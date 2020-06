James Stewart joutui vetämään aseen esiin heti ensimmäisenä työpäivänään – hämmästyy kuullessaan faktan Suomen poliiseista

George Floydin kuolema on johtanut vaatimuksiin poliisityön uudistamisesta Yhdysvalloissa. Pahamaineisen Newarkin kaupungin poliisi kertoi Ilta-Sanomille millaisissa olosuhteissa hän työtään tekee.

James Stewart juniorin isä oli poliisi. Niin oli hänen isoisänsäkin. Ja niin oli hänen isoisoisänsäkin, joka aloitti New Jerseyn osavaltion suurimman kaupungin Newarkin kaduilla partioimisen 1890.

– Olen Newarkin poliisi neljännessä sukupolvessa, Stewart, 51, sanoo ylpeänä.

Moni voisi sanoa, että Newarkin poliiseilla ei ollut paljon aihetta ylpeyteen vielä vuosikymmen sitten, mutta palataan siihen myöhemmin.

Stewart ottaa Ilta-Sanomat vastaan poliisien ammattijärjestön Fraternal Order of Policen (FOP) paikallisosaston Newarkin päämajassa. Hän on toiminut FOP:n paikallisosaston puheenjohtajana viimeiset kahdeksan vuotta.

FOP on Yhdysvalloissa kiistanalainen järjestö, sillä se yleensä vastustaa poliisien valvonnan kiristämistä ja puolustaa tiukasti väärinkäytöksistä epäiltyjä jäseniään. Järjestö tuki julkisesti Donald Trumpia vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Luottamus poliisin rapisee

Tällä hetkellä niin FOP:n kuin poliisien maine Yhdysvalloissa on pohjamudissa. George Floydin kuolema Minneapolisin poliisin käsissä ja poliisien kovat otteet tapausta seuranneissa mielenosoituksissa ovat muuttaneet monen amerikkalaisen mielipiteen poliisin vastaiseksi.

Myös Newarkissa tuhannet ovat ottaneet osaa George Floydin kuoleman synnyttämiin mielenosoituksiin.

Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan enää 56 prosenttia amerikkalaisista suhtautuu poliisiin myönteisesti, kun vielä kaksi viikkoa aikaisemmin sama osuus oli 66 prosenttia.

Stewart tuomitsee Floydin kuolemaan johtaneet tapahtumat jyrkin sanoin. Hän tunnustaa, että mielenosoituksissa ei ole kyse vain Floydin tapauksesta vaan pitkäaikaisesta turhautumisesta poliisiin.

– Isoissa kaupungeissa on väkeä, joka tuntee olevansa jatkuvasti poliisin perusteettoman ahdistelun kohteena, Stewart myöntää.

– Olen viisikymppinen valkoinen poliisi. En pysty katsomaan maailmaa samoin silmin kuin 22-vuotias musta mies Chicagossa, New Yorkissa tai missä tahansa suuressa kaupungissa. En voi samaistua hänen kokemuksiinsa poliisin kanssa.

– Minun täytyy kuitenkin sisäistää, että hän näkee tilanteen eri tavalla kuin minä. Riippumatta siitä millä puolella on, tämä on iso osa ongelmiamme Amerikassa. Emme näe asioita toisten ihmisten silmin.

Newarkissa marssinut mielenosoittaja nimitteli poliiseja sioiksi.

Stewart muistuttaa, että ylivoimaisesti suurin osa poliisien kohtaamisista kansalaisten kanssa sujuu rauhallisesti.

– Tämä tapahtuma Minnesotassa oli hirvittävä. Hän joutuu oikeuteen vastaamaan teoistaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki poliisit olisivat samanlaisia, Stewart sanoo.

– Poliisitkaan eivät oleta, että kaikki mielenosoittajat mellakoivat ja ryöstävät kioskeja. Heidän täytyy nähdä, että eivät poliisitkaan ole kaikki samanlaisia kuin se Minnesotan mies.

Tulehtuneet välit

Newarkissa juuri näiden asioiden kanssa on tehty töitä viimeiset vuodet. Kaupungin noin 300 000 asukkaasta hieman yli puolet on mustaihoisia, ja ennen kaikkea heidän suhteensa poliisiin oli pitkään tulehtunut.

Vuonna 2006 pormestariksi noussut Cory Booker lähti taistelemaan kaupungin korkeaa rikollisuusastetta vastaan, mutta kovat otteet kärjistivät poliisin ja kansalaisten välit.

Newarkin entinen pormestari Cory Booker on nykyisin senaattori. Hän esitteli muiden demokraattien kanssa tällä viikolla lakialoitteen, joka rajoittaa poliisien voimankäyttöä ja lisää heidän valvontaansa.

Kaupungin poliisilaitos joutui oikeusministeriön tutkinnan kohteeksi 2011. Paljastui monia väärinkäytöksiä: Poliisi pysäytti ennen kaikkea mustaihoisia ihmisiä kadulla ilman syytä. Poliisin todettiin syyllistyneen perusteettomaan voimankäyttöön ja jopa varkauksiin.

Vuodesta 2014 Newarkin poliisilaitos on ollut oikeusministeriön valvonnan alaisena. Poliiseja on koulutettu uudelleen konfliktien ratkaisuun ja yhteisösuhteiden parantamiseen.

– Me itse asiassa toivotimme oikeusministeriön tervetulleeksi. Useimmat ammattijärjestöt vastustaisivat sitä, mutta me tunnustimme, että Newarkissa oli ongelmia, ja ne olivat kaupungintalolla ja poliisijohdossa, Stewart sanoo.

– Heitä kiinnostivat numerot: sakkojen ja pidätysten määrä. Siten he arvioivat, onnistuimmeko työssämme.

Stewartin mukaan poliisit kokivat painetta sakottaa ja pidättää ihmisiä mitättömistä rikkeistä.

– Tiedämme, että voimme löytää liikennerikkomuksia jatkuvasti. Ei kukaan pysähdy täysin stop-merkin edessä. Se johtaa kuitenkin negatiiviseen kanssakäymiseen poliisin kanssa.

Pidätyksiä poliisit tehtailivat pysäyttämällä kadulla ihmisiä ja tarkastamalla, onko heillä vanhoja pidätysmääräyksiä. Yhdysvalloissa sellaisen voi saada pienestäkin rikkeestä.

– Meillä oli poliiseja, jotka saattoivat pidättää kolme aikuista miestä yhden oluen juomisesta julkisella paikalla. Ei missään pikkukaupungissa sellaista tapahdu, Stewart sanoo.

Stewart myöntää, ettei ollut ihmekään, että asukkaat turhautuivat poliisin toimintaan. Samankaltaisia kokemuksia on monilla – erityisesti mustaihoisilla – isojen kaupunkien asukkailla ympäri Yhdysvaltojen.

– Joku sakkoja saanut kaveri saattaa nähdä seuraavana iltana autovarkauden. Hän saattaa tuntea epäillyn naapurustostaan. Mutta luuletko että hän tekee yhteistyötä? Ei. Hän vihaa nyt poliisia.

Kuolleiden käytävä

Yhdysvalloissa vaaditaan nyt monia muutoksia poliisin toimintaan. Newarkin esimerkki todistaa, että muutos on mahdollinen. Kansalaisaktivistit tunnustavat, että kaupungin poliisi on parantanut toimintaansa.

Poliisi valvoi Newarkin pormestarin Ras Barakan tiedotustilaisuutta.

Samaan aikaan myös rikollisuus on laskussa. Viime vuonna kaupungissa kirjattiin 59 murhaa, vähiten sitten vuoden 1961.

Saavutus on toki suhteellinen. Koko Suomessa henkirikoksia kirjataan vuosittain suunnilleen sama määrä. Poliisi toimii yhdysvaltalaisissa kaupungeissa täysin erilaisessa ympäristössä kuin Suomessa.

– Urani ensimmäisenä yönä minulla oli hälytys, jossa jahtasimme aseistettua miestä. Etsimme häntä talojen takapihoilta, ja kouluttajani sanoi, että voit ottaa aseesi esiin, Stewart muistelee.

– Ajattelin, että en kai voi heti ensimmäisenä yönä vetää asetta esiin. Mutta ne olivat vallitsevat olosuhteet, haimme aseistettua miestä.

Stewartin mukaan yksikään poliisi ei halua joutua tilanteisiin, joissa täytyy käyttää voimaa.

– Olosuhteet kuitenkin määrittävät ihmiset, joiden kanssa toimimme. Joka vuosi 130 poliisia kuolee työtehtävissä, Stewart muistuttaa.

FOP:n toimistorakennuksen käytävää reunustavat taulut newarkilaisista poliiseista, jotka ovat saaneet työssä surmansa. Seinällä on myös kaksi Stewartin kurssikaveria.

– Amerikka on luultavasti ainutlaatuinen paikka. Täällä on paljon aseita ja erityiset sosiaaliset tekijät. Valitettavasti poliisi joutuu käyttämään usein voimakeinoja ja vetämään aseen esiin.

Suomeen verrattuna erilaista on myös poliisien koulutus. Stewart kävi kuuden kuukauden kurssin poliisiakatemiassa, ja sama on hänen mukaansa koulutus New Jerseyssä edelleen.

Pääsyvaatimuksena poliisiakatemiaan on lukiotodistus. Poliisin aloituspalkka Newarkissa on 31 000 euroa vuodessa, mikä ei toimi varsinaisesti vetovoimatekijänä korkeiden elinkustannusten New Jerseyssä.

Kun kerron, että Suomessa poliisikoulu kestää kolme vuotta, Stewart ei ole uskoa korviaan.

– Hämmästyttävää. En ole koskaan kuullut vastaavasta.

Black Lives Matter

Kysyn lopuksi Stewartilta, millaisia uudistuksia Yhdysvaltojen poliisilaitokset kaipaavat. Ei ole yllätys, että hän välttää sanomasta mitään konkreettista. Newarkissa FOP taistelee oikeudessa estääkseen kaupunkia perustamasta kansalaisista koostuvaa lautakuntaa, joka voisi haastaa poliisit oikeuteen väärinkäytöksistä.

Sen sijaan Stewart palaa haastattelun alussa esiin nostamiinsa teemoihin ja korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää toisten ihmisten näkökulmaa. Hänen mukaansa Black Lives Matter eli mustien oikeuksia puolustava liike on nostanut esiin todellisia ongelmia, joiden ratkaisemisen tulisi olla etusijalla.

– Kaikkien amerikkalaisten tulisi tunnustaa, että tässä maassa on ihmisiä, jotka eivät tunne nauttivansa samaa arvostusta kuin kaikki muut.