava vaikutus presidenttiin on niin merkittävä, että Trumpin ystävät ja ainakin yksi hänen aikuisista lapsistaan olivat kirjan mukaan pyytäneet Melaniaa muuttamaan Valkoiseen taloon mahdollisimman pian.

Jordan väittää myös, että Melania tarvitsi aikaa miettiä asioita sen jälkeen, kun väitteet siitä, että Trump on ahdistellut seksuaalisesti naisia, tulivat julki.

Washington Postin mukaan kirjaa varten on haastateltu yli sataa ihmistä.

Melania, Donald ja Barron Trump kuvattuina huhtikuussa 2018.

CNN kertoo, että Melanian edustaja tyrmäsi kirjan väitteet suorilta.

– Jälleen yksi kirja rouva Trumpista, joka sisältää väärää tietoa ja vääriä lähteitä. Tämä kirja kuuluu fiktiogenreen, Melania Trumpin tiedottaja Stephanie Grisham tylytti.

Grishamin mukaan muutto viivästyi siksi, että Trumpit halusivat pitää silloin 10-vuotiaan Barronin elämän mahdollisimman normaalina ja antaa hänen käydä kouluvuotensa loppuun New Yorkissa.