Kraatterijärvi koki hämmästyttävän muutoksen Intiassa – asiantuntijoilla ei täyttä varmuutta syystä

Monet suolajärvet hohkaavat vaaleanpunaisuutta maailmalla.

Intiassa Lonarin kraatterijärvi on äkkiarvaamatta muuttunut viime päivinä vaaleanpunaiseksi, eivätkä asiantuntijat tiedä miksi. Syyksi epäillään suolaisuuden muutosta, leviä tai niiden yhdistelmää. Tunnettu Australian Hillier-järvi on vaaleanpunainen juuri suolan ja levien yhdistelmän vuoksi.

Paikallinen geologi Gajanan Kharat otti asiaan kantaa Twitterissä.

– Se näyttää tänä vuonna erityisen punaiselta, koska veden suolapitoisuus on lisääntynyt. Veden määrä järvessä on vähentynyt ja järvestä on tullut matalampi, joten suolaisuus on noussut ja aiheuttanut sisäisiä muutoksia, Kharat kirjoitti.

Suolapitoisuuden vuoksi järvessä on happea vain ylimmän metrin osalta. Kharatin mukaan tutkijat selvittävät, onko järven leväkannassa tapahtunut sen johdosta muutoksia.

Aurangabadissa sijaitsevan Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada -yliopiston maantieteen laitoksen johtaja Madan Suryavanshi totesi News18 Indialle, että kyseessä ei missään nimessä ole ihmisen teko.

– Tavallisesti siellä on sienikuntaa, joka antaa vedelle vihertävän värin melkein aina. Tämä vaikuttaa olevan biologinen muutos Lonarin kraatterissa, hän sanoi.

Kraatterijärvi on syntynyt 50 000 vuotta sitten tapahtuneessa törmäyksessä. Järvi on halkaisijaltaan 1,2 kilometriä ja turistien ja tutkijoiden suosiossa. Järvi sijaitsee Mumbaista 500 kilometriä itään Maharashtran osavaltiossa.

Vaaleanpunaisia järviä on ympäri maailmaa. Joskus syynä on beetakaroteeni, jota levät levittävät veteen suojautuakseen auringon ultraviolettisäteilyltä. Sama luonnon suojakeino on myös flamingojen vaaleanpunaisuuden takana: linnut syövät beetakaroteenia täynnä olevaa levää.