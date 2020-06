Aktivistiryhmän järjestämällä protestitempauksella kunnioitettiin koronaan kuolleita brasilialaisia ja kritisoitiin hallituksen toimia.

Brasiliassa on todettu reilut 800 000 vahvistettua koronavirustartuntaa ja yli 40 000 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Asiantuntijat kuitenkin uskovat määrien olevan todennäköisesti huomattavasti korkeammat, sillä maan testauskapasiteetti on alimitoitettu.

Presidentti Jair Bolsonaron hallituksen toimet epidemiaan liittyen ovat herättäneet kritiikkiä Brasilian lisäksi myös maan rajojen ulkopuolella. Bolsonaro kutsui koronavirusta aiemmin muun muassa ”pikkuflunssaksi”, ja vastuu taudin leviämisen torjunnasta on jäänyt pääosin paikallistasolle.

Rio de Paz -järjestön aktivistit kaivoivat Copacabanan rantahiekkaan 100 hautaa koronavirukseen kuolleiden brasilialaisten muistoksi.

Hallituksen toimia kritisoivat aktivistit järjestivät torstaina Rio de Janeirossa protestina tempauksen, jolla he halusivat kunnioittaa koronaan kuolleiden brasilialaisten muistoa. Tempauksen myötä yksi kaupungin tunnetuimmista kiintopisteistä, legendaarinen Copacabanan hiekkaranta, on muuttunut symboliseksi hautausmaaksi.

Brasiliassa yli 40 000 ihmisen on vahvistettu kuolleen koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Todellinen määrä on todennäköisesti suurempi.

Rio de Paz -nimiseen ryhmään kuuluvat aktivistit ahkeroivat kaivamalla rantahiekkaan 100 hautaa, joiden päätyihin he pystyttivät mustat ristit. Normaalisti paikallisia ja turisteja kuhisevasta, aurinkoisesta rannasta tuli yhdessä yössä synkkä metafora, kirjoittaa Reuters.

Protestilla osoitettiin myös mieltä hallituksen puutteellisina pidettyjä koronatoimia vastaan.

Brasiliassa on rekisteröity vahvistettuja koronatartuntoja toiseksi eniten Yhdysvaltojen jälkeen. Bolsonaron politiikalla on kuitenkin edelleen kannattajansa, ja myös Copacabanalle perjantain vastaisena yönä ilmestynyt hautausmaa on herättänyt riolaisissa ristiriitaisia tunteita.

– Tämä on kauheaa ja traagista. Tämän nähdessään pelästyy. Mutta se on todellisuutta – viranomaiset eivät tee työtään, entä me? Emme tiedä, mitä tehdä, sanoi rannalle kävelylle lähtenyt Marcia Lucia Dias liikuttuneena.

Legendaarinen Copacabanan ranta lienee yksi maailman tunnetuimmista hiekkarannoista.

Rannalla liikkunut mies kuitenkin järjesti yhden miehen vastaprotestin kaatamalla aktivistien pystyttämiä ristejä. Reutersin mukaan myös tämä protesti sai aikaan vastareaktion, kun 25-vuotiaan poikansa koronalle menettänyt toinen mies kävi nostamassa ristit takaisin pystyyn.

Tilanne on nähtävissä jutun yläosassa olevalla videolla.

”Brasilia vastustaa sitä, mitä muu maailma tekee”, luki aktivistien rannalle pystyttämässä banderollissa.

Aktivistiryhmän koordinaattori Antonio Carlos Costa kertoi uutistoimistolle, että brasilialaiset ansaitsevat tällaisina aikoina hallitukseltaan viestejä, jotka kertovat toivosta, toiminnasta ja solidaarisuudesta.

– Tasavallan presidentin täytyy ymmärtää, että ihmiset käyvät nyt läpi yhtä historiansa vaikeimmista hetkistä. Tuhansia kuolleita, surevia perheitä, työttömyyttä ja faveloiden asukkaiden taloissa kummitteleva nälän haamu, Costa luetteli.

Copacabanan haudat ilmasta käsin kuvattuna.

Bolsonaro on vähätellyt edelleen koronapandemiaa ja painostanut paikallishallituksia purkamaan koronan ehkäisemiseksi asetetut rajoitteet. Paikallishallintojen ja hallituksen keskenään ristiriitaiset viestit ovat synnyttäneet brasilialaisten keskuudessa epäselvyyttä esimerkiksi sosiaaliseen etäisyyteen ja maskien käyttöön liittyen.

Rannalle ilmaantunut symbolinen hautausmaa on herättänyt kaupunkilaisissa ristiriitaisia tuntemuksia.

Viikko sitten Bolsonaron hallitus kohautti päättämällä lopettaa kuolinlukujen julkistamisen. Brasiliaa syytettiin yrityksistä peitellä kriisin laajuutta. Keskiviikkona hallituksen kerrottiin pyörtäneen päätöksensä.