Kiina poisti muurahaiskävyn perinnelääkkeiden listalta

Kiina kielsi keväällä villieläinten myymisen ruuaksi, mutta kauppaa tehdään edelleen tutkimuksen ja perinteisen lääketieteen tarpeisiin.

Ympäristöaktivistit toivovat maailman salakuljetetuimman nisäkkään kysynnän laskevan Kiinan poistettua muurahaiskävyn viralliselta perinnerohtojen listalta.

Harvinaisiin ja uhanalaisiin eläimiin keskittyvän namibialaisen järjestön RESTin perustaja Maria Diekmann kommentoi Kiinan tiistaista päätöstä uutistoimisto AFP:lle. Diekmannin mukaan päätös ei välttämättä lopeta laitonta kauppaa, mutta se tarjoaa oikeudellisen pohjan, joka voi hidastaa kaupankäyntiä ja taivutella kuluttajia luopumaan ostopäätöksestä.

Kiinan valtionmedia kertoi tiistaina, että muurahaiskäpy on jätetty tänä vuonna virallisen perinteisten lääkkeiden listan ulkopuolelle. Muutamaa päivää aiemmin Kiinan hallinto nosti kyseisen nisäkkään oikeudellisen turva-aseman samalle tasolle jättipandoille suotujen turvauksien kanssa.

Muurahaiskäpyjen kansainvälinen kauppa on laitonta, mutta eläinten ruumiinosia on usein myyty laittomasti korkeaan hintaan. Muurahaiskävyn osia käytetään muun muassa perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. Tutkijoiden mukaan nisäkkään osilla ei kuitenkaan ole mitään hoidonnallista arvoa.

Koronavirus sinetöi muurahaiskävyn poiston listalta

Afrikassa ja Aasiassa elävät muurahaiskävyt ovat YK:n mukaan maailman salakuljetetuin nisäkäs. YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto (UNODC) kertoi huhtikuussa, että muurahaiskäpyjen salakuljetusoperaatioihin liittyvät takavarikot ovat lisääntyneet moninkertaisesti sitten vuoden 2014.

Kiinan valtion omistama Health Times -lehti kertoi tiistaina, että lääkelistalta vedetään pois ehtyneitä luonnonvaroja. Tarkkaa syytä muurahaiskävyn poistamiselle ei kuitenkaan kerrottu.

Osa tutkijoista uskoo, että maailmaa tänä keväänä runnellut koronavirus olisi ollut lähtöisin juuri muurahaiskävystä. Kyseinen nisäkäs saattaa olla linkki, joka on helpottanut koronaviruksen leviämistä Kiinassa.

Diekmannin mukaan aktivistit ovat yrittäneet saada Kiinan poistamaan muurahaiskävyn lääkelistalta jo vuosien ajan. Hän uskoo koronaviruksen vaikutuksen olleen 99 prosenttia tuoreesta päätöksestä.

Poisto voi johtaa kysynnän laskuun

Eläinoikeusjärjestö Trafficin edustajan Richard Thomasin mukaan on vielä epäselvää, tarkoittaako muurahaiskävyn poistaminen virallisen farmakopean eli lääkeainelistauksen pääasiallisesta tekstistä lopulta sitä, ettei muurahaiskävyn osia mainita myöskään missään listauksen liitteistä.

– Jos poisto varmistetaan, se voi johtaa muurahaiskävyn suomupanssarien kysynnän laskuun, Thomas kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Thomas painottaa kysynnän olevan lopulta merkittävin kaupankäyntiä lisäävä tekijä. Mikäli kysyntä laskee selvästi ja kestävällä tavalla, voi myynnissä nähty pudotus olla suotuisa myös muurahaiskävyille.

Kiina on kevään aikana kieltänyt villieläinten myymisen ruuaksi. Päätöksen tarkoitus on vähentää todennäköisyyttä, että taudit pääsevät leviämään ihmisiin. Kaupankäynti on kuitenkin jatkunut muita tarkoituksia varten. Villieläimiä on edelleen kaupattu muun muassa tutkimuksen ja perinteisen lääketieteen tarpeisiin.