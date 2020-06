Pietarilaiset uutissivustot ihmettelevät ristiriitoja virallisten tartuntatilastojen, sairaaloiden todellisuuden ja liikkumisrajoitusten purkamisen välillä.

Venäjällä on ryhdytty purkamaan kiireellä koronaviruksen vuoksi asetettuja liikkumisrajoituksia, vaikka samaan aikaan sairastumisluvut ovat yhä korkeita ja monissa sairaaloissa tilanne on äärimmäisen hankala.

Esimerkiksi Fontanka-uutissivuston mukaan Pietarin koronasairaalat ovat olleet näihin päiviin asti ääriään myöten täynnä.

Useisiin koronapotilaita hoitaviin sairaaloihin on jouduttu ottamaan 100 tai jopa yli 300 ylimääräistä potilasta, minkä vuoksi potilaita on sijoitettu käytäville levitettyihin tilapäissänkyihin.

Fontankan mukaan Pietarin ilmoittamat sairastumisluvut alkoivat laskea ”mystisesti” pian sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti Venäjän järjestävän toisen maailmansodan voitonparaatin 24. kesäkuuta ja heti sen perään äänestyksen perustuslain hyväksymisestä 1. heinäkuuta.

– Uusien sairastumistapausten määrä on vähentynyt mystisesti jo viikon ajan. Mutta toinen tärkeä vertailuluku – vapaiden sairaalapaikkojen määrä – on vielä ristiriidassa Pietarin ”uloskirjaamisen” suhteen, Fontanka kirjoitti vastikään.

Pietarin sairaaloiden korkeasta täyttöasteesta kirjoittaa myös Doctor Piter -sivusto.

Pietarilaisella hautausmaalla on erillinen alue niille ihmisille, joiden kuolinsyyksi on kirjattu koronavirus. Hautauksen yhteydessäkin käytetään suojavarusteita.

Virallisten tilastojen mukaan Pietarissa on sairastunut koronavirukseen tähän mennessä 20 043 ihmistä, mutta Fontankan mukaan todellinen luku lienee noin 30 000, mikäli siihen lasketaan mukaan kaikki sairaalan ulkopuoliset keuhkokuumetapaukset.

Fontankan mukaan esimerkiksi 10. kesäkuuta Pietarin sairaaloihin otettiin sisään 643 ihmistä, joilla oli joko selkeät koronaviruksen oireet tai tavallisen keuhkokuumeen oireet. Samana päivänä uusia koronavirustartuntoja kirjattiin kuitenkin virallisesti vain 313.

Epäluuloja herättävät myös kuolleisuusluvut. Pietarissa koronavirukseen on menehtynyt virallisesti tähän mennessä 561 henkilöä, mutta samaan aikaan Pietarin yleisessä kuolleisuusluvussa on erikoisia poikkeamia aiempiin vuosiin verrattuna.

Esimerkiksi nyt toukokuussa Pietarissa kirjattiin yhteensä 6 427 kuolintapausta, kun vuoden 2019 toukokuussa kaupungissa tilastoitiin vain 4 875 kuolemaa. Lisäystä oli siis viime vuoteen verrattuna 1 552 kuolemantapauksen verran, kertoo Fontanka.

Kuolintapausten lisäys ei todennäköisesti selity kokonaan koronaviruksella, mutta se antaa kuitenkin vakavan aiheen epäillä virallisia koronakuolemalukuja.

Lenekspon messualueen paviljongista on tehty Pietarissa väliaikainen sairaala koronapotilaille.

Pietarissa on yhä myös vapaita koronahoitopaikkoja, mutta sairaaloiden täyttöä ei ole saatu optimoitua. Joihinkin sairaaloihin tuodaan jatkuvasti uusia potilaita ja ambulanssit joutuvat jonottamaan pitkiä aikoja niiden ulkopuolella.

Suurin osa vapaista sairaalapaikoista – noin 900 – olisi Fontankan mukaan tarjolla Lenekspon näyttelytiloihin tehdyssä tilapäissairaalassa, jonne pietarilaiset eivät mielellään mene.

Lenekspon sairaalasta kulkee hurjia huhuja, joiden mukaan olosuhteet ovat kurjat: koronapotilaita sijoitetaan lähekkäin tavallisten keuhkokuumepotilaiden kanssa, henkilökuntaa on niukasti, suojavarusteita on vähän ja lääkkeistä on pulaa.

Vastikään osa Lenekspon tilapäissairaalan katosta romahti alas, mutta kukaan ei loukkaantunut, sillä romahdus ei tapahtunut potilasosaston yllä. Romahduksen seuraukset näkyvät alla olevalla videolla.

Uutistoimisto Regnumin mukaan Pietarin kaupunginvaltuustossa on jo vaadittu rikostutkimuksen käynnistämistä veteraanisairaalan johtajaa Maksim Kabanovia vastaan, sillä hän vastaa myös Lenekspon sairaalasta.

Kabanovia kohtaan on esitetty syytöksiä, joiden mukaan hän olisi aiheuttanut välinpitämättömyydellään esimerkiksi useiden alaistensa sairastumisen koronavirukseen. Toisten väitteiden mukaan hän on tilannut sairaalalle suojavarusteita ilman kilpailutusta ja liki kaksinkertaiseen ylihintaan.

Venäjän terveydenhuollon työntekijöiden ylläpitämän muistosivun mukaan maassa on kuollut jo yli 400 lääkäriä ja sairaanhoitajaa koronaviruksen vuoksi. Kaikille ei ole riittänyt asianmukaisia suojavarusteita.

Uutistoimisto Tass kertoi vastikään, että Pietarin Jelizavetinskajan sairaalassa yli 60 henkilökuntaan kuuluvaa on sairastunut koronavirukseen. Kahdenkymmenen heistä kerrotaan jo parantuneen.

Tassin mukaan Pietarissa on todettu koronavirus kaikkineen yli kolmellatuhannella terveydenhuollon työntekijällä, joista kahdeksan on kuollut.

Venäjän terveydenhuollon työntekijöiden ylläpitämällä muistosivulla on tällä hetkellä mainittu kuitenkin nimeltä 32 pietarilaista lääkäriä ja sairaanhoitajaa, joiden kerrotaan menehtyneen koronaviruksen vuoksi.

Ristiriita Pietarissa ilmoitettujen kuolleiden terveydenhuollon työntekijöiden määrän suhteen selittyy ainakin osittain sillä, että virallisiin tilastoihin hyväksytään vain ne lääkärit ja hoitajat, joiden todetaan varmuudella sairastuneen tai menehtyneen työtehtäviensä vuoksi. Muistosivulle on koottu puolestaan kaikki menehtyneet, joiden ammattina on ollut esimerkiksi lääkäri tai sairaanhoitaja.

Työtehtävissä sairastuneille koronahoitajille ja -lääkäreille maksetaan korvauksia kaupungin budjetista 300 000 – 500 000 ruplaa eli noin 3 850 – 6 400 euroa. Kuolemantapauksessa perhe saa korvausta miljoona ruplaa eli noin 19 200 euroa.

Venäjällä onkin epäilty, että läheskään kaikkia työtehtävissään sairastuneita lääkäreitä tai hoitajia ei kelpuuteta virallisille listoille, jotta heille ei myöskään tarvitsisi maksaa korvauksia. Muistosivun mukaan koko Venäjällä kuollut jo yli 400 terveydenhuollon työntekijää koronaviruksen vuoksi.

Pietarin terveydenhuollosta kuuluu myös valituksia, joiden mukaan henkilökuntaa on liian vähän ja ihmiset työskentelevät jaksamisensa äärirajoilla.

– Monet henkilökunnasta ovat nyt sairaina. He eivät vain kestä työpainetta. Joten ne, jotka ovat jäljellä, työskentelevät vuorokaudesta toiseen, pietarilainen terveydenhuollon työntekijä tilitti reilu viikko sitten nimettömänä Komsomolskaja Pravdalle.

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov on julkistanut kuitenkin jo suunnitelman, jonka mukaan kaupungin koronarajoituksia ryhdytään purkamaan asteittain maanantaista 15. kesäkuuta alkaen.

Viranomaisten kanta on, että koronaviruksen huippu on saavutettu ja uusien tapauksien määrä on kääntynyt laskuun. Viranomaisten selityksen mukaan sairaaloiden täyttöasteessa parannus tapahtuu kuitenkin vasta hieman myöhemmin, sillä vaikeiden koronatapausten hoito vie viikkoja ja uloskirjaukseen vaadittavien kahden puhtaan näytteen saanti vie niin ikään aikaa.

Pietarissa liikkumisrajoituksia puretaan hitaammin kuin Moskovassa, jossa rajoituksia lievennettiin jo tämän viikon alussa rajusti.

Ensimmäisten joukossa Pietarissa avataan erilaiset kodinhoitoon liittyvät palvelut ja kampaamot. Toisessa vaiheessa annetaan lupa ravintoloiden ulkoterassien toiminnalle, kertoo Komsomolskaja Pravda. Vasta kolmannessa vaiheessa sallitaan puolestaan esimerkiksi kauneussalonkien, kuntosalien ja uimahallien toiminta.