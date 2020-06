Ruotsissa koronaan on sairastunut enemmän ihmisiä kuin muuten Pohjoismaiden ja Baltian alueella yhteensä.

Epidemiatilanne on kasvanut kevään mittaan eri pohjoisen Euroopan maissa eri tahtia. Torstaina hallitus ilmoitti, että matkustusrajoitteita puretaan ja niin sanotulla Baltia plus -alueella saa taas matkustaa ilman karanteenivaateita kotiin palatessa. Alueeseen kuuluvat kaikki Pohjoismaat Ruotsia lukuun ottamatta sekä Viro, Latvia ja Liettua.

Tällainen on koronatilanne nyt eri Pohjois-Euroopan maissa:

Ruotsi: Selvästi vaikein tilanne on Ruotsissa, jossa sairastuneita on lähes 50 000 maan terveysviranomaisten mukaan ja heistä kuolleita 4 814. Viime viikkoina parempaan suuntaan on menty myös Ruotsissa.

Silti tartunnan saaneita on reilusti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa yhteensä. Lisäksi kuolleisuus sairastuneiden kesken on selvästi korkeammalla tasolla kuin muualla Pohjois-Euroopassa. Kaiken kaikkiaan miljoonaa asukasta kohden Suomessa koronaan on kuollut 59 ja Ruotsissa 477. Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa luku on 600 tienoilla ja Belgiassa yli 800. Keski-, Itä- ja Pohjois-Euroopassa on kuitenkin päästy pääosin alle sataan kuolemaan miljoonaa asukasta kohden.

Norja: Norjaan koronaepidemia levisi alkuun laskettelukohteista. Suomen kokoluokan maassa sairastuneiden määrä on hieman suurempi kuin täällä – Suomessa noin 7 100, Norjassa 8 600 – mutta kuolleiden määrä on pienempi kuin Suomessa. Tällä hetkellä sairaana on vain 230 ihmistä. Maa on noudattanut pitkälti samoja rajoituksia kuin Suomi.

Norja avasi perjantai-iltapäivänä rajansa Pohjoismaihin. Poikkeuksena on Ruotsi, jossa saa piipahtaa päiväseltään, mutta muuten karanteenia vaaditaan. Gotlannin saari on toinen poikkeus: sieltä Norjaan palatessa ei tarvitse jäädä karanteeniin.

Islannin luonnon ihmeet ovat olleet tämän kevään poikkeuksellisesti vain islantilaisten ihasteltavina.

Islanti: Pieni Islanti on selvinnyt koronasta vähillä kuolemilla. Väkiluvultaan vain neljänneksen Espoota suuremmassa saarivaltiossa tautiin on sairastunut yhteensä 1 800, joista vain kymmenen on kuollut. Miljoonaa kohden kuolleita on 29. Tällä hetkellä covid-19-tautia sairastaa kolme islantilaista. Viimeiseen kuukauteen kuolonuhreja ei ole tullut, ja uusien sairastuneiden määrä on ollut erittäin pieni.

Islanti valitsi aggressiivisen testaamisen tien, joka oli maan pienen asukasluvun johdosta mahdollinen. Samalla linjalla ovat olleet monet pienet saaret, muun muassa Tanskaan kuuluvat Färsaaret, jossa koronaepidemia saatiin keitettyä kasaan jo huhtikuun lopussa. Monaco on ainut Euroopan valtio, jonka väestö on testattu Islantia tiheämmällä kammalla. Lähi-idän Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Bahrain ovat eniten testanneet miljoonaväestön valtiot.

Tanska: Tanskassa koronaan varauduttiin sulkemalla rajat aikaisin. Sairastuneiden määrä on kasvanut 12 000:een, ja tautia potee tällä hetkellä hieman alle 500 ihmistä. Jotakuinkin samankokoisessa Suomessa sairaana on nyt 325 ihmistä. Kuolleisuus on maassa 102 ihmistä miljoonaa kohden, mikä on lähes kaksin verroin enemmän kuin Suomessa, Norjassa tai Virossa, mutta silti vain viidenneksen Ruotsin tilanteesta.

Suomalaiset pääsevät Tanskaan tällä hetkellä vain perusteellisesta syystä, joita ovat muun muassa perhesuhteet, työmatkat ja läpikulku. Saksan, Norjan ja Islannin turistit pääsevät lomailemaan, mutta koskevat erikoisehdoin: maahan on tultava vähintään viikoksi, eivätkä turistit saa majoittua Kööpenhaminassa. Rajalla tarkistetaan majoitusvaraukset. Niiskuttelu tai muu sairaalta vaikuttaminen saattaa johtaa siihen, että matka ei jatku rajaa pidemmäs.

Suomi: Epidemiassa ollaan voiton puolella. Sairastuneita on ollut hieman yli 7 000 ja kuolintapauksia 325. Tällä hetkellä tautia sairastaa 539 ihmistä, joista neljä tehohoidossa. Koronarajoitteita on alettu purkaa jo toden teolla ja hallitus purkanee valmiustilalain kohta.

Suomalaiset pääsevät tänä kesänä polskimaan Pärnun rannoille.

Viro: 1,3 miljoonan asukkaan Viron koronaluvut ovat hyvin samankaltaisia kuin Suomessa väestöön suhteutettuina. Kokonaistapauksia on ollut hieman alle 2 000 ja 69 ihmistä on menehtynyt tautiin. Tällä hetkellä sairaana on alle 200 ihmistä, ja perjantaina on todettu viisi uutta sairastumista.

Matkustusmäärät Viroon ovat olleet kesäkuun ajan koholla, sillä maa poisti karanteenivaateen suomalaisilta jo lähes kaksi viikkoa sitten.

Latvia: Latviassa koronatilanne on hyvä, eikä tällä hetkellä sairaana ole kuin 250 ihmistä. Maa on purkanut kansallisen hätätilansa. Epidemian aikana kuolleita on ollut ollut todella vähän asukaslukuun suhteessa: vain 27 ihmistä eli miljoonaa kohden 14.

Latvia, Liettua ja Viro purkivat karanteenirajoitteet ja perustivat niin sanotun Baltian kuplan kansalaisilleen jo toukokuun puolivälissä.

Vilnaa kutsutaan usein pikku-Italiaksi. Kesäkuun alussa kaupungissa järjestettiin tapahtuma, jossa luotiin Vilnaan tuotiin todellinen Italian-lomatunnelma Vespoineen, karnevaalimaskeineen ja terasseineen.

Liettua: Osasyy Liettuan koronamenestykseen on intensiivinen testaus. Väestöä on testattu lähes neljä kertaa aktiivisemmin kuin Suomessa. Tällä hetkellä sairastuneita on 280 ja uusia tapauksia neljä.

Kuolleisuus on muiden Baltian maiden tavoin matalalla tasolla: 27 kuollutta miljoonaa kohden ja yhteensä 74 kuolemantapausta.