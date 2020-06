Ilta-Sanomat vieraili Newarkissa, jonka poliisi pakotettiin parantamaan toimintaansa kuusi vuotta sitten.

Newarkin kaupungin hallintorakennuksen edustalle on kertynyt parisensataa mielenosoittajaa. Vielä viime viikonloppuna New Jerseyn osavaltion suurimmassa kaupungissa marssi yli 10 000 ihmistä, mutta nyt on arki-iltapäivä ja taivaalta paistaa paahtavan kuuma aurinko.

George Floydin kuolemasta käynnistyneet protestit jatkuvat Yhdysvalloissa jo kolmatta viikkoa. Aluksi mielenosoittajat lähinnä purkivat vihaansa poliisia ja rasismia kohtaan, mutta vähitellen kakofoniasta on alkanut erottua poliittinen sanoma. Sen ytimessä on vaatimus poliisin rahoituksen leikkaamisesta.

Mielenosoittajat vaativat Newarkissa ja ympäri Yhdysvaltojen oikeutta poliisiväkivallan uhreille ja poliisin määrärahojen vähentämistä.

Joillekin sekään ei riitä. Myös Newarkissa näkyy kylttejä, joissa vaaditaan poliisin lakkauttamista. Tapahtumien polttopisteessä olevan Minneapolisin kaupunginhallituksen enemmistö lupasi tehdä juuri niin. Vielä ei ole selvää, mitä tilalle perustettaisiin.

Newark on yksi niistä amerikkalaisista kaupungeista, joissa poliisin ja kansalaisten suhde on ollut vaikea. Kaupungin vajaasta 300 000 asukkaasta yli puolet on afroamerikkalaisia. Vuonna 1967 poliisi pahoinpiteli mustan taksikuskin, ja seuranneissa mellakoissa kuoli 26 ihmistä.

Vuonna 2014 oikeusministeriö otti Newarkin poliisilaitoksen valvontaansa. Oikeusministeriön tutkimus oli paljastanut kaupungin poliisista vakavia väärinkäytöksiä.

Poliisi pysäytti ihmisiä kadulla ilman syytä, ja 85 prosenttia pysäytetyistä ihmisistä oli mustaihoisia. Poliisin todettiin syyllistyneen perusteettomaan voimankäyttöön ja varkauksiin.

Newarkin mielenosoituksia johtaa pitkän linjan kansalaisaktivisti Lawrence Hamm. Hänen mukaansa kaupungin poliisi on parantanut huomattavasti viime vuosina.

– Muutokset alkoivat jo, kun he tiesivät oikeusministeriön aloittaneen täällä tutkintansa. Poliisiväkivaltaa esiintyy edelleen. Ihmisillä on edelleen ongelmia poliisin kanssa. Mutta tilanne ei ole sama kuin pormestari Cory Bookerin ja poliisijohtaja Garry McCarthyn aikana. Silloin tapauksia tuli jatkuvasti, Hamm sanoo.

Vuosina 2006–2013 pormestarina ollut Booker lupasi laittaa Newarkin korkean rikollisuuden kuriin. Hän onnistuikin kääntämään tilastot laskuun mutta sai myös syytteitä liian kovista otteista.

– Newarkin poliisi ampui aseettomia siviileitä. He tiesivät, että he eivät joudu siitä vastuuseen. 99 prosenttia poliisiväkivaltatapauksista ei johda tuomioihin. 80 prosenttia niistä ei johda edes syytteisiin. Poliiseilla on työsopimuksissaan pykäliä, jotka estävät kuntia ulottamasta heihin kurinpitotoimia, Hamm latelee.

Demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitellut Booker on nykyisin senaattori. Hamm haastaa hänet heinäkuussa puolueen esivaalissa.

Shari Raphael haluaisi ohjata osan poliisin rahoituksesta sosiaalityöhön.

Mielenosoituksessa megafoniin tarttuu myös Newarkin nykyinen pormestari, demokraatti Ras Baraka. Hänen isänsä, runoilija Amiri Baraka vangittiin vuoden 1967 mellakoissa.

– Meillä on yhä ongelmia poliisin väkivallan ja väärinkäytösten takia, Baraka sanoo yleisölle.

Baraka kertoo kaupungin uunituoreesta asetuksesta, joka tekee niin rasismista kuin sen hiljaisesta hyväksymisestä irtisanomisperusteen. Hän sanoo, että vuoden 1967 mellakoiden polttopisteessä ollut poliisilaitos muutetaan kansalaisaktivismin museoksi.

Baraka ilmoittaa myös päättäneensä leikata Newarkin poliisilaitoksen budjettia 5–7 prosentilla ja ohjata rahat väkivallan vastaisiin yhteisöhankkeisiin.

Viime vuonna Newarkin poliisin budjetti nousi noin 200 miljoonaan euroon. Vertailun vuoksi koko Suomen poliisin toimintamenot ovat noin 800 miljoonaa euroa vuodessa.

Ilta-Sanomat kysyy Barakalta, mitä mieltä hän on joidenkin mielenosoittajien vaatimuksesta lakkauttaa poliisilaitos. Ajatus ei häntä innosta.

– Toivoisin, että poliisi olisi ollut paikalla kun siskoni tapettiin. Meillä oli täällä yhden päivän aikana seitsemän ampumistapausta. Olen täältä, elän täällä. Toivoisin, että he järjestäisivät mielenosoituksen Millburnissa tai jossain eivätkä tulisi kertomaan, mitä tarvitsemme omassa kaupungissamme, Baraka sanoo.

Millburn on vauras esikaupunki, jonka asukkaista alle kaksi prosenttia on mustia. Kaupungissa ei ole tapahtunut henkirikosta yli 15 vuoteen.

– Vain etuoikeutetussa asemassa olevat ulkopuoliset liberaalit voivat vaatia poliisin lakkauttamista. Tässä yhteisössä edes mummot eivät suostuisi siihen. Miksi? Koska naapurustossa tapahtuu rikoksia ja väkivaltaa, emmekä ole onnistuneet lopettamaan niitä.